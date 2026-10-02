Αντιμέτωπος με τη δικαιοσύνη είναι πλέον ο 32χρονος που επιτέθηκε στην πρώην σύντροφό του και το φίλο της μέσα στο σπίτι τους στο Λαύριο.

Ο εισαγγελέας άσκησε σε βάρος του ποινική δίωξη για ένα κακούργημα και τέσσερα πλημμελήματα.

Συγκεκριμένα, ο 32χρονος διώκεται για απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος συζύγου και μη κατά συρροή, παράνομη οπλοφορία, παράνομη οπλοχρησία, φθορά ξένης ιδιοκτησίας και παραβίαση περιοριστικών όρων.

Ο κατηγορούμενος, ο οποίος παραπέμφθηκε στον αρμόδιο ανακριτή, εισέβαλε στο σπίτι λίγο μετά τα μεσάνυχτα της Πέμπτης σπάζοντας την πόρτα, ενώ στο σπίτι βρίσκονταν και τα δύο μικρά παιδιά που έχει αποκτήσει με την 32χρονη.

Ο 32χρονος, υπήκοος Ρουμανίας, μετά την επίθεση, μετέβη αυτοβούλως στο Αστυνομικό Τμήμα Λαυρεωτικής και παραδόθηκε στις Αρχές.