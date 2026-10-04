Στη σύλληψη δύο γυναικών στη Βέροια για διακίνηση ναρκωτικών προχώρησαν οι Αρχές, έπειτα από έρευνα σε σπίτι που φέρεται να χρησιμοποιούσαν. Κατά την έρευνα εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν 68 συσκευασίες κοκαΐνης, συνολικού βάρους 31,52 γραμμαρίων, καθώς και ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας, τρία κινητά τηλέφωνα και 555 ευρώ.

Τη σύλληψη πραγματοποίησαν αστυνομικοί της Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών του τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βέροιας.

Επίσης, συνελήφθησαν και άλλοι δύο άνδρες, καθώς στην κατοχή του ενός βρέθηκε και κατασχέθηκε μία συσκευασία με κοκαΐνη βάρους 0,2 γραμμαρίων, που την είχε νωρίτερα προμηθευθεί από τον άλλο συλληφθέντα, ο οποίος με τη σειρά του την είχε αγοράσει από μία από τις δύο γυναίκες.

Οι συλληφθέντες, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους, οδηγήθηκαν στον εισαγγελέα Πρωτοδικών Βέροιας, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.