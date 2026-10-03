Οι στιγμές αναστάτωσης στο ιατρείο του Κολωνακίου, οι προσπάθειες να μετρηθεί η πίεση του Γιώργου Μαζωνάκη και ένα τηλεφώνημα με το ερώτημα αν υπάρχει αντίδοτο για την προποφόλη βρίσκονται στο επίκεντρο των νέων καταθέσεων για τον θάνατο του τραγουδιστή.

Οι περιγραφές των νοσηλευτριών, της αναισθησιολόγου που δέχθηκε την κλήση και της διασώστριας του ΕΚΑΒ φωτίζουν διαφορετικά στάδια του περιστατικού και τροφοδοτούν την προσπάθεια του ανακριτή να αποκαταστήσει τη χρονική ακολουθία των γεγονότων.

Ο 54χρονος καλλιτέχνης υπέστη ανακοπή στις 9 Σεπτεμβρίου 2026, στο ιδιωτικό ιατρείο της οδού Καρνεάδου, όπου είχε μεταβεί για πλασμαφαίρεση. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Ελπίς», όπου οι προσπάθειες ανάνηψης δεν απέδωσαν. Οι δύο γιατροί του ιατρείου, Ιωάννα Γάκα και Ηλίας Θεοδωρόπουλος, έχουν κριθεί προσωρινά κρατούμενοι, αντιμετωπίζοντας κατηγορία ανθρωποκτονίας από πρόθεση με ενδεχόμενο δόλο, τελεσθείσας διά παραλείψεως. Οι ίδιοι αρνούνται τις κατηγορίες.

Η αναστάτωση στο δωμάτιο της θεραπείας

Σύμφωνα με τη δημοσιευμένη κατάθεση της 53χρονης νοσηλεύτριας, η γιατρός κάλεσε αναστατωμένη τον σύζυγό της από το γραφείο του. Η μάρτυρας τον περιέγραψε να φωνάζει ότι «ο ασθενής δεν πάει καλά» και να ζητά ανύψωση των ποδιών του τραγουδιστή, οξυγόνο και φυσιολογικό ορό.

Η νοσηλεύτρια φέρεται να ανέφερε ότι ο Μαζωνάκης ήταν χλωμός και χωρίς τις αισθήσεις του. Η θεραπεία, κατά την περιγραφή της, είχε σταματήσει λόγω προβλήματος στη φλεβική πρόσβαση στο αριστερό χέρι. Η ίδια πρόσεχε τη γραμμή στο δεξί χέρι και υποστήριξε ότι εκείνη τη στιγμή δεν άκουγε συναγερμό από το μηχάνημα.

Τα πέντε έως δέκα λεπτά μέχρι τις μαλάξεις

Η 61χρονη συνταξιούχος νοσηλεύτρια τοποθέτησε την είσοδό της στο δωμάτιο περίπου στις τέσσερις το απόγευμα. Όπως φέρεται να κατέθεσε, ο τραγουδιστής ήταν ήδη εκτός μηχανήματος και το προσωπικό επιχείρησε να μετρήσει την πίεσή του με φορητό ψηφιακό πιεσόμετρο στο αριστερό χέρι. Ακολούθησαν οι οδηγίες για ανύψωση των ποδιών, οξυγόνο και φυσιολογικό ορό, χωρίς ο ασθενής να ανταποκρίνεται.

Κατά την ίδια μαρτυρία, η εικόνα του επιβαρυνόταν, ώσπου το πιεσόμετρο δεν έδινε πλέον μέτρηση. Η νοσηλεύτρια υποστήριξε ότι ο γιατρός άρχισε τις μαλάξεις όταν διαπιστώθηκε αδυναμία μέτρησης της πίεσης και διαταραχή του καρδιακού παλμού. Υπολόγισε ότι, από την είσοδο του προσωπικού στο δωμάτιο έως την έναρξη της καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης, μεσολάβησαν πέντε έως δέκα λεπτά. Στο ενδιάμεσο, όπως είπε, μεταφέρθηκε απινιδωτής και δόθηκε εντολή να αναζητηθεί τηλεφωνικά η αναισθησιολόγος.

Το τηλεφώνημα για την προποφόλη

Το αντικείμενο εκείνης της επικοινωνίας ήταν συγκεκριμένο: αν υπάρχει αντίδοτο για την προποφόλη. Η αναισθησιολόγος φέρεται να επιβεβαίωσε ότι στις 9 Σεπτεμβρίου δέχθηκε τηλεφώνημα από 56χρονη νοσηλεύτρια, την οποία αναγνώρισε από τη φωνή. Η απάντησή της ήταν «όχι δεν έχει» και η συνομιλία τερματίστηκε. Κατά την κατάθεσή της, δεν άκουσε φασαρία ούτε διέκρινε αγωνία, δεν έκανε επιπλέον ερωτήσεις και δεν ακολούθησε δεύτερη επικοινωνία. Σύνδεσε την κλήση με το περιστατικό αργότερα, όταν ο θάνατος του τραγουδιστή πήρε δημοσιότητα.

