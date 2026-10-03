Τη δική της εκδοχή για τα γεγονότα που εκτυλίχθηκαν κατά τη διάρκεια της πλασμαφαίρεσης στον Γιώργο Μαζωνάκη μέχρι τη στιγμή της κατάρρευσής του, την οποία προσδιορίζει περίπου στις 16:20 το απόγευμα της 9ης Σεπτεμβρίου, δίνει η προφυλακισμένη γιατρός στην απολογία της ενώπιον του ανακριτή.

«Αρνούμαι την κατηγορία όπως μου αποδίδεται. Βρίσκομαι σε έναν εσωτερικό θρήνο ενώ ταυτόχρονα πρέπει να διαχειριστώ και όλη αυτή την κατάσταση» φέρεται να είπε η κατηγορούμενη, η οποία, όπως και ο συγκατηγορούμενος σύζυγός της, δήλωσε συντετριμμένη. «Δηλώνω την απόλυτη συντριβή μου για την απώλεια του ασθενή. Θα ένιωθα ακριβώς το ίδιο όποιος κι αν ήταν ο ασθενής μου».

Η κατηγορούμενη, σύμφωνα με πληροφορίες, ισχυρίστηκε πως μέσα σε πέντε μόλις λεπτά ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ, ενώ περιέγραψε τις αλλεπάλληλες προσπάθειές της να βρει φλέβα στον τραγουδιστή για να συνεχίσει τη θεραπεία.

Σύμφωνα με όσα είπε η 56χρονη στην απολογία της, η θεραπεία στον Γ. Μαζωνάκη ξεκίνησε με ένδειξη 14:37:46 στο μηχάνημα, όπου αναφέρεται ένδειξη ανταλλαγής αίματος. Η ίδια φέρεται να εξήγησε πως τα δύο προηγούμενα alert χτύπησαν γιατί δεν είχε ανοίξει τα σωληνάκια του μηχανήματος για να ανοίξει τη ροή αίματος. Στις 15:22:54 πάτησε παύση θεραπείας, επειδή, όπως ανέφερε, έσπασε μία φλέβα του τραγουδιστή και αφότου βρήκε καινούργια, στις 15:45 άνοιξε ξανά τη ροή αίματος. Όπως λέει, ένα λεπτό αργότερα και πάλι έσπασε μία φλέβα και τότε ο Γιώργος Μαζωνάκης σηκώθηκε και πήγε στην τουαλέτα. «Έκανε κάποια κίνηση και έσπασε ακόμα μία φλέβα και γι’ αυτό είναι η παύση της θεραπείας στις 15:46:15. Μετά από αυτό πήγε στην τουαλέτα και τον περίμενα με σκοπό να ξαναπροσπαθήσω. Στην τουαλέτα ήταν το πολύ 5 λεπτά. Όταν επέστρεψε ήταν κανονικός. Τον ξανασύνδεσα στο μόνιτορ του είπα πως έπρεπε να βρω άλλη φλέβα», φέρεται να ισχυρίστηκε και συνέχισε μιλώντας για τις προσπάθειές της να βρει άλλες φλέβες.

