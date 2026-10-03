Νέα διάσταση λαμβάνουν οι απόπειρες εξαπάτησης στην περιοχή της Τρίπολης, καθώς οι επιτήδειοι φαίνεται πλέον να μην περιορίζονται στην προσπάθεια να αποσπάσουν χρήματα ή τραπεζικά στοιχεία από τα υποψήφια θύματά τους, αλλά να προχωρούν σε ενέργειες που μπορεί να θέσουν σε κίνδυνο ακόμη και τη σωματική τους ακεραιότητα.

Το νέο περιστατικό σημειώθηκε την 1η Οκτωβρίου 2026 σε τοπική κοινότητα του Δήμου Τρίπολης και αφορά γυναίκα που διατηρεί εξοχική κατοικία στην περιοχή. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές, η γυναίκα παρασύρθηκε από τους δράστες να επιβιβαστεί σε όχημα και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στην Αττική.

Σύμφωνα με το arcadiaportal για την υπόθεση έχει γίνει σχετική καταγγελία, ωστόσο η παθούσα δεν έχει καταφέρει μέχρι στιγμής να προσέλθει στις Αρχές προκειμένου να καταθέσει, λόγω της κατάστασής της. Ως εκ τούτου, η πλήρης εικόνα για όσα συνέβησαν δεν έχει ακόμη αποσαφηνιστεί.

Το τηλεφώνημα για το υποτιθέμενο τροχαίο

Η αρχή της περιπέτειας έγινε όταν η γυναίκα δέχθηκε τηλεφώνημα από άγνωστα άτομα, τα οποία επικαλέστηκαν τροχαίο ατύχημα στο οποίο, όπως ισχυρίστηκαν, είχε εμπλακεί συγγενικό της πρόσωπο. Με αυτό το πρόσχημα επιχείρησαν να την πείσουν να τους δώσει χρήματα.

Η γυναίκα, ωστόσο, αντιλήφθηκε ότι κάτι δεν πήγαινε καλά και τερμάτισε τη συνομιλία, θεωρώντας ότι επρόκειτο για απόπειρα εξαπάτησης.

Οι δράστες δεν σταμάτησαν εκεί. Λίγο αργότερα επικοινώνησαν ξανά μαζί της, αυτή τη φορά παρουσιάζοντας διαφορετική ιδιότητα. Της δήλωσαν ότι είναι αστυνομικοί και την ενημέρωσαν πως θα έστελναν μισθωμένο όχημα για να την παραλάβει.

Σύμφωνα με το πρόσχημα που χρησιμοποίησαν, η γυναίκα θα μεταφερόταν, προκειμένου να δώσει κατάθεση και να συνδράμει στην προσπάθεια των Αρχών να εντοπίσουν και να συλλάβουν τους υποτιθέμενους δράστες του τροχαίου.

Αυτή τη φορά η γυναίκα πείστηκε. Επιβιβάστηκε στο όχημα που της έστειλαν οι επιτήδειοι, χωρίς να γνωρίζει ότι έπεφτε στην παγίδα τους.

Από την Τρίπολη στην Αττική

Οι δράστες μετέφεραν τελικά τη γυναίκα σε περιοχή της Αττικής. Στην πράξη, δηλαδή, η υπόθεση δεν περιορίστηκε σε μια ακόμη απόπειρα τηλεφωνικής εξαπάτησης, αλλά εξελίχθηκε σε περιστατικό κατά το οποίο η γυναίκα βρέθηκε να μεταφέρεται από τους δράστες μακριά από την περιοχή της.

Το τι ακριβώς συνέβη από τη στιγμή που επιβιβάστηκε στο όχημα μέχρι την ώρα που κατάφερε να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με τον γιο της και να κινητοποιηθεί η Αστυνομία αναμένεται να αποσαφηνιστεί από την ίδια.

Προς το παρόν, πάντως, η παθούσα δεν είναι σε θέση να καταθέσει στις Αρχές, γεγονός που σημαίνει ότι σημαντικές λεπτομέρειες για την εξέλιξη της υπόθεσης παραμένουν άγνωστες.

Πληθαίνουν οι απόπειρες εξαπάτησης στην περιοχή

Το συγκεκριμένο περιστατικό έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά από απόπειρες εξαπάτησης που καταγράφονται το τελευταίο χρονικό διάστημα τόσο στην Τρίπολη όσο και στα χωριά της ευρύτερης περιοχής.

Οι επιτήδειοι χρησιμοποιούν διαφορετικά προσχήματα προκειμένου να πείσουν τα θύματά τους. Σε ορισμένες περιπτώσεις επιχειρούν να αποσπάσουν τραπεζικά στοιχεία και κωδικούς, ενώ σε άλλες ζητούν από τους πολίτες να συγκεντρώσουν χρήματα και τιμαλφή σε σακούλες ή λεκάνες και να τα αφήσουν έξω από την κατοικία τους.

Στο στόχαστρο έχουν βρεθεί πολίτες από τους οποίους οι δράστες προσπαθούν να αποσπάσουν την εμπιστοσύνη, εμφανιζόμενοι κατά περίπτωση ως λογιστές, υπάλληλοι του ΔΕΔΔΗΕ ή αστυνομικοί.

Μάλιστα, πριν από λίγες ημέρες, άλλη απόπειρα εξαπάτησης στην περιοχή είχε ως αποτέλεσμα να σημειωθεί τροχαίο ατύχημα, να συλληφθεί ένας από τους φερόμενους ως δράστες και να ακολουθήσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό ακόμη δύο ατόμων.