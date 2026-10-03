Στο ιστορικό των καταγγελιών σε βάρος του 32χρονου, που μαχαίρωσε την πρώην σύντροφό του και τον νυν σύντροφό της στο Λαύριο, αλλά και στο τι μεσολάβησε από την τελευταία σύλληψή του έως την αιματηρή επίθεση, στρέφεται πλέον το ενδιαφέρον των Αρχών. Ο άνδρας είχε απασχολήσει επανειλημμένα τις Αρχές πριν από την επίθεση, καθώς είχαν προηγηθεί συνολικά πέντε καταγγελίες, εκ των οποίων οι τέσσερις αφορούσαν ενδοοικογενειακές απειλές.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο 32χρονος είχε συλληφθεί μόλις έναν μήνα πριν από το αιματηρό περιστατικό. Η τελευταία καταγγελία σε βάρος του είχε υποβληθεί στις 3 Σεπτεμβρίου.

Εκείνη την ημέρα, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία της υπόθεσης, ο 32χρονος είχε εντοπιστεί ξανά έξω από την κατοικία της πρώην συντρόφου του. Φέρεται να είχε στην κατοχή του μία ράβδο και ένα μαχαίρι και συνελήφθη έπειτα από την καταγγελία της γυναίκας.

Ωστόσο, μετά τη σύλληψή του δεν παρέμεινε κρατούμενος, καθώς αφέθηκε ελεύθερος υπό περιοριστικούς όρους.

Το χρονικό μέχρι την επίθεση

Μέσα στις επόμενες εβδομάδες, η κατάσταση φαίνεται πως κλιμακώθηκε. Ο 32χρονος φέρεται να παρακολουθούσε τις κινήσεις της πρώην συντρόφου του, αλλά και του 33χρονου άνδρα με τον οποίο εκείνη διατηρούσε σχέση.

Οι Αρχές εξετάζουν τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί για να διαπιστώσουν τι ακριβώς συνέβη στο διάστημα που ακολούθησε την τελευταία καταγγελία και τη σύλληψη του 32χρονου, καθώς και εάν τηρήθηκαν οι περιοριστικοί όροι που του είχαν επιβληθεί.

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής δεδομένα, η υπόθεση κορυφώθηκε με την επίθεση μέσα στην κατοικία όπου βρίσκονταν η πρώην σύντροφός του και ο νέος σύντροφός της.

Πώς μπήκε στο σπίτι

Ο τρόπος με τον οποίο ο 32χρονος κατάφερε να εισέλθει στην κατοικία βρίσκεται επίσης στο μικροσκόπιο των Αρχών, καθώς από τα στοιχεία που έχουν γίνει γνωστά προκύπτει ότι φέρεται να γνώριζε πώς να προσεγγίσει το σπίτι.

Συγκεκριμένα, φέρεται αρχικά να πέρασε στην αυλή ενός γειτονικού σπιτιού, από όπου πήρε μία σκάλα. Στη συνέχεια χρησιμοποίησε τη σκάλα για να ανέβει στον πρώτο όροφο και να φτάσει στο μπαλκόνι της κατοικίας όπου έμενε η πρώην σύντροφός του.

Ακολούθως, φέρεται να πήρε μία βαριοπούλα και να έσπασε το τζάμι της μπαλκονόπορτας, προκειμένου να εισέλθει στο εσωτερικό του σπιτιού.

Παρότι, σύμφωνα με τα στοιχεία της υπόθεσης, είχε ήδη μαζί του δύο μαχαίρια, φέρεται να πήρε και ένα τρίτο, κουζινομάχαιρο, από το εσωτερικό της κατοικίας.

Με το μαχαίρι κατευθύνθηκε προς το σαλόνι, όπου βρίσκονταν η 32χρονη πρώην σύντροφός του και ο 33χρονος σύντροφός της.

Η επίθεση στους δύο

Ο 33χρονος φέρεται να ήταν το πρώτο θύμα της επίθεσης. Δέχθηκε χτυπήματα με μαχαίρι και τραυματίστηκε σοβαρά.

Στη συνέχεια, ο 32χρονος επιτέθηκε στην πρώην σύντροφό του, προκαλώντας της τραύματα στην πλάτη και στον πνεύμονα.

Οι δύο τραυματίες μεταφέρθηκαν σε νοσοκομεία. Η κατάσταση του 33χρονου χαρακτηρίζεται κρίσιμη, ενώ η 32χρονη παραμένει νοσηλευόμενη με σοβαρά τραύματα.

Η παράδοση του 32χρονου

Μετά το περιστατικό, ο 32χρονος δεν παρέμεινε στο σημείο, αλλά κατευθύνθηκε στο Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λαυρεωτικής, όπου παραδόθηκε στις Αρχές.

Σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για ένα κακούργημα και τέσσερα πλημμελήματα. Οι κατηγορίες αφορούν, μεταξύ άλλων, απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος δύο ατόμων, παράνομη οπλοφορία, παράνομη οπλοχρησία, φθορά ξένης ιδιοκτησίας και παραβίαση περιοριστικών όρων.

Ο κατηγορούμενος οδηγήθηκε ενώπιον του ανακριτή, από τον οποίο ζήτησε προθεσμία για την απολογία του. Το αίτημά του έγινε δεκτό και αναμένεται να απολογηθεί τις επόμενες ημέρες.

Τα δύο παιδιά στο σπίτι

Ιδιαίτερα σοκαριστικό στοιχείο στην υπόθεση αποτελεί το γεγονός ότι η επίθεση σημειώθηκε ενώ στην κατοικία βρίσκονταν και τα δύο ανήλικα παιδιά του πρώην ζευγαριού.

Πρόκειται για δύο αγόρια, ηλικίας δύο και τριών ετών. Την ώρα που εκτυλισσόταν η επίθεση, τα δύο παιδιά βρίσκονταν στο δωμάτιό τους και κοιμόντουσαν.

Οι καταγγελίες και οι μαρτυρίες

Το παρελθόν της σχέσης του 32χρονου με την πρώην σύντροφό του εξετάζεται πλέον με ιδιαίτερη προσοχή. Συγγενείς της 32χρονης κάνουν λόγο για επανειλημμένες απειλές σε βάρος της γυναίκας, η οποία είναι και μητέρα των παιδιών του.

Στο ίδιο πλαίσιο κινούνται και οι αναφορές γειτόνων του πρώην ζευγαριού. Όπως έχουν καταθέσει ή μεταφέρει, κατά την περίοδο που οι δύο τους εξακολουθούσαν να ζουν μαζί, είχαν ακούσει επανειλημμένα τον 32χρονο να απειλεί την πρώην σύντροφό του.

Πλέον, οι Αρχές επιχειρούν να συνθέσουν όλα τα κομμάτια της υπόθεσης, εξετάζοντας το σύνολο των προηγούμενων καταγγελιών, τη σύλληψη του 32χρονου στις 3 Σεπτεμβρίου, τους περιοριστικούς όρους που του επιβλήθηκαν και το κατά πόσο αυτοί παραβιάστηκαν πριν από τη νέα επίθεση.

Παράλληλα, διερευνώνται όλες οι συνθήκες κάτω από τις οποίες ο 32χρονος κατάφερε να φτάσει στην κατοικία και να εισβάλει σε αυτήν, με αποτέλεσμα τον σοβαρό τραυματισμό της πρώην συντρόφου του και του 33χρονου άνδρα.