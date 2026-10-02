Εξαρθρώθηκε από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Ναρκωτικών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, εγκληματική οργάνωση που δραστηριοποιούνταν στην καλλιέργεια δενδρυλλίων κάνναβης και στη διακίνηση κάνναβης στην περιοχή των Εξαρχείων.

Για την αποδόμηση της οργάνωσης πραγματοποιήθηκε ευρεία αστυνομική επιχείρηση την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου 2026, σε περιοχές της Αττικής και της Μεσσηνίας, με τη συνδρομή αστυνομικών του Τμήματος Επιχειρησιακών Δράσεων της Υποδιεύθυνσης Πληροφοριών και Ειδικών Δράσεων της Δ.Α.Ο.Ε., καθώς και της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμάτας, στο πλαίσιο της οποίας συνελήφθησαν συνολικά πέντε μέλη της οργάνωσης, υπήκοοι Τουρκίας.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., από την αξιοποίηση πληροφοριών και την εφαρμογή ειδικών ανακριτικών πράξεων προέκυψε ότι τα μέλη είχαν συγκροτήσει εγκληματική οργάνωση με σκοπό την καλλιέργεια κάνναβης και τη διακίνηση των ποσοτήτων που συγκομίζονταν στα Εξάρχεια. Στο πλαίσιο των ερευνών εντοπίστηκε σε δασώδη περιοχή της Μεσσηνίας καλλιέργεια κάνναβης, από την οποία εκριζώθηκαν και κατασχέθηκαν 126 δενδρύλλια.

Παράλληλα, σε έρευνες σε σπίτια και χώρους που χρησιμοποιούσαν ως «καβάτζες» στην Αττική και τη Μεσσηνία, κατασχέθηκαν περισσότερα από 9,5 κιλά κάνναβης, συγκεκριμένα 8 κιλά και 742,7 γραμμάρια ακατέργαστης και 784 γραμμάρια κατεργασμένης κάνναβης. Επιπλέον, κατασχέθηκαν 900 ευρώ, δύο οχήματα, επτά κινητά τηλέφωνα, τέσσερις ηλεκτρονικές ζυγαριές και εξοπλισμός για την καλλιέργεια των δενδρυλλίων.

Όπως ανακοινώθηκε από την ΕΛ.ΑΣ., το προσδοκώμενο οικονομικό όφελος από τη διακίνηση των κατασχεθέντων ποσοτήτων κάνναβης και των εκριζωμένων δενδρυλλίων υπερβαίνει τις 200.000 ευρώ.

Οι πέντε συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή..