Με κατηγορηματικό τρόπο αρνήθηκε ενώπιον του ανακριτή ο 58χρονος γιατρός την εμπλοκή του στο θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη μέσα στο ιατρείο του στην οδό Καρνεάδου και δήλωσε συντετριμμένος.

«Αρνούμαι την κατηγορία κατηγορηματικά. Είμαι συντετριμμένος με ό,τι συνέβη. Νιώθω λύπη και απόλυτη συντριβή τόσο για τον θάνατο ενός ανθρώπου αλλά ταυτόχρονα και για αυτά που βιώνω τις τελευταίες έξι ημέρες και εγώ και τα παιδιά» φέρεται να είπε ο προφυλακισμένος γιατρός σημειώνοντας: «Ανακρίνομαι, συλλαμβάνομαι, κρατούμαι σαν κοινός εγκληματίας, χωρίς να έχω ποτέ οποιαδήποτε ιατρική, επαγγελματική, λειτουργηματική, θεραπευτική ή φροντιστική σχέση με τον εκλιπόντα, σε μία τουλάχιστον ελληνική πρώτη για έναν επιστήμονα ιατρό και μέλος αυτής της κοινωνίας, οικογενειάρχη και πατέρα».

Ο 58χρονος, σύμφωνα με πληροφορίες, ανέφερε πως συκοφαντείται. «Συκοφαντούμαι, υβρίζομαι, προπηλακίζομαι, κονιορτοποιείται ο προσωπικός μου βίος. Τα παιδιά μου εκτίθενται και κακοποιούνται ψυχολογικά» φέρεται να είπε, συμπληρώνοντας «ασκώ άμεμπτα την Ιατρική με άδεια ασκήσεως επαγγέλματος τα τελευταία 33 χρόνια…» ανέφερε ο κατηγορούμενος γιατρός, ο οποίος υποστήριξε πως δεν έχει καμία σχέση με τα μηχανήματα της πλασμαφαίρεσης, καθώς με τη σύζυγό του «σεβόμαστε απόλυτα την αυτονομία, ιατρική και επαγγελματική, ο ένας του άλλου».

Στην απολογία του, ο 58χρονος έδωσε τη δική του εκδοχή για το τι συνέβη στο ιατρείο, υποστηρίζοντας πως η κατάσταση του Γιώργου Μαζωνάκη επιδεινώθηκε ραγδαία και ο ίδιος ξεκίνησε να του κάνει ΚΑΡΠΑ αμέσως μόλις ενημερώθηκε στις 16.15.

«Έλεγξα τον σφυγμό του και αμέσως ξεκίνησα ΚΑΡΠΑ, μαλάξεις και τεχνητή αναπνοή, τρία προς ένα, όπως επιτάσσει το πρωτόκολλο. Χορηγήθηκε 1 ml αδρεναλίνης από την κα Γ. παρουσία μου. Όταν μπήκα μέσα η κα Γ. δεν του έκανε ΚΑΡΠΑ.

Η κα Γ. βρισκόταν κοντά στο μηχάνημα, κοντά στο δεξί χέρι του ασθενούς. Είπα να καλέσουν το ΕΚΑΒ. Πρέπει να πέρασαν γύρω στα τέσσερα με πέντε λεπτά μέχρι να γίνει η κλήση, από την ώρα που μπήκα στο δωμάτιο. Ανέφερα καρδιολογικό περιστατικό και ζήτησα καρδιολογική μονάδα.

