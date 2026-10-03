Εμπρηστική επίθεση σε κατάστημα ένδυσης που βρίσκεται επί της οδού Τέλλου Άγρα στην Αγία Παρασκευή σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής, 2 Οκτωβρίου.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., λίγο μετά τις 9 το βράδυ δύο άγνωστοι δράστες που επέβαιναν σε δύο μοτοσυκλέτες σταμάτησαν μπροστά από το κατάστημα. Ο ένας πέταξε αντικείμενο, με αποτέλεσμα να σπάσει η τζαμαρία, ενώ στη συνέχεια ο συνεργός του έριξε στο εσωτερικό εμπρηστικό μηχανισμό και φωτοβολίδα.

Από την επίθεση προκλήθηκε πυρκαγιά μικρής έκτασης, η οποία προκάλεσε φθορές στο εσωτερικό της επιχείρησης.

Τη διερεύνηση της υπόθεσης ανέλαβε το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγίας Παρασκευής.