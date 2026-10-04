Τη διαδρομή από την πρώτη επικοινωνία για μια συνάντηση με τον Γιώργο Μαζωνάκη έως τα μηνύματα που αντάλλαξε με τη γιατρό την ημέρα του θανάτου του περιγράφει στην κατάθεσή του ο Νάσος Κομιανός.

Ο υπνοθεραπευτής, που έφερε ξανά σε επαφή τον τραγουδιστή με την προφυλακισμένη γιατρό, συγκαταλέγεται στα πρόσωπα – «κλειδιά» για όσα προηγήθηκαν της μοιραίας ημέρας στο ιατρείο.

Εμφανιζόμενος ενώπιον του 32ου Ανακριτή, ο κ. Κομιανός ανέφερε ότι είναι υπνοθεραπευτής και αναδρομέας θεραπευτής, διαθέτει πτυχίο κοινωνιολογίας και έχει σπουδάσει ψυχολογία επί δύο χρόνια. «Είμαι εναλλακτικός θεραπευτής», δήλωσε, διευκρινίζοντας ότι ενημερώνει τους πελάτες του πως δεν έχει την ιδιότητα του γιατρού.

«Το ραντεβού στο Ψυχικό»

Η πρώτη επαφή, όπως κατέθεσε, πραγματοποιήθηκε μέσω της μάνατζερ του τραγουδιστή, η οποία του μετέφερε την επιθυμία του Γιώργου Μαζωνάκη να τον συναντήσει.

«Με τον Μαζωνάκη γνωριστήκαμε μέσω της μάνατζερ του, την οποία δεν γνώριζα και με κάλεσε εκ μέρους της εταιρείας Μ-Κ στα τέλη Αυγούστου. Μου γνωστοποίησε ότι ο Μαζωνάκης είδε ένα βίντεο μου και ήθελε να κάνει θεραπεία μαζί μου. Κατάλαβα ότι λειτουργούσε ως μάνατζερ εκείνη τη στιγμή. Δεν μου εξήγησε λεπτομέρειες», ανέφερε ο Νάσος Κομιανός.

Σύμφωνα με τον ίδιο, στη συνέχεια έθεσε ως προϋπόθεση να λάβει το ιστορικό του τραγουδιστή, επισημαίνοντας ταυτόχρονα ότι ήταν απαραίτητη η παρακολούθησή του από γιατρό.

«Της ανέφερα ότι γνωρίζω για τη νοσηλεία του στο Δρομοκαΐτειο και ότι καταλαβαίνω ότι πρέπει να παρακολουθείται από γιατρό. Της είπα δε ότι για να κάνει συνεδρία μαζί μου πρέπει να υποβάλλει το ιστορικό του και της έστειλα με link το αρχείο, το οποίο δεν συμπληρώθηκε ποτέ. Επικοινώνησε εκ νέου μαζί μου και με πίεσε να τον αναλάβω. Τότε της είπα να επικοινωνήσει ο ίδιος μαζί μου και μου είπε να βρεθούμε καλύτερα σε ένα εστιατόριο στο Ν. Ψυχικό».

Το αρχικό ραντεβού είχε προγραμματιστεί για την Τρίτη 8 Σεπτεμβρίου, αλλά τελικά μεταφέρθηκε στη Δευτέρα. Ο τραγουδιστής έφτασε στο εστιατόριο στις 17:40, με τον κ. Κομιανό να περιγράφει τη συμπεριφορά του ως εγκάρδια και ιδιαίτερα ευγενική.

Ο υπνοθεραπευτής ζήτησε να συζητήσουν χωρίς την παρουσία τρίτων. Στην ιδιωτική αυτή συνομιλία έγινε αναφορά σε παλαιότερες υδροθεραπείες στο Κολωνάκι, στο ιατρείο της Ιωάννας Γάκα.

