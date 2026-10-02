Για ανθρωποκτονία διώκεται μια ογκολόγος, καθώς κατηγορείται ότι σκότωσε 38χρονη καρκινοπαθή, όταν την έπεισε να διακόψει τις χημειοθεραπείες και να λάβει μαντζούνια.

Πιο αναλυτικά, τον Φεβρουάριο του 2023 η 38χρονη Κατερίνα, μητέρα ενός μικρού αγοριού, πέθανε από τον καρκίνο, εμφανίζοντας περίπου 70 μεταστάσεις, καθώς διέκοψε τις θεραπείες με προτροπή της ογκολόγου της.

Η ογκολόγος που την έπεισε, έχει καταδικαστεί στο παρελθόν για τις πρακτικές της, καθώς το 2017 έγραφε ότι ο καρκίνος δεν θεραπεύεται με χημειοθεραπείες, με αποτέλεσμα ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών το 2019 να της επιβάλει δύο πειθαρχικές ποινές. Ο ΙΣΑ αποφάσισε προσωρινή παύση άσκησης επαγγέλματος για τρία χρόνια και καταβολή προστίμου ύψους 20.000 ευρώ.

Η 38χρονη Κατερίνα

Εντούτοις, η ογκολόγος ήρθε σε επαφή με την Κατερίνα και την έπεισε να διακόψει τη θεραπεία. Έτσι, 2,5 χρόνια μετά τη διακοπή των χημειοθεραπειών και την αντικατάσταση της φαρμακευτικής αγωγής με μαντζούνια και βιταμίνες, η υγεία της 38χρονης παρουσίασε ραγδαία επιδείνωση και κατέληξε.

Μάλιστα, 30 μέρες πριν πεθάνει η Κατερίνα, η ογκολόγος της έδωσε χαρτί με διάγνωση, στο οποίο έγραφε διάφορες παθήσεις, όπου εξηγούσε τι είναι μέσα σε παρένθεση:

Εικόνα οστεοαραίωσης (οστεοπενία)

Φλεγμονή σπονδύλων (φλεγμονή λόγω λοίμωξης μαστού)

Το ήπαρ φαίνεται χωρίς παρεγχυματική νόσο (φαρμακευτική ηπατίτιδα)

Ο πατέρας της 38χρονης μιλώντας στον Alpha, είπε:

«Σκότωσε την κόρη μου, σκότωσε και άλλους και συνεχίζει ακόμα να σκοτώνει. Της έδωσε αυτό για τον καρκίνο (σ.σ. εννοεί μαύρο κύμινο). Είπε ότι δεν θα βγάλει ποτέ καρκίνο. Κομπογιανίτισσα. Της είπε “εγώ δεν είμαι με το πρωτόκολλο, θα στο κόψω αυτό να κάνεις και παιδιά και για να σου έρθει περίοδος και δεν θα κάνεις χημειοθεραπείες. Κάνω θαύματα και σώζω ανθρώπους από τον καρκίνο”.

(…)

Μου είπε “την κόρη σας δεν την αγαπάτε και την πάτε στα νοσοκομεία και την σκοτώνουν οι γιατροί”.»

Το θέατρο της ογκολόγου στην 38χρονη και τον πατέρα της

Ο πατέρας της Κατερίνας έδωσε στη δημοσιότητα τους τελευταίους διαλόγους της κόρης του με την ογκολόγο και του ίδιου με τη γιατρό.

Η κόρη του 30 μέρες πριν πεθάνει, τηλεφώνησε στην ογκολόγο ζητώντας εξηγήσεις, καθώς στο νοσοκομείο βρήκαν μετάσταση.

Ο διάλογος είναι σοκαριστικός:

Ασθενής: Άκουσέ με λίγο, ήρθε η ογκολόγος του νοσοκομείου εδώ. Έχω τρύπες λέει, στα οστά, έχω καρκίνο και βλάβες στο συκώτι.

Ογκολόγος: Ποιος στο είπε αυτό;

38χρονη: Αυτή η ογκολόγος εδώ. Και αμφισβήτησε όλα όσα είπες και λέει, έχω στα οστά μετάσταση, θα με τρελάνουνε.

Ογκολόγος: Όχι καλέ, κάτι μικρές κυστούλες είναι. Δεν υπάρχουν βλάβες στο συκώτι.

38χρονη: Το θέμα είναι ότι αυτό είναι κακοήθεια μέσα που βλέπουνε;

Ογκολόγος: Όχι, είπαμε. Ό,τι σου έγραψα στο χαρτί ισχύει. Δεν σου γράφω ψέματα εγώ. Εντάξει, έτσι λένε. Έτσι, λέμε εμείς οι ογκολόγοι στα νοσοκομεία, εντάξει;

38χρονη: Όχι δεν με καλύπτει αυτό που μου λες. Εγώ τι θα κάνω τώρα;

Ογκολόγος: Πώς δεν σε καλύπτω, αφού σου έδωσα χαρτί.

38χρονη: Εσύ μου έδωσες χαρτί ρε παιδί μου, αλλά αυτοί επιμένουν ότι δεν είναι…

Ογκολόγος: Αυτά στα είπε εσένα, ότι έχεις μεταστάσεις;

38χρονη: Ναι, εδώ μπροστά μου.

Ογκολόγος: Μου κάνεις πλάκα τώρα;

38χρονη: Ναι όλοι εδώ μαζί ήμασταν.

Ογκολόγος: Έχουμε ξεφύγει τελείως, πρόσεχε τι σου βάζουν μόνο.

Ένα 24ωρο πριν η Κατερίνα φύγει από τη ζωή, ο πατέρας της τηλεφώνησε στην ογκολόγο, με την ίδια να τον διαβεβαιώνει πως η κόρη του δεν κινδυνεύει από τον καρκίνο που την σκότωσε την επομένη.

Ακολουθεί ο διάλογος:

Πατέρας: 70 λέει, έχει 70 μεταστάσεις.

Ογκολόγος: Δεν είναι μεταστάσεις, δεν έχει κανένας ποτέ 70 μεταστάσεις, αυτά είναι φλεγμονές.

Πατέρας: Την έχεις δει εσύ τη μαγνητική;

Ογκολόγος: Τίποτα το πολύ σοβαρό. Να χαίρεστε το κοριτσάκι σας, μια χαρά είναι, όλα καλά.

Πατέρας: Τα οστά και αυτά, τα είδες όλα;

Ογκολόγος: Ναι δεν είναι κάτι σοβαρό.