«Αντέδρασα ακαριαία» φέρεται να υποστήριξε στην απολογία της ενώπιον του ανακριτή η κατηγορούμενη γιατρός αναφερόμενη στη στιγμή που διαπίστωσε πως ο Γιώργος Μαζωνάκης αντιμετωπίζει πρόβλημα την ώρα που υποβαλλόταν σε πλασμαφαίρεση.

«Του έβαλα αμέσως μάσκα οξυγόνου και άρχισα να φωνάζω τον σύζυγό μου. Δεν ξέρω εάν το μόνιτορ είχε λειτουργία συναγερμού. Φώναξα στη νοσηλεύτρια να μου ετοιμάσει αδρεναλίνη και ζήτησα να φωνάξουν αμέσως τον σύζυγό μου» φέρεται να περιγράφει η προφυλακισμένη γιατρός λέγοντας πως δεν είδε ποια νοσηλεύτρια πήγε κοντά της.

«Άρχισα να κάνω ΚΑΡΠΑ. Ήμουν εκπαιδευμένη στη χειρουργική, συνεπώς ήξερα πώς να αντιδράσω σε κάτι επείγον. Αντέδρασα ακαριαία. Δεν θα άλλαζε κάτι αν ήμουν στο νοσοκομείο. Η μέθοδος ΚΑΡΠΑ μπορεί να γίνει και στον δρόμο. Την αδρεναλίνη τη διαθέτουμε στο ιατρείο. (…) Ο σύζυγός μου ήρθε αμέσως και ξεκίνησε ΚΑΡΠΑ.

Όλα έγιναν μέσα σε ένα λεπτό» εμφανίζεται να είπε στην απολογία της επιμένοντας πως «Εμείς κάναμε τα βήματα που έπρεπε. Και μέσα στο νοσοκομείο να ήμασταν τα ίδια ακριβώς θα κάναμε, και στον ίδιο χρόνο. Μόλις είδαμε ότι δεν ανταποκρίνεται, καλέσαμε αμέσως το ΕΚΑΒ. Μέσα στον πανικό, κάναμε γύρω στα πέντε λεπτά να καλέσουμε το ΕΚΑΒ. Την αδρεναλίνη την έκανα εγώ και ο γιατρός έκανε ΚΑΡΠΑ. Όταν ήρθε το ΕΚΑΒ, τον πήραν με καρέκλα και όχι με φορείο, όπως θα έπρεπε ώστε να μην διακοπεί το ΚΑΡΠΑ».

Όταν η γιατρός ρωτήθηκε από τον δικαστικό λειτουργό πώς θεωρεί ότι ο Γιώργος Μαζωνάκης υπέστη ανακοπή, φέρεται να απάντησε πως δεν μπορεί να το πει με βεβαιότητα. «Άλλωστε σε αυτό δεν έχει δώσει απαντήσεις ούτε η ιατροδικαστική έκθεση. Υπάρχει όμως μία παθολογία, η ασταθής στηθάγχη Prinzmetal, η οποία συνδέεται με τη χρήση κοκαΐνης, και θα μπορούσε να εξηγήσει την ανακοπή που έπαθε ο Μαζωνάκης».

Αναφερόμενη στη χρήση του απινιδωτή, η κατηγορούμενη φέρεται να υποστήριξε πως τον έβαλε σε λειτουργία και έδειχνε ασυστολία. «Το ίδιο έδειχνε και ο απινιδωτής του ΕΚΑΒ καθώς και του Ελπίς. Ένας οργανισμός γίνεται να πάει κατευθείαν σε ασυστολία. Αυτό ακριβώς είναι η ανακοπή» ανέφερε σύμφωνα με πληροφορίες και διέψευσε τις αναφορές ότι δεν προσφέρθηκε να συνοδεύσει τον ασθενή της στο νοσοκομείο.

«Δεν ισχύει αυτό που είπε η διασώστρια. Εγώ μπήκα πρώτη στο ασθενοφόρο και μου είπαν να κατέβω γιατί προφανώς δεν υπήρχε χώρος» είπε.