Στα χέρια της ΕΛ.ΑΣ. βρίσκεται ο 27χρονος Αφγανός, ο οποίος φέρεται να εμπλέκεται στο επεισόδιο με τους πυροβολισμούς που σημειώθηκε στις 13 Σεπτεμβρίου 2026 έξω από beach bar στην Ανάβυσσο.

Ο 27χρονος, που εργαζόταν ως φύλακας του καταστήματος, κατηγορείται ότι με τη χρήση πυροβόλου όπλου επιχείρησε να τραυματίσει θανάσιμα άλλο άτομο. Κατά τη διάρκεια του επεισοδίου τραυματίστηκαν, ευτυχώς ελαφρά, και δύο περαστικοί.

Στην ίδια υπόθεση είχε εμπλακεί και ο βαρυποινίτης Αλκέτ Ριζάι, ο οποίος βρισκόταν εκτός φυλακής με άδεια όταν σημειώθηκε το περιστατικό και έκτοτε παραμένει άφαντος.

Η έρευνα και η επιχείρηση στον Πειραιά

Για τον εντοπισμό του 27χρονου αξιοποιήθηκαν πληροφοριακά στοιχεία από το Τμήμα Εγκλημάτων κατά της Ιδιοκτησίας της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Εγκλημάτων κατά της Ζωής και της Ιδιοκτησίας.

Ακολούθησε συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση σε διαμέρισμα στον Πειραιά, παρουσία εισαγγελικού λειτουργού και με τη συνδρομή της ΕΚΑΜ. Εκεί οι αστυνομικοί εντόπισαν τον 27χρονο και προχώρησαν στη σύλληψή του.

Είχε απασχολήσει και στο παρελθόν

Όπως προέκυψε από την έρευνα, ο 27χρονος έχει απασχολήσει ξανά τις Αρχές. Σε βάρος του είχαν καταγραφεί υποθέσεις που αφορούσαν σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, παραβάσεις της νομοθεσίας για τα ναρκωτικά και παράνομη είσοδο στη χώρα.

Πλέον, για την υπόθεση των πυροβολισμών στην Ανάβυσσο, αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον των αρμόδιων δικαστικών Αρχών.