Η παραδοχή της Ιωάννας Γάκα ότι δεν έλαβε ιατρικό ιστορικό από τον Γιώργο Μαζωνάκη και η νέα έρευνα στην κατοικία του τραγουδιστή, ξεχωρίζουν στις σημερινές εξελίξεις της έρευνας για την υπόθεση του θανάτου του.

Οι ανακριτικές Αρχές συγκεντρώνουν ηλεκτρονικά πειστήρια και εξετάζουν τους ισχυρισμούς των κατηγορούμενων γιατρών, επιχειρώντας να αποσαφηνίσουν όσα συνέβησαν στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου στις 9 Σεπτεμβρίου.

Η Ιωάννα Γάκα και ο σύζυγός της, Ηλίας Θεοδωρόπουλος, έχουν προφυλακιστεί, αρνούμενοι την κατηγορία της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο. Οι πληροφορίες που δημοσιοποιούνται τώρα αφορούν, μεταξύ άλλων, το περιεχόμενο των απολογιών τους.

Η παραδοχή για το ιστορικό και η περιγραφή της κατάρρευσης

Σύμφωνα με τα δημοσιευμένα αποσπάσματα της απολογίας της, η Γάκα ανέφερε ότι δεν πήρε ιατρικό ιστορικό και δεν ζήτησε πρόσφατες εξετάσεις από τον τραγουδιστή. «Δεν πήρα ιατρικό ιστορικό», φέρεται να δήλωσε, επιμένοντας, ωστόσο, ότι θεωρούσε τη θεραπεία «απόλυτα ασφαλή». Περιέγραψε τη μέθοδο ως διπλό φιλτράρισμα του πλάσματος, παρότι στη διαφημιστική παρουσίαση χρησιμοποιούνταν ο όρος πλασμαφαίρεση.

Κατά τη δική της εκδοχή, η διαδικασία ξεκίνησε στις 14:37:46 και διακόπηκε στις 15:22:54 λόγω προβλήματος στη φλέβα. Ακολούθησαν επανειλημμένες προσπάθειες τοποθέτησης φλεβικής γραμμής. Η ίδια υποστήριξε ότι παρατήρησε αιφνίδια πτώση του οξυγόνου και της πίεσης, έβαλε μάσκα οξυγόνου, κάλεσε τον σύζυγό της και άρχισε ΚΑΡΠΑ. Ανέφερε επίσης ότι μεσολάβησαν περίπου πέντε λεπτά μέχρι την ειδοποίηση του ΕΚΑΒ.

Ένα ακόμη στοιχείο της απολογίας αφορά την αρχική επικοινωνία για τη συνεδρία. Σύμφωνα με το Βήμα, η γιατρός ανέφερε ότι η επαφή έγινε μέσω του υπνοθεραπευτή Νάσου Κομιανού και ότι ο τραγουδιστής είχε εκφράσει ενστάσεις για το κόστος. Κατά το ίδιο δημοσίευμα, του πρότεινε να πραγματοποιήσει τη συνεδρία ως δώρο.

Οι καταγραφές του μηχανήματος και η ανακτημένη φωτογραφία

Το χρονικό της διαδικασίας εξετάζεται σε συνδυασμό με τα δεδομένα των ιατρικών συσκευών και των κινητών τηλεφώνων. Σύμφωνα με το Πρώτο Θέμα, ανακτήθηκε φωτογραφία που η Γάκα είχε αποστείλει στον Κομιανό και στη συνέχεια διαγράψει. Το δημοσίευμα τη συνδέει με την έναρξη της θεραπείας, σε αντίθεση με τον αρχικό ισχυρισμό ότι η διαδικασία δεν είχε προλάβει να ξεκινήσει.

Το ίδιο ρεπορτάζ αναφέρει ότι στο μηχάνημα είχαν καταγραφεί διαδοχικοί συναγερμοί. Από την πλευρά τους, οι κατηγορούμενοι υποστήριξαν, σύμφωνα με τον ΣΚΑΪ, ότι οι ενδείξεις ενεργοποιούνταν όταν παρουσιαζόταν πρόβλημα στη φλέβα. Ο ανακριτής έχει ορίσει δύο τεχνικούς πραγματογνώμονες για τη λειτουργία του μηχανήματος, προκειμένου να αξιολογηθούν τα σχετικά δεδομένα.

Νέα έρευνα στο σπίτι και εξέταση του χρηματοκιβωτίου

Παράλληλα, την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου πραγματοποιήθηκε νέα έρευνα στην κατοικία του Μαζωνάκη στη Βούλα, με εντολή του ανακριτή. Σύμφωνα με τις νεότερες αναφορές του Πρώτου Θέματος και της Νέας Κρήτης, κατασχέθηκαν τρία κινητά τηλέφωνα, δύο φορητοί υπολογιστές και ένα τάμπλετ. Οι συσκευές προορίζονται για εξέταση από τη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών, με στόχο την αναζήτηση επικοινωνιών και άλλων δεδομένων σχετικών με την υπόθεση.

Στον αριθμό των συσκευών υπήρξαν διαφορετικές δημοσιογραφικές καταγραφές: το αρχικό ρεπορτάζ του Βήματος στις 2 Οκτωβρίου ανέφερε δύο κινητά, ένα λάπτοπ και ένα τάμπλετ. Η Νέα Κρήτη επισημαίνει τη διαφορά μεταξύ των δημοσιευμάτων.

Σύμφωνα με τη Νέα Κρήτη, έχει δοθεί εντολή να ανοιχθεί, παρουσία εισαγγελικού λειτουργού, και το ασημί χρηματοκιβώτιο που είχε εντοπιστεί στην προηγούμενη έρευνα. Το περιεχόμενό του αναμένεται να εξεταστεί στο πλαίσιο της ανάκρισης.

Άρση απορρήτου και νέο υπόμνημα του Ιατρικού Συλλόγου

Η έρευνα στην κατοικία ακολουθεί την άρση του απορρήτου για έξι κινητά τηλέφωνα. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, αφορά τις επικοινωνίες του τραγουδιστή, των δύο κατηγορούμενων γιατρών, δύο γραμματέων και μίας νοσηλεύτριας, από τις 11 Ιουλίου έως τις 10 Σεπτεμβρίου 2026. Στην εξέταση περιλαμβάνονται επίσης σκληρός δίσκος και USB που είχαν κατασχεθεί από το ιατρείο αναφέρει το ertnews.gr

Ξεχωριστό σκέλος αποτελεί η αντιπαράθεση με τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών. Η Γάκα υποστήριξε ότι το μηχάνημα είχε δηλωθεί και υπήρχε στον χώρο κατά τον έλεγχο του 2025. Σύμφωνα με το Βήμα, αντιπροσωπεία του ΙΣΑ αναμένεται τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου να καταθέσει συμπληρωματικό υπόμνημα στον ανακριτή, ζητώντας να διερευνηθεί ψευδής δήλωση σχετικά με έγγραφα για προσαρτήματα οζονοθεραπείας.

Οι καταθέσεις, οι απολογίες και τα ηλεκτρονικά ευρήματα παραμένουν αντικείμενο αξιολόγησης στην ανάκριση, από την οποία αναμένεται να αποσαφηνιστούν η αλληλουχία των γεγονότων και οι ευθύνες για τον θάνατο του τραγουδιστή.