«Του είπα ότι συνεργάζομαι μαζί της και πάω στο ιατρείο της και κάνω υπνοθεραπείες. Με προέτρεψε να της τηλεφωνήσω εκείνη τη στιγμή. Της τηλεφώνησα και της είπα ότι ο Μαζωνάκης είναι πρόθυμος να κάνει ότι χρειαστεί και τη ρώτησα τι θεραπεία θα μπορούσε να προτείνει η ίδια. Του πρότεινε να πάει την Τρίτη και να δούνε τι θα κάνουνε. Ο Μαζωνάκης το δέχτηκε αμέσως».

Μετά την επικοινωνία με τη γιατρό, ο Νάσος Κομιανός πρότεινε στον τραγουδιστή να συναντηθούν εκ νέου την Τετάρτη, στις πέντε το απόγευμα, προκειμένου να συνεχίσουν τη συζήτηση.

«Του έστειλα σε μήνυμα το ραντεβού με τη διεύθυνση και την ώρα και τότε με χαιρέτησε. Τα μάτια του ήταν πεντακάθαρα και μου έσφιξε το χέρι. Μου έδωσε εκείνη τη στιγμή την εντύπωση ενός υγιούς σωματικά ανθρώπου».

«Θυμάμαι ότι είναι κυκλοθυμικός»

Όπως υποστήριξε στην κατάθεσή του, ο κ. Κομιανός συνομίλησε με την κατηγορούμενη γιατρό το βράδυ της Δευτέρας. Ακολούθησε νέα επικοινωνία το βράδυ της Τρίτης, αφού είχε πραγματοποιηθεί το ραντεβού της με τον τραγουδιστή.

«Μου είπε ότι θα έβλεπαν την ερχόμενη μέρα στη συνάντηση τους το πρωτόκολλο θεραπείας με το Μαζωνάκη. Της επισήμανα τους προβληματισμούς μου και μου είπε ότι θα το αντιμετωπίσουμε και θα δούμε τι θα κάνουμε. Συμφωνήσαμε πως έχει ανάγκη από βοήθεια και πως θυμάται ότι είναι κυκλοθυμικός και πως αλλάζει συνέχεια η διάθεσή του και συμφωνήσαμε πως θα κάνουμε ότι μπορούμε για να τον βοηθήσουμε. Την Τρίτη το βράδυ μίλησα ξανά με τη γιατρό μετά το ραντεβού τους. Μου είπε ότι ο Μαζωνάκης πήγε και θα πήγαινε και την επόμενη ημέρα για την πλασμαφαίρεση. Της είπα πως στις πέντε η ώρα την Τετάρτη έχουμε ραντεβού και μου είπε πως προλαβαίνουμε. Δεν μου είπε τίποτα για την κατάστασή του».

Τα μηνύματα και η φωτογραφία από τη θεραπεία

Την Τετάρτη το πρωί, στις 10:30, ο υπνοθεραπευτής βρέθηκε στο γραφείο της οδού Πατριάρχου Ιωακείμ για να πραγματοποιήσει μία υπνοθεραπεία. Λίγο πριν από τη 13:00, επικοινώνησε με μήνυμα με την Ιωάννα Γάκα, ρωτώντας εάν είχε φτάσει ο Γιώργος Μαζωνάκης.

Στη συνέχεια, σύμφωνα με όσα περιέγραψε, μετέβη στην Κηφισιά και κοιμήθηκε. Όταν άνοιξε ξανά το τηλέφωνό του, είδε την απάντηση της γιατρού και μια φωτογραφία του τραγουδιστή κατά τη διάρκεια της θεραπείας.

«Όταν άνοιξα το τηλέφωνό μου είδα ένα μήνυμα «όλα καλά» στο οποίο αντέδρασα με καρδιά. Έλαβα και μία φωτογραφία όπου φαινόταν ο Μαζωνάκης να υποβάλλεται στη θεραπεία και στην οποία αντέδρασα με καρδιά. Μου κακοφάνηκε που ότι μου έστειλε φωτογραφία με τον ασθενή χωρίς να φαίνεται ότι ο ασθενής συμφωνεί από τη στιγμή που είχε τα μάτια κλειστά και το πόδι του φαινόταν πεσμένο».

«Εντάξει ο Γιώργος;»

Ο Νάσος Κομιανός κατέθεσε ότι επιχείρησε να μάθει νεότερα λίγο πριν από το προγραμματισμένο απογευματινό ραντεβού του με τον τραγουδιστή. Επειδή δεν έλαβε απάντηση στο μήνυμά του, τηλεφώνησε στη γιατρό.

«Στις πέντε πάρα δέκα έστειλα ένα μήνυμα «εντάξει ο Γιώργος;» και δεν πήρα απάντηση και έτσι πήρα τηλέφωνο. Μου είπε ότι ήρθε το ΕΚΑΒ και πήρε τον Μαζωνάκη. Μου είπε ότι έπεσε η πίεση του. Ότι μιλούσε παράλογα και μήπως είχε πάρει κάτι. Την ρώτησα γιατί δεν πήγε μαζί του και μου είπε ότι έχει πελάτισσα. Με τον γιατρό δεν μίλησα καθόλου», τόνισε.

Ακολούθησε, κατά την περιγραφή του, ανταλλαγή μηνυμάτων με αναφορές σε διουρητικά. Ο ίδιος υποστήριξε ότι επέμενε να μεταβούν οι γιατροί στο νοσοκομείο και δήλωνε διαθέσιμος να πάει και εκείνος, εφόσον χρειαζόταν. Λίγο αργότερα πληροφορήθηκε από το διαδίκτυο ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε πεθάνει.

«Έστειλα στη γιατρό ένα μήνυμα και την ρώτησα αν το έμαθε και μου απάντησε ναι μόλις. Τότε της έστειλα νέο μήνυμα και της έλεγα τι κακό συνέβη και τι μας βρήκε γιατί ένιωθα άσχημα γιατί εγώ τους ξαναέφερα σε επαφή. Της έστειλα και αργότερα ένα μήνυμα που της έλεγα «ρε ,τι σε βρήκε» και αργά το βράδυ της ίδιας ημέρας της έστειλα πως λυπάμαι για αυτά που περνάνε και πως είμαι εδώ εάν τυχόν με χρειαζόντουσαν. Η γιατρός είναι γενικά πολύ ψύχραιμος άνθρωπος. Όταν μιλήσαμε στο τηλέφωνο ήταν ψύχραιμη και δεν μου έδωσε να καταλάβω τη σοβαρότητα της κατάστασης».

Η αμοιβή και η συνεργασία με τη γιατρό

Στην πολύωρη κατάθεσή του, ο υπνοθεραπευτής ανέφερε ακόμη ότι για τη συνάντηση στο Ψυχικό έλαβε 200 ευρώ και ότι επρόκειτο να εκδοθεί τιμολόγιο. Όπως υποστήριξε, δεν θα εισέπραττε οποιαδήποτε προμήθεια από τη θεραπεία που θα γινόταν στον Γιώργο Μαζωνάκη.

Μίλησε επίσης για τη γνωριμία και την επαγγελματική σχέση του με την Ιωάννα Γάκα. Είπε ότι την είχε γνωρίσει όταν ο ίδιος βρισκόταν ακόμη στην Κέρκυρα και ότι στο παρελθόν είχε πραγματοποιήσει υπνοθεραπεία και στην ίδια.

Η συνεργασία τους, σύμφωνα με την κατάθεσή του, ξεκίνησε το 2013, με τη γιατρό να εκδίδει τα παραστατικά. Αρχικά η αμοιβή του ήταν 80 ευρώ και στη συνέχεια αυξήθηκε στα 100 ευρώ, ενώ στο συμφωνητικό είχε καταχωριστεί, τυπικά όπως ανέφερε, το ποσό των 40 ευρώ.