Τη δική του εμπειρία με τον γιατρό που προφυλακίστηκε για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη μοιράστηκε πρώην ασθενής.

Ο άνδρας επισκέφτηκε το ιατρείο στο Κολωνάκι πριν από επτά χρόνια για να υποβληθεί σε λιπομέτρηση. Μετά την εξέταση, ο γιατρός τον ενημέρωσε ότι εντόπισε πρόβλημα στο συκώτι που θα εκδηλωνόταν δύο χρόνια αργότερα, κάτι που δεν έχει συμβεί έως τώρα. Σύμφωνα με τη διάγνωση, ο ασθενής θα καθηλωνόταν σε αναπηρικό αμαξίδιο και αργότερα θα πέθαινε, εκτός αν ακολουθούσε την αγωγή που θα προτεινόταν.

«Είχα συναντηθεί τυχαία με έναν γνωστό μου, ο οποίος είχε χάσει αρκετά κιλά και μου είπε ότι πηγαίνει σε έναν γκουρού, πως δεν υπάρχει δεύτερος στον πλανήτη Γη. Πήγα λοιπόν στον γιατρό, τον είδα και αυτό που κατάλαβα ήταν ότι είναι ένας απλός τσαρλατάνος», είπε στις «Αποκαλύψεις» ο πρώην ασθενής του γιατρού.

«Πήγα λοιπόν στο Κολωνάκι πριν από επτά περίπου χρόνια, που έκαναν λιπομέτρηση. Είχε έναν πολύ χαμηλό φωτισμό στο ιατρείο του και γύρισε και μου είπε, έχοντας κάνει μόνο μια απλή λιπομέτρηση: “Κύριε μου, σε δύο χρόνια θα είστε σε αναπηρική καρέκλα και αργότερα θα πεθάνετε από το συκώτι σας“», δήλωσε στην εκπομπή του ΑΝΤ1.

«Τον κοίταξα με απορία. Τον ρώτησα πώς το ανακάλυψε αυτό και είπε από το προφίλ μου και την εξέταση που έγινε. “Σας το λέω με σιγουριά, ότι υπάρχει αυτό το πρόβλημα”. Του λέω “μα δεν έχω πρόβλημα στο συκώτι”. “Το σέρνετε από τη γέννησή σας και σας το έχει κληρονομήσει η μητέρα σας”. Όταν το άκουσα, τον ευχαρίστησα, δυστυχώς πλήρωσα τα χρήματα κι όπως με είχαν καθοδηγήσει, θα ήταν καλύτερο και πιο φρόνιμο να μη ζητήσω απόδειξη, ότι δυστυχώς, γίνεται. Πλήρωσα τα χρήματα και δεν ξαναπάτησα το πόδι μου. Το έλεγα στους φίλους μου πόσο γελοίο και πως κάποιοι άνθρωποι επωφελούνται και κοροϊδεύουν ανθρώπους, παίρνοντας τα χρήματα και λέγοντας αυτές τις ηλιθιότητες με όφελος μόνο το κέρδος», είπε στη συνέχεια.