Όπως φέρεται να αναφέρει η κατηγορούμενη, σχεδόν μισή ώρα μετά την επιστροφή του Γ. Μαζωνάκη από την τουαλέτα και ενώ επιχειρούσε μία τελευταία προσπάθεια, ο τραγουδιστής άρχισε να εμφανίζει επιδείνωση. «Βρήκα μία μικρή στη δεξιά παλάμη, η οποία πάλι έσπασε και μετά κινήθηκα πάλι προς την άλλη πλευρά. Γίνεται θεραπεία με δύο πεταλούδες και στο ίδιο χέρι αρκεί να είναι σε διαφορετική φλέβα. Σπάνια το κάνω. Προσπάθησα σε αυτήν την περίπτωση αλλά δεν τα κατάφερα. Κινήθηκα προς το αριστερό χέρι, έβαλα αναισθητική κρέμα στη ραχιαία επιφάνεια της αριστερής άκρας χείρας και ξαναπροσπάθησα, αλλά ανεπιτυχώς. Το έκανα άλλες δύο φορές σε διπλανές φλέβες αλλά πάλι αποτυχημένα. Είχα αποφασίσει να κάνω μία τελευταία προσπάθεια και αν αποτύχει να σταματήσουμε τη θεραπεία. Δεν θυμάμαι τι ώρα ακριβώς ήταν. Είχε περάσει μισή ώρα περίπου από όταν είχε επιστρέψει από την τουαλέτα. Ξαφνικά, ενώ παρακολουθούσα το μόνιτορ, είδα ότι το ηλεκτροκαρδιογράφημα αραίωνε, το οξυγόνο έπεσε από το 98 που ήταν σταθερό στο 89, έπεσε η πίεσή του στο 10 με 6, ενώ ήταν 14 με 9 με μέτρηση στο πόδι», φέρεται να υποστηρίζει.

Η 56χρονη κατηγορούμενη περιέγραψε στη συνέχεια ότι έβαλε μάσκα οξυγόνου στον Γ. Μαζωνάκη, άρχισε να φωνάζει το σύζυγό της, ζήτησε από τη νοσηλεύτρια να της ετοιμάσει την αδρεναλίνη και άρχισε να κάνει ΚΑΡΠΑ στον τραγουδιστή. Μέσα σε περίπου πέντε λεπτά, είπε, ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ.

«Αντέδρασα ακαριαία»

«Του έβαλα αμέσως μάσκα οξυγόνου και άρχισα να φωνάζω τον σύζυγό μου. Δεν ξέρω εάν το μόνιτορ είχε λειτουργία συναγερμού. Φώναξα στη νοσηλεύτρια να μου ετοιμάσει αδρεναλίνη και ζήτησα να φωνάξουν αμέσως τον σύζυγό μου» φέρεται να ανέφερε η προφυλακισμένη γιατρός. «Άρχισα να κάνω ΚΑΡΠΑ. Ήμουν εκπαιδευμένη στη χειρουργική, συνεπώς ήξερα πώς να αντιδράσω σε κάτι επείγον. Αντέδρασα ακαριαία. Δεν θα άλλαζε κάτι αν ήμουν στο νοσοκομείο. Η μέθοδος ΚΑΡΠΑ μπορεί να γίνει και στον δρόμο. Την αδρεναλίνη την διαθέτουμε στο ιατρείο. (…) Ο σύζυγός μου ήρθε αμέσως και ξεκίνησε ΚΑΡΠΑ. Όλα έγιναν μέσα σε ένα λεπτό» εμφανίζεται να λέει στην απολογία της επιμένοντας πως «Εμείς κάναμε τα βήματα που έπρεπε. Και μέσα στο νοσοκομείο να ήμασταν, τα ίδια ακριβώς θα κάναμε, και στον ίδιο χρόνο. Μόλις είδαμε ότι δεν ανταποκρίνεται καλέσαμε αμέσως το ΕΚΑΒ. Μέσα στον πανικό, κάναμε γύρω στα πέντε λεπτά να καλέσουμε το ΕΚΑΒ. Την αδρεναλίνη την έκανα εγώ και ο γιατρός έκανε ΚΑΡΠΑ. Όταν ήρθε το ΕΚΑΒ, τον πήραν με καρέκλα και όχι με φορείο, όπως θα έπρεπε ώστε να μην διακοπεί το ΚΑΡΠΑ».

«Η θεραπεία αυτή δεν έχει παρενέργειες και αντενδείξεις»

Η κατηγορούμενη ισχυρίστηκε πως δεν ζήτησε να καθαρίσουν το χώρο.

«Δεν ζήτησα εγώ να καθαριστεί ο χώρος. Δεν ήμουν σε θέση να ζητήσω τίποτα. Ήμουν σε απόλυτο σοκ. Το έκαναν με πρωτοβουλία τους οι νοσηλεύτριες» φέρεται να είπε επιμένοντας, παράλληλα, ότι ο θάνατος του Γιώργου Μαζωνάκη δεν συνδέεται με τη θεραπεία της πλασμαφαίρεσης.

