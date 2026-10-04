Στο νοσοκομείο «Ελπίς» μεταφέρθηκε μια 54χρονη οδηγός ταξί, έπειτα από επίθεση που κατήγγειλε ότι δέχθηκε από 35χρονο επιβάτη στη Νέα Ιωνία.

Ο άνδρας φέρεται να τη δάγκωσε στο δεξί αυτί, προκαλώντας σοβαρό τραυματισμό και αποκόπτοντας τμήμα του. Αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψή του.

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τη 01:00 τα ξημερώματα της Κυριακής 4 Οκτωβρίου, στην οδό Δεμιρδεσίου. Σύμφωνα με πληροφορίες η αντιπαράθεση ξεκίνησε για την πληρωμή της διαδρομής.

Κατά τις μέχρι στιγμής πληροφορίες και την καταγγελία της γυναίκας, η λογομαχία κλιμακώθηκε και ο 35χρονος κινήθηκε απειλητικά εναντίον της. Στη συνέχεια φέρεται να της επιτέθηκε και να τη δάγκωσε, με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό της.

Στο «Ελπίς» η οδηγός

Στο σημείο κλήθηκε η Άμεση Δράση και έφτασαν αστυνομικοί της ομάδας ΔΙ.ΑΣ., οι οποίοι ακινητοποίησαν τον 35χρονο και τον συνέλαβαν. Η τραυματισμένη οδηγός διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο «Ελπίς», όπου της παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα Νέας Ιωνίας και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για βαριά σωματική βλάβη και απειλή. Αναμένεται να οδηγηθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα, ενώ οι Αρχές διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες του περιστατικού.