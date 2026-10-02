Στη δημοσιότητα δόθηκε ένα μέρος του διαλόγου του Γιώργου Μαζωνάκη με τον υπνοθεραπευτή στο Ψυχικό, λίγο πριν τηλεφωνήσουν στη γιατρό στο Κολωνάκι για να κλείσει ραντεβού ο τραγουδιστής.

Ο καλλιτέχνης είχε συναντηθεί με τον υπνοθεραπευτή πριν πάει στο Κολωνάκι, καθώς αναζητούσε τρόπους αναζωογόνησης με αφορμή τις επαγγελματικές του υποχρεώσεις. Η συνάντηση έγινε στο πατάρι εστιατορίου, παρουσία ενός επιχειρηματία και μιας μάνατζερ.

Σύμφωνα με το OPEN, κατά τη διάρκεια της συζήτησης ο υπνοθεραπευτής ρώτησε τον καλλιτέχνη αν γνώριζε για την πλασμαφαίρεση και έλαβε θετική απάντηση.

Υπνοθεραπευτής: Έχεις ακούσει για μια διαδικασία καθαρισμού πλάσματος και του αίματος;

Μαζωνάκης: Ξέρω κάτι ανάλογο είχε κάνει και ο Μικ Τζάγκερ.

Έπειτα, ακολούθησε η συνομιλία με τη γιατρό, όπου ο Γιώργος Μαζωνάκης έκλεισε ραντεβού στο ιατρείο της και στη συνέχεια ο υπνοθεραπευτής ζήτησε να πληρωθεί, επειδή πήγε να πιει καφέ και να δώσει συμβουλές, ανέφερε το OPEN.

Υπν: Από εσάς θα πληρωθώ;

Μάνατζερ: Ναι.

Υπν: Είναι 200 ευρώ.

Τι υποστηρίζει ο υπνοθεραπευτής

Ο υπνοθεραπευτής σε συνέντευξη που έδωσε, αναφερόμενος στη συνάντηση με τον Γιώργο Μαζωνάκη στο Ψυχικό, είπε:

«Ήταν πολύ καλά, πολύ ευδιάθετος. “Για να καθαρίσεις τον οργανισμό σου τι κάνεις;”. Μου λέει “κάνω υδροθεραπείες”. “Πού τις κάνεις τις υδροθεραπείες;”. “Στη Γ…”. Μου λέει πάρ’ την τηλέφωνο. Και την παίρνω τηλέφωνο και κάνουν και συνεννόηση μεταξύ τους. Δέχεται και συμφωνεί, ακούει και το ποσό. Συμφωνεί απόλυτα και λέει αύριο στις 13:00 η ώρα στο ιατρείο σου. Εγώ έχω τελειώσει από εκεί και πέρα. Ανταλλάξαμε τα τηλέφωνα και έστειλα και ένα SMS στον Γιώργο με τη διεύθυνσή μου και την ώρα που θα ερχόταν στον χώρο μου, εδώ δηλαδή, για να συνεχίσουμε την κουβέντα μας. Το έχουνε πάρει ότι πρέπει “να κάνεις αποτοξίνωση” και το έχουν κάνει σημαία κάποιοι και ότι εγώ επέβαλα αυτό. Δεν είμαι αφελής. Μετά, από ό,τι φαίνεται, συζήτησε με την κυρία Γ. και η κυρία Γ. τον έπεισε να κάνει και πλασμαφαίρεση την επόμενη ακριβώς.

Τη μοιραία μέρα είχα ραντεβού για ύπνωση στην Πατριάρχου Ιωακείμ. Τελείωσα γύρω στις 12:20 και έφυγα. Πήρα το 550 λεωφορείο και γύρισα προς Κηφισιά».