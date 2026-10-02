Δύο πλαστά δελτία ταυτότητας, δύο πτυσσόμενες μεταλλικές ράβδοι και ένα σπρέι πιπεριού εντοπίστηκαν στο σπίτι ενός 47χρονου στον Κορυδαλλό, κατά τη διάρκεια αστυνομικής έρευνας το πρωί της Πέμπτης 1 Οκτωβρίου.

Ο άνδρας συνελήφθη από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για πλαστογραφία και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Οι πληροφορίες που οδήγησαν στην έρευνα

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., προηγήθηκε αξιοποίηση και ανάλυση πληροφοριών, μέσω των οποίων ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία του 47χρονου.

Ακολούθησε έρευνα στην κατοικία του από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Καταπολέμησης Διακίνησης και Εμπορίας Ανθρώπων και Αγαθών, όπου εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν τα παραπάνω αντικείμενα.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του.