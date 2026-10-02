Οι δραματικές στιγμές που εκτυλίχθηκαν στο ιατρείο της Καρνεάδου το απόγευμα που έφυγε από τη ζωή ο Γιώργος Μαζωνάκης αποκαλύπτονται μέσα από τις περιγραφές των νοσηλευτριών κατά τη διάρκεια των καταθέσεών τους ενώπιον του ανακριτή.

Τον πανικό που επικράτησε στο ιατρείο μεταφέρει μέσα από τη δική της ματιά η 53χρονη νοσηλεύτρια, η οποία περιέγραψε ότι η γιατρός ήταν πολύ αναστατωμένη και φώναξε τον σύζυγό της, ο οποίος βρισκόταν στο διπλανό ιατρείο. «Όταν ήρθε ο γιατρός, ήταν πάρα πολύ αναστατωμένος. Πρώτη φορά τον έβλεπα έτσι, συνήθως είναι πολύ συγκρατημένος» φέρεται να είπε η μάρτυρας και συνέχισε λέγοντας πως ο γιατρός «Φώναζε ότι ο ασθενής δεν πάει καλά και μας ζητούσε να κάνουμε πράγματα. Μας φώναξε να σηκώσουμε τα πόδια του Μαζωνάκη. Μία νοσηλεύτρια έφερε οξυγόνο για τον ασθενή. Εγώ πρόσεχα να μην του σπάσει η φλέβα στο δεξί χέρι, γιατί η γιατρός θα του έβαζε φυσιολογικό ορό. Όταν μπήκαμε στο δωμάτιο με την νοσηλεύτρια, ο Μαζωνάκης ήταν χλωμός και η θεραπεία είχε σταματήσει γιατί δεν υπήρχε φλεβοκέντηση στο αριστερό χέρι. Δεν είχε τις αισθήσεις του. Από το μηχάνημα δεν ακουγόταν κάποιο alarm».

Μάλιστα, η 53χρονη νοσηλεύτρια φέρεται να κατέθεσε πως η ίδια δεν θεωρούσε ασφαλές το μηχάνημα της πλασμαφαίρεσης. «Δεν θεωρούσα το μηχάνημα ασφαλές για τον ασθενή, ακριβώς γιατί ήταν ιδιαίτερα επεμβατική θεραπεία και γιατί διαρκούσε πάρα πολύ. Λίγες φορές έχει συμβεί μετά τη θεραπεία κάποιοι ασθενείς να έχουν κάνει εμετό. Κάποιοι είχαν ζάλη μετά τη θεραπεία» εμφανίζεται να είπε.

«Είδαμε τον Μαζωνάκη χλωμό»

Κομβικής σημασίας θεωρείται και η κατάθεση της 61χρονης συνταξιούχου νοσηλεύτριας. «Ήταν γύρω στις τέσσερις η ώρα. Έπειτα μπήκαμε πρώτα εγώ και η γιατρός στο δωμάτιο, είδαμε τον Μαζωνάκη χλωμό και προσπαθήσαμε να του πάρουμε πίεση. Είχε διακοπεί η κυκλοφορία του αίματος και ήταν εκτός μηχανήματος. Υπήρχε μόνο η φλεβοκέντηση στο δεξί του χέρι. Οι πρώτες ενδείξεις της πίεσής του δεν ήταν χαμηλές, ήταν 11 με 7. Του μετρήσαμε την πίεση στο αριστερό χέρι με φορητό ψηφιακό πιεσόμετρο που έφερα εγώ. Το μόνιτορ έδειχνε ενδείξεις. Αμέσως ήρθε και ο γιατρός και μας ζήτησε να του σηκώσουμε τα πόδια, να του βάλουμε οξυγόνο. Μας ζήτησε και φυσιολογικό ορό» περιγράφει η μάρτυρας, η οποία καταθέτει πως παρά τις προσπάθειες «βλέπαμε ότι δεν ανταποκρινόταν σε όλα αυτά». «Δεν είχε πια τις αισθήσεις του. Είχε πέσει η πίεσή του. Στο τέλος το πιεσόμετρο δεν έβγαζε μέτρηση. Είδαμε ότι είχε επιβαρυνθεί πολύ η εικόνα του. Όταν είδε ο γιατρός ότι δεν μπορούσαμε να μετρήσουμε την πίεση και ότι υπήρχε διαταραχή του καρδιακού του παλμού, ξεκίνησε μαλάξεις. Νομίζω ότι προβλέπεται να ξεκινήσει ΚΑΡΠΑ με αυτές τις ενδείξεις» φέρεται να είπε, συμπληρώνοντας ότι «Από την ώρα που μπήκαμε όλοι μέσα στο δωμάτιο θεραπείας μέχρι την ώρα που ξεκίνησε ο γιατρός ΚΑΡΠΑ πέρασαν πέντε με δέκα λεπτά το πολύ. Η γιατρός στο ενδιάμεσο πήγε και έφερε τον απινιδωτή και ζήτησε από την συνάδελφο να πάρει τηλέφωνο την αναισθησιολόγο, που την λένε…. Είπε στη νοσηλεύτρια να την ρωτήσει ποιο είναι το αντίδοτο για την προποφόλη».

