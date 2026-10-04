Αιματηρό περιστατικό με πυροβολισμούς σημειώθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής 4 Οκτωβρίου στο Μενίδι, με έναν 26χρονο να τραυματίζεται και να μεταφέρεται στο νοσοκομείο ΚΑΤ, όπου εισήχθη στο χειρουργείο.

Η επίθεση εκδηλώθηκε περίπου στις 03:00 στην οδό Βαρδουσίων, όταν άγνωστοι άνοιξαν πυρ εναντίον αυτοκινήτου. Η Αστυνομία αναζητεί τους δράστες και ερευνά τι προηγήθηκε των πυροβολισμών.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες που δημοσιεύουν ελληνικά μέσα ενημέρωσης, οι δράστες πυροβόλησαν τουλάχιστον τρεις φορές προς το όχημα. Στο σημείο μετέβησαν αστυνομικοί, οι οποίοι εντόπισαν και περισυνέλεξαν τέσσερις κάλυκες, που εξετάζονται στο πλαίσιο της έρευνας.

Η μεταφορά στο ΚΑΤ και η χειρουργική επέμβαση

Ο 26χρονος, ο οποίος σύμφωνα με τα δημοσιεύματα βρισκόταν μέσα στο αυτοκίνητο, έφερε τραύματα από πυροβολισμούς και μεταφέρθηκε στο ΚΑΤ για ιατρική αντιμετώπιση. Οι πρώτες αναφορές κάνουν λόγο για εισαγωγή του στο χειρουργείο.

Μέχρι την ώρα σύνταξης του ρεπορτάζ δεν έχει εντοπιστεί νεότερη επίσημη ενημέρωση για την πορεία της επέμβασης και την κατάσταση της υγείας του. Στις διαθέσιμες πληροφορίες δεν προσδιορίζονται αναλυτικά ούτε τα σημεία στα οποία τραυματίστηκε ούτε ο αριθμός των τραυμάτων του.

Η συλλογή των τεσσάρων καλύκων αποτελεί ένα από τα πρώτα ευρήματα της αστυνομικής έρευνας. Αναμένεται να εξεταστούν στο πλαίσιο της βαλλιστικής διερεύνησης, ενώ οι Αρχές αναζητούν στοιχεία που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην ταυτοποίηση των δραστών.

Το ίδιο δημοσίευμα αναφέρει ότι εξετάζεται το όχημα και αναζητείται διαθέσιμο υλικό από κάμερες ασφαλείας της ευρύτερης περιοχής. Παραμένει αδιευκρίνιστο εάν ο 26χρονος ήταν ο συγκεκριμένος στόχος της επίθεσης.