Η ίδια περιέγραψε την προποφόλη ως αναισθητικό και υπνωτικό φάρμακο και υποστήριξε ότι δεν είχε ενημερωθεί πως χρησιμοποιούνταν στο συγκεκριμένο ιατρείο. Σύμφωνα με τη δημοσιευμένη κατάθεσή της, η συνεργασία της με τον χώρο ήταν περιστασιακή: πραγματοποιούσε φλεβοκεντήσεις, με αμοιβή περίπου 150 έως 200 ευρώ, και αποχωρούσε. Ανέφερε ότι δεν είχε δει ασθενή συνδεδεμένο στο μηχάνημα πλασμαφαίρεσης και ότι η τελευταία συνεργασία της είχε γίνει τέσσερις έως πέντε μήνες νωρίτερα.

Η προποφόλη χρησιμοποιείται για αναισθησία και καταστολή, με συγκεκριμένες απαιτήσεις παρακολούθησης. Οι επίσημες πληροφορίες του φαρμάκου στην αμερικανική βάση DailyMed προβλέπουν χορήγηση από κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό, συνεχή έλεγχο του ασθενούς και άμεσα διαθέσιμο εξοπλισμό υποστήριξης της αναπνοής και καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης. Στις προειδοποιήσεις περιλαμβάνονται υπόταση, άπνοια και απόφραξη του αεραγωγού.

Το τηλεφώνημα καταγράφεται ως στοιχείο της υπόθεσης, αλλά δεν αρκεί από μόνο του για να προσδιορίσει εάν χορηγήθηκε η ουσία, σε ποια ποσότητα, από ποιον και με ποια επίδραση. Οι αναφορές νοσηλευτριών σε χορήγηση μέθης εξετάζονται μαζί με τα εργαστηριακά ευρήματα και τις υπόλοιπες μαρτυρίες.

Η εικόνα που αντίκρισαν οι διασώστες

Η διασώστρια του ΕΚΑΒ φέρεται να κατέθεσε ότι, όταν το πλήρωμα έφτασε, ο γιατρός πραγματοποιούσε ήδη ΚΑΡΠΑ. Ο ασθενής δεν είχε αυτόματη αναπνοή ούτε σφυγμό, ενώ ο απινιδωτής των διασωστών έδειξε ασυστολία. Σύμφωνα με τη μαρτυρία της, ο γιατρός τούς είπε ότι έκανε αναζωογόνηση επί δέκα λεπτά και ότι είχε χορηγηθεί αδρεναλίνη, χωρίς να διευκρινίσει τον χρόνο της χορήγησης.

Το πλήρωμα συνέχισε την αναζωογόνηση και, όπως κατέθεσε η μάρτυρας, αναχώρησε στις 16:40 για το νοσοκομείο, ενώ ο τραγουδιστής παρέμενε σε ασυστολία. Η ίδια υποστήριξε ότι τηρήθηκαν τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα του ΕΚΑΒ. Ανέφερε επίσης ότι ο γιατρός τούς είχε δηλώσει πως ο απινιδωτής του ιατρείου δεν λειτουργούσε σύμφωνα με το ertnews.gr.

Ξεχωριστό ζήτημα αποτελεί η ενημέρωση του πληρώματος για το ιστορικό και τις προηγούμενες ενέργειες. Η διασώστρια δήλωσε ότι ρώτησε γιατί είχε προσέλθει ο ασθενής, αν λάμβανε φάρμακα και αν του είχε χορηγηθεί κάποια ουσία. Κατά την κατάθεσή της, ο γιατρός απάντησε ότι δεν γνώριζε και παρέπεμψε στη γιατρό του ασθενούς, χωρίς να της υποδείξει ποια ήταν.

Η μάρτυρας ανέφερε ακόμη ότι κανείς από το ιατρείο δεν ζήτησε να συνοδεύσει τον τραγουδιστή στο νοσοκομείο, διευκρινίζοντας ότι ούτε το πλήρωμα υπέβαλε σχετικό ερώτημα.

Η Γάκα διαπληκτίστηκε με συγκρατούμενη της στη φυλακή

Όπως αποκάλυψε ο Γιώργος Καλλιακμάνης το πρωί του Σαββάτου στο Action24, η κατηγορούμενη ιατρός Ιωάννα Γάκα διαπληκτίστηκε με μία από τις δύο συγκρατούμενές της επειδή κάπνιζε.

Σήμερα το απόγευμα θα συναντηθεί ξανά με τον επίσης κατηγορούμενο σύζυγό της, κάτι που, σύμφωνα με τον κ. Καλλιακμάνη, δείχνει ότι βρίσκεται σε συννενόηση μαζί του, για τις επόμενες κινήσεις τους.