Το ιατρείο της κας Γ. διέθετε απινιδωτή, στο πλαίσιο της λειτουργίας του μηχανήματος inus. Δεν το είχαμε συζητήσει με τη σύζυγό μου. Ξέρουμε και οι δύο να χρησιμοποιούμε απινιδωτή αλλά από τη στιγμή που υπήρχε ασυστολία δεν τον χρησιμοποιήσαμε… Πιστεύω ότι ο απινιδωτής της κα Γ. λειτουργούσε, αλλά δεν τον χρησιμοποιήσαμε λόγω της ασυστολίας. Δεν τον έχω τεστάρει ποτέ. Δεν ξέρω εάν τον είχε ελέγξει και η κα Γ. Οι διασώστες αποχώρησαν στις τέσσερις και σαράντα» φέρεται να είπε, ενώ όταν ρωτήθηκε για ποιο λόγο δεν συνόδευσε τον τραγουδιστή στο νοσοκομείο, εμφανίζεται να είπε πως δεν ρωτήθηκε σχετικά.

«Εγώ δεν ήμουν ο θεράπων ιατρός του ασθενή για να πάω στο νοσοκομείο. Δεν είχα να προσφέρω τίποτα περαιτέρω εγώ. Ούτε η κα Γ. είχε να προσφέρει κάτι επιπλέον στο προσωπικό του Ελπίς… Ό,τι πληροφορίες ήταν απαραίτητες, τις είχε ήδη δώσει στους διασώστες, ως η ιατρός του ασθενή. Είχαν τα τηλεφωνικά μας στοιχεία οι διασώστες, συνεπώς μπορούσαν οποιαδήποτε στιγμή να επικοινωνήσουν μαζί μας τόσο οι ίδιοι, όσο και το προσωπικό του νοσοκομείου, για οποιαδήποτε πληροφορία» υποστήριξε, σύμφωνα με πληροφορίες. Ο γιατρός διαχώρισε τη θέση του σε σχέση με τη χρήση των μηχανημάτων υποστηρίζοντας, ωστόσο, πως η σύζυγός του τα χρησιμοποιεί «απόλυτα εντός ενδείξεων, on label».

«Το μηχάνημα της κας Γ. ανήκει σε μια οριακή κατηγορία η οποία μπαίνει κάτω από ένα γενικό όρο πλασμαφαίρεσης, γιατί δεν έχει οριοθετηθεί θεσμικά η ιδιότητα του μηχανήματος, γιατί δεν ταξινομείται από τον ΕΟΦ. Δεν υπάρχει αντιπρόσωπος στην Ελλάδα για να καταθέσει σχετικό αίτημα στον ΕΟΦ.

Εάν ο αγοραστής βρίσκεται σε χώρα που δεν επιτρέπει την λειτουργία τέτοιου μηχανήματος, οφείλει ο κατασκευαστής να το δηλώσει ότι σε αυτή την χώρα δεν γίνεται να το εμπορευτεί. Η κα Γ. το προμηθεύτηκε γιατί θεώρησε ότι η αξία του μηχανήματος, σε ένα πλαίσιο αναγεννητικής, ολιστικής προσέγγισης με εχέγγυα τους ελέγχους, τους ρυθμιστικούς οργανισμούς σε χώρες όπως η Γερμανία, η Αυστρία, την γνωστοποίηση στον Ι.ΣΑ., είναι απολύτως καλυμμένη για τη χρήση του» φέρεται να ανέφερε, τονίζοντας πως στο πλαίσιο της συστέγασης των ιατρείων με τη σύζυγό του «σεβόμαστε απόλυτα την αυτονομία, ιατρική και επαγγελματική, ο ένας του άλλου, με τιμή, χωρίς ποτέ και για τον οποιοδήποτε λόγο να υπεισέρχεται ο ένας σε επαγγελματικά θέματα ή θεραπευόμενους του άλλου. Μία από τις περιπτώσεις αυτές, θεραπευόμενου της κας Γ. και όχι δικού μου, ήταν και ο εκλιπών».

Αναφερόμενος δε στην πολύχρονη σχέση του με τη σύζυγό του κάνει λόγο για «τον πιο υπέροχο, ακέραιο, ηθικό, εργατικό, συνεπή, συναισθηματικά εξαιρετικό άνθρωπο που έχω γνωρίσει».