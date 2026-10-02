Νέα έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη στο σπίτι του Γιώργου Μαζωνάκη, με εντολή του ανακριτή που χειρίζεται την υπόθεση του θανάτου του τραγουδιστή.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στην έρευνα που πραγματοποιείται στην οικία του Γιώργου Μαζωνάκη είναι παρούσα η μητέρα του, ενώ οι αδερφές του βρίσκονται στο γραφείο του δικηγόρου της οικογένειας, Χαράλαμπου Λυκούδη.

Η δικαστική έρευνα για τις συνθήκες θανάτου του τραγουδιστή συνεχίζεται με τον ανακριτή να αναζητά στοιχεία που θα μπορούσαν να ρίξουν περισσότερο φως στα όσα προηγήθηκαν της ανακοπής που υπέστη στις 9 Σεπτεμβρίου, στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου.

Στο μικροσκόπιο έξι κινητά, σκληρός δίσκος και USB

Νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα, το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών της Αθήνας έδωσε, με βούλευμά του, το «πράσινο φως» για την άρση του τηλεφωνικού απορρήτου. Το σχετικό αίτημα είχε υποβάλει ο ανακριτής, ενώ θετική ήταν και η εισαγγελική πρόταση.

Συγκεκριμένα, έχει ζητηθεί η άρση του απορρήτου για έξι κινητά τηλέφωνα, έναν σκληρό δίσκο και ένα USB, τα οποία κατασχέθηκαν στο πλαίσιο της αστυνομικής έρευνας στο ιατρείο της Καρνεάδου.

Τα κινητά τηλέφωνα ανήκουν, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, στον Γιώργο Μαζωνάκη, στους δύο κατηγορούμενους γιατρούς, σε δύο γραμματείς και σε μία νοσηλεύτρια του ιατρείου. Ο ανακριτής φέρεται να έχει ζητήσει την άρση του απορρήτου για το μέγιστο χρονικό διάστημα που προβλέπει ο νόμος, από τις 11 Ιουλίου 2026 έως και τις 10 Σεπτεμβρίου 2026, δηλαδή την επομένη του θανάτου του τραγουδιστή.

Στόχος είναι να εξεταστούν οι επικοινωνίες και τα ψηφιακά δεδομένα που μπορεί να συνδέονται με την υπόθεση και να συμβάλουν στην αποσαφήνιση των γεγονότων πριν και μετά το κρίσιμο περιστατικό στο ιατρείο.

Η κατάθεση της αναισθησιολόγου για την πλασμαφαίρεση

Σημαντικό μέρος της δικαστικής έρευνας αποτελούν και οι καταθέσεις των προσώπων που βρίσκονταν ή επικοινώνησαν με το ιατρείο την ώρα που ο Γιώργος Μαζωνάκης υποβαλλόταν σε πλασμαφαίρεση.

Την Πέμπτη (1/10) κατέθεσε στον ανακριτή η αναισθησιολόγος με την οποία είχε επικοινωνήσει τηλεφωνικά μία από τις νοσηλεύτριες κατά την κρίσιμη χρονική περίοδο.

Η συγκεκριμένη κατάθεση θεωρείται σημαντική για την έρευνα, καθώς υπάρχουν διαφορετικές αναφορές σχετικά με το εάν είχε χορηγηθεί μέθη στον Γιώργο Μαζωνάκη.

Η προφυλακισμένη γιατρός φέρεται, σύμφωνα με τις πληροφορίες, να αρνείται ότι χορήγησε μέθη στον τραγουδιστή. Από την άλλη πλευρά, νοσηλεύτρια φέρεται να έχει καταθέσει ότι επικοινώνησε με την αναισθησιολόγο, αναζητώντας πληροφορίες για το αντίδοτο.

Η αναισθησιολόγος επιβεβαίωσε ότι δέχθηκε το τηλεφώνημα από τη νοσηλεύτρια. Όπως φέρεται να κατέθεσε, δεν επικοινώνησε εκείνη τη στιγμή με τη γιατρό, αλλά η νοσηλεύτρια τη ρώτησε ποιο είναι το αντίδοτο για την προποφόλη. Η ίδια φέρεται να απάντησε ότι δεν υπάρχει αντίδοτο.

«Ο γιατρός μας είπε ότι είμαστε όλοι συνυπεύθυνοι»

Παράλληλα, στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης έρευνας για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, μία ακόμη νοσηλεύτρια φέρεται να αναφέρθηκε σε όσα είχαν προηγηθεί της έναρξης της ποινικής διαδικασίας.

Σύμφωνα με την κατάθεσή της, εργαζόμενοι στο ιατρείο φέρεται να είχαν δεχθεί προτροπή να τηρήσουν κοινή γραμμή κατά την προανάκριση. «Ο γιατρός μας είπε ότι είμαστε όλοι συνυπεύθυνοι και θα πρέπει να έχουμε κοινή γραμμή», φέρεται να κατέθεσε η μάρτυρας.

Η συγκεκριμένη αναφορά εξετάζεται πλέον από τις δικαστικές αρχές, ενώ η έρευνα συνεχίζεται προς κάθε κατεύθυνση, με στόχο να αποσαφηνιστούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες ο Γιώργος Μαζωνάκης υπέστη την ανακοπή και τελικά κατέληξε.