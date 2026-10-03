Στην εξάρθρωση εγκληματικής ομάδας που φέρεται να είχε οργανώσει ένα δίκτυο κλοπών αυτοκινήτων και δικύκλων στην Αττική προχώρησε η Αστυνομία, με οκτώ άτομα να συλλαμβάνονται και συνολικά 23 κλοπές να εξιχνιάζονται.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., η ομάδα είχε ξεκινήσει τη δράση της τουλάχιστον από τα τέλη του 2025.

Η έρευνα ξεκίνησε έπειτα από πληροφορίες για άτομα που φέρονται να είχαν βάλει στο στόχαστρο κυρίως δίκυκλα μεγάλου κυβισμού και υψηλής αξίας. Η αξιοποίηση των στοιχείων που συγκεντρώθηκαν επέτρεψε στους αστυνομικούς να χαρτογραφήσουν τη δράση της ομάδας και τους ρόλους των μελών της.

Με βάση τα ευρήματα της έρευνας, στις 29 Σεπτεμβρίου οργανώθηκε και πραγματοποιήθηκε συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση σε Καματερό, Περιστέρι και Αχαρνές. Κατά τη διάρκειά της συνελήφθησαν έξι άτομα, ηλικίας από 18 έως 55 ετών, ενώ ακόμη δύο, ηλικίας 22 και 60 ετών, συνελήφθησαν βάσει ενταλμάτων.

Ανάμεσα στους συλληφθέντες βρίσκεται, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., και το φερόμενο ως αρχηγικό μέλος της ομάδας.

Πώς έβαζαν στο στόχαστρο τα οχήματα

Τα μέλη της ομάδας φέρεται να κινούνταν κυρίως τις νυχτερινές ώρες, αλλάζοντας περιοχές της Αττικής και αναζητώντας οχήματα που πληρούσαν τα χαρακτηριστικά που είχαν θέσει ως στόχο.

Στην περίπτωση των δικύκλων, σύμφωνα με την Αστυνομία, παραβίαζαν ή παρέκαμπταν τα αντικλεπτικά συστήματα και στη συνέχεια τα απομάκρυναν με τη βοήθεια άλλων δικύκλων.

Χαρακτηριστική ήταν η μέθοδος «πατάκι». Ένας συνεργός ακολουθούσε με δεύτερο δίκυκλο και έσπρωχνε με το πόδι την κλεμμένη μηχανή από πίσω, ώστε να απομακρυνθεί από το σημείο.

Στη συνέχεια, τα κλεμμένα οχήματα μεταφέρονταν σε διαφορετικές περιοχές και παρέμεναν προσωρινά σταθμευμένα σε κοινόχρηστους χώρους, προκειμένου, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., να αποφεύγεται ο εντοπισμός τους μέσω συσκευών γεωεντοπισμού.

Οι ρόλοι των μελών

Κεντρικό ρόλο φέρεται να είχε το αρχηγικό μέλος, το οποίο, σύμφωνα με την έρευνα, συντόνιζε τις κινήσεις των υπολοίπων, παρείχε οικονομική ενίσχυση και συγκέντρωνε τα μέλη πριν από τις κλοπές.

Ένας 24χρονος φέρεται να λειτουργούσε ως σύνδεσμος ανάμεσα στον αρχηγό και τα υπόλοιπα μέλη. Ο ίδιος, μαζί με τον αρχηγό, έναν 18χρονο και έναν 23χρονο, φέρεται να συμμετείχε στην αφαίρεση των οχημάτων.

Τη μεταφορά των κλεμμένων από τα σημεία προσωρινής απόκρυψης φέρεται να είχε αναλάβει ένας 55χρονος, ενώ ένας 45χρονος φέρεται να ήταν υπεύθυνος για τη διοχέτευσή τους στην αγορά μέσω καταστήματος που διατηρούσε.

Τι βρέθηκε στις έρευνες

Κατά τις έρευνες στις οικίες των κατηγορουμένων, οι αστυνομικοί εντόπισαν 13 κλεμμένα και παραποιημένα οχήματα, μεταξύ των οποίων αυτοκίνητα και δίκυκλα.

Παράλληλα, κατασχέθηκαν εξαρτήματα οχημάτων, πινακίδες κυκλοφορίας, συσκευές γεωεντοπισμού και παρεμβολής συχνοτήτων, συσκευές εντοπισμού ραδιοσυχνοτήτων, εργαλεία και κινητά τηλέφωνα.

Στα ευρήματα περιλαμβάνονται ακόμη πιστόλι-ρέπλικα, μικροποσότητα κάνναβης και τρία «επιχειρησιακά» οχήματα.

Οι 23 κλοπές

Από την έρευνα έχουν εξιχνιαστεί μέχρι στιγμής 23 κλοπές οχημάτων σε Χαϊδάρι, Περιστέρι, Αγίους Αναργύρους, Ίλιον, Νίκαια, Αχαρνές και Παλαιό Φάληρο.

Το συνολικό οικονομικό όφελος της ομάδας εκτιμάται ότι ξεπερνά τις 350.000 ευρώ.

Σε βάρος των οκτώ σχηματίστηκε δικογραφία για εγκληματική ομάδα, διακεκριμένες κλοπές οχημάτων, κατ’ εξακολούθηση απάτη, πλαστογραφία και παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, ενώ η έρευνα συνεχίζεται για την πλήρη διακρίβωση της δράσης της ομάδας.