«Δεν διέκρινα κάποια ανησυχία ή αγωνία»

Από την πλευρά της, η αναισθησιολόγος, σύμφωνα με πληροφορίες, στην κατάθεσή της αναφέρεται στο τηλεφώνημα που δέχθηκε από την 56χρονη νοσηλεύτρια και αφορούσε το αντίδοτο της ουσίας προποφόλη, σημειώνοντας πως δεν διέκρινε κάποια ανησυχία.

«Την Τετάρτη στις 9/9/26 μου τηλεφώνησε η… (σ.σ. νοσηλεύτρια). Κατάλαβα ποια ήταν από τη φωνή της, με ρώτησε αν η προποφόλη έχει αντίδοτο και εγώ της απάντησα κατευθείαν ότι όχι δεν έχει και μου έκλεισε το τηλέφωνο. Δεν τη ρώτησα τίποτα, δεν διέκρινα κάποια ανησυχία ή αγωνία, δεν άκουσα φασαρία, δεν ξαναμιλήσαμε μετά, δεν πέρασε από το μυαλό μου καθόλου γιατί μπορεί να με ρώτησε», φέρεται να υποστήριξε η αναισθησιολόγος, τονίζοντας πως στο παρελθόν είχε δεχθεί άλλο τηλεφώνημα από το συγκεκριμένο ιατρείο για αναισθητικές ουσίες. «Δεν μου έχουν τηλεφωνήσει ξανά από αυτό το ιατρείο να με ρωτήσουν για κάποια αναισθητική ουσία, εγώ είχα την εντύπωση ότι μπορεί να υπάρχει αναισθησιολόγος στο ιατρείο, δεν μου είχε αναφέρει ποτέ η ιατρός ούτε κανείς άλλος από το ιατρείο ότι γίνεται χρήση προποφόλης» φέρεται να κατέθεσε.

Η μάρτυρας εμφανίζεται να υποστήριξε πως δεν συσχέτισε το τηλεφώνημα με τον Γ. Μαζωνάκη. «Όταν πήρε μεγάλες διαστάσεις το θέμα, τότε συνέδεσα το τηλεφώνημα της νοσηλεύτριας με το συμβάν. Δεν ήξερα τι γιατρός ήταν η 56χρονη, ούτε ο σύζυγός της, δεν ρώτησα ποτέ γιατί πήγα συστημένη από συναδέλφους. Δεν θυμάμαι να μου είχε εκφράσει ποτέ κάποιος ασθενής κατά τη διάρκεια της φλεβοκέντησης ανησυχία για τη διενέργεια της θεραπείας.

Δεν ξέρω γιατί τηλεφώνησαν σε μένα από το ιατρείο για να με ρωτήσουν για την προποφόλη, παρότι είχαμε να μιλήσουμε γύρω στους τρεις με τέσσερις μήνες» κατέθεσε σύμφωνα με πληροφορίες η αναισθησιολόγος, η οποία εξήγησε αναφερόμενη στην προποφόλη πως η επίδρασή της στον οργανισμό είναι ένα «αναισθητικό φάρμακο – υπνωτικό», το οποίο χρησιμοποιείται σε νοσοκομειακό περιβάλλον σε χειρουργεία, χωρίς να γνωρίζει εάν μπορεί να διατεθεί μέσω φαρμακείου.

Η αναισθησιολόγος, σύμφωνα με πληροφορίες, υποστήριξε πως είχε αραιή συνεργασία με το ιατρείο κάνοντας φλεβοκεντήσεις σε ασθενείς με αμοιβή 150-200 ευρώ περίπου, με την τελευταία συνεργασία να έχει γίνει πριν από 4-5 μήνες.

Αναφορικά με το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης φέρεται να είπε ότι δεν είχε δει ποτέ ασθενή συνδεδεμένο στο μηχάνημα και πως η ίδια έκανε μόνο τη φλεβοκέντηση και έφευγε.