«Μετά τη θεραπεία οι ασθενείς είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Μπορούν να κάνουν τα πάντα. Να οδηγήσουν, να περπατήσουν. Θέλω να σας αναφέρω ότι στο τέλος της θεραπείας το αίμα επιστρέφει κανονικά στον οργανισμό του ασθενούς. Ο ασθενής δεν χάνει ούτε σταγόνα αίματος», ανέφερε σύμφωνα με πληροφορίες στην απολογία της.

Η 56χρονη υποστήριξε, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, πως η πλασμαφαίρεση δεν έχει παρενέργειες. «Δεν πήρα ιατρικό ιστορικό αλλά είδα όλες τις μετρήσεις που κάναμε. Δεν του είπα να φέρει τυχόν πρόσφατες ιατρικές εξετάσεις. Η θεραπεία αυτή δεν έχει παρενέργειες και αντενδείξεις λόγω της φύσης της διαδικασίας. Η ποσότητα του αίματος που κινείται στο σύστημα αυτό άλλωστε είναι πολύ μικρή. Η εταιρεία λέει ότι η θεραπεία απαγορεύεται μόνο σε παιδιά κάτω των 12 ετών και σε ανθρώπους που δεν έχουν μεγάλο ή καθόλου προσδόκιμο ζωής. Μου είπε ότι ήταν άυπνος και πως ήθελε να κοιμηθεί κατά τη διάρκεια της θεραπείας. Μπορείς να κοιμηθείς κανονικά κατά τη διάρκεια της θεραπείας. Δεν ήταν σε κατάσταση που δεν μπορούσε να συνεργαστεί για να συνεχίσουμε τη θεραπεία. Δεν υπήρχε καμία αντένδειξη. Έχει τύχει να κάνω τη θεραπεία και σε άλλο ασθενή, ο οποίος ήταν και αυτός σε αντίστοιχη κατάσταση κι η θεραπεία του πήγε μια χαρά» φέρεται να είπε σημειώνοντας πως στην ουσία πρόκειται για «διπλό φιλτράρισμα του πλάσματος και όχι για πλασμαφαίρεση».

«Δεν μου έχει συμβεί ποτέ καμία παρενέργεια, ούτε έχω πληροφορηθεί ποτέ καμία παρενέργεια από την εταιρεία. Συνειδητά σας λέω πως αν πίστευα πως υπάρχει οποιοσδήποτε κίνδυνος, παρενέργειες δεν θα έκανα ποτέ τίποτα στους ασθενείς μου. Στόχος μου είναι να κάνω μόνο καλό στους ασθενείς μου. Δεν θα έκανα ποτέ τίποτα που να έβαζε σε κίνδυνο κανέναν άνθρωπο» φέρεται να υποστήριξε επαναλαμβάνοντας πως ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών ήταν ενήμερος για τα μηχανήματα πλασμαφαίρεσης καθώς τα είχε δηλώσει.

Όταν η γιατρός ρωτήθηκε από τον δικαστικό λειτουργό πώς θεωρεί ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης υπέστη ανακοπή, φέρεται να απάντησε πως δεν μπορεί να το πει με βεβαιότητα.

Αναφερόμενη στη χρήση του απινιδωτή, η κατηγορούμενη φέρεται να υποστήριξε πως τον έβαλε σε λειτουργία και έδειχνε ασυστολία, ενώ διέψευσε τις αναφορές ότι δεν προσφέρθηκε να συνοδεύσει τον ασθενή της στο νοσοκομείο. «Δεν ισχύει αυτό που είπε η διασώστρια. Εγώ μπήκα πρώτη στο ασθενοφόρο και μου είπαν να κατέβω γιατί προφανώς δεν υπήρχε χώρος» είπε.