Σοκάρουν οι μαρτυρίες των γειτόνων της 32χρονης, που δέχτηκε επίθεση μαζί με τον σύντροφό της από τον πρώην σύζυγό της, μέσα στο σπίτι της στο Λαύριο. Την ίδια ώρα, τα στοιχεία που αποκαλύπτονται είναι ανατριχιαστικά, αφού η γυναίκα είχε απεθυνθεί πέντε φορές στην Αστυνομία, προχωρώντας σε καταγγελίες σε βάρος του πρώην της.

Η 32χρονη, σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ, νοσηλεύεται σε εξαιρετικά κρίσιμη κατάσταση στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός». Νωρίτερα, είχε υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση στο Ασκληπιείο της Βούλας, όπου είχε διακομιστεί αρχικά, ωστόσο κρίθηκε αναγκαία η μεταφορά της. Σε σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται στο Ασκληπιείο και ο 33χρονος σύντροφός της.

Το σοβαρό περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας σημειώθηκε περίπου μισή ώρα μετά τα μεσάνυχτα της Πέμπτης, όταν ο 32χρονος πρώην σύζυγος έφτασε στο σπίτι, όπου βρισκόταν η 32χρονη και ο 33χρονος. Μάλιστα, μέσα στο σπίτι βρίσκονταν και τα δύο ανήλικα παιδιά του πρώην ζευγαριού, ωστόσο κοιμόντουσαν.

Ο άνδρας φέρεται να χρησιμοποίησε σκάλα, να πάτησε πάνω σε τέντα διπλανού σπιτιού και στη συνέχεια να πέρασε στο μπαλκόνι του σπιτιού. Έπειτα, έσπασε με βαριοπούλα την τζαμαρία της μπαλκονόπορτας και μπήκε στο εσωτερικό του σπιτιού.

Η γυναίκα, όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, κατάφερε να βγει από το σπίτι, όμως εκείνος την ακολούθησε και συνέχισε να τη μαχαιρώνει πισώπλατα.

Η 32χρονη τραυματίστηκε στην πλάτη, στον πνεύμονα, καθώς και στα άνω άκρα, ενώ ο 33χρονος φέρει τραύματα στην περιοχή της κλείδας, των πλευρών και των γεννητικών οργάνων.

Μαρτυρίες που μετέφερε το Star αναφέρουν ότι προηγουμένως φωνές της 32χρονης είχαν ακουστεί και μέσα από το σπίτι. Η γυναίκα φέρεται να καλούσε σε βοήθεια, ενώ ο δράστης μαχαίρωνε με μανία τον νυν σύντροφό της.

Γείτονας, που μίλησε στις τηλεοπτικές κάμερες, δήλωσε ότι «τα παιδιά κοιμόντουσαν επάνω. Η κοπέλα ήταν με τον δικό της, ήρθε αυτός, έσπασε το τζάμι και μπήκε μέσα. Πρώτα μαχαίρωσε αυτόν. Η κοπέλα πήγε να φύγει και την πέτυχε έξω. Ευτυχώς που ερχόταν ένας γείτονας και την έσωσε».

«Είχε ειδοποιήσει η κοπέλα την Αστυνομία ότι φοβόταν για τη ζωή της, αλλά δεν έγινε τίποτα. Έγινε το κακό», πρόσθεσε η κάτοικος της περιοχής.

Μετά την αποτρόπαια πράξη του, ο 32χρονος δράστης παραδόθηκε στο ΑΤ Λαυρεωτικής και συνελήφθη.

Η 32χρονη ζούσε ένα μαρτύριο τον τελευταίο χρόνο – Οι καταγγελίες στην Αστυνομία

Όπως προκύπτει από την επίσημη ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., η γυναίκα είχε απευθυνθεί επανειλημμένα στις Αρχές, μετά τον χωρισμό της από τον 32χρονο, προχωρώντας σε απανωτές καταγγελίες από τον Νοέμβριο του 2025 έως και τον Σεπτέμβριο του 2026.

Πρόσφατα, μετά και την τελευταία καταγγελία, ο δράστης είχε συλληφθεί και πάνω του τότε είχε βρεθεί ένα εργαλείο κοπής και μια μεταλλική ράβδος.

Ήδη από την πρώτη καταγγελία που αφορούσε απειλές κατά της ζωής της, στην 32χρονη είχε χορηγηθεί η εφαρμογή Panic Button, η οποία ωστόσο, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, ουδέποτε χρησιμοποιήθηκε, ενώ, παράλληλα, ενημερώθηκε για τη δυνατότητα μεταφοράς της σε δομή, αλλά αρνήθηκε.

Γείτονες της περιοχής περιέγραψαν στην ΕΡΤ μια κατάσταση έντασης που φέρεται να είχε διαρκέσει για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Όπως αναφέρεται, τον τελευταίο χρόνο, πριν ο 32χρονος φύγει από το σπίτι, οι γείτονες άκουγαν συχνά φωνές και καβγάδες. Υπάρχουν επίσης μαρτυρίες σύμφωνα με τις οποίες ο άνδρας έβγαινε στο μπαλκόνι και απειλούσε την πρώην σύντροφό του, λέγοντάς της, μεταξύ άλλων: «Θα σου λιώσω το κεφάλι».

Η ανακοίνωση του Αρχηγείου της ΕΛ.ΑΣ. για το περιστατικό:

«Σχετικά με σημερινό περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας με θύμα γυναίκα, που έλαβε χώρα στην περιοχή του Λαυρίου, από το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας διευκρινίζονται τα ακόλουθα:

Από την παθούσα είχαν υποβληθεί τέσσερις καταγγελίες στο Αστυνομικό Τμήμα Λαυρεωτικής σε βάρος του κατηγορούμενου, για περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας, από τα τέλη Νοεμβρίου 2025 έως τις αρχές Σεπτεμβρίου 2026, καθώς και μια καταγγελία για παραβίαση της υποχρέωσης διατροφής τον Ιούλιο 2026.

Ήδη από την πρώτη καταγγελία, που αφορούσε απειλές κατά της ζωής της, στην παθούσα είχε χορηγηθεί η εφαρμογή Panic Button, η οποία ωστόσο, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, ουδέποτε χρησιμοποιήθηκε, ενώ, παράλληλα, ενημερώθηκε για τη δυνατότητα μεταφοράς της σε δομή, αλλά αρνήθηκε.

Μάλιστα, από τους αστυνομικούς είχαν υλοποιηθεί πρόσθετα μέτρα για την προστασία της παθούσας, μεταξύ άλλων με τη διενέργεια περιπολιών και φύλαξης, όποτε αυτό ζητούνταν, καθώς και με επακόλουθες επικοινωνίες παρακολούθησης της υπόθεσης (follow-up), προκειμένου να διαπιστωθεί τυχόν τέλεση νέων παράνομων πράξεων.

Στο πλαίσιο διερεύνησης του τελευταίου καταγγελλόμενου περιστατικού, ο κατηγορούμενος αναζητήθηκε και εντοπίστηκε στον χώρο εργασίας του, ενώ σε σωματικές έρευνες και σε έρευνες οχήματος, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν εργαλείο κοπής και μεταλλική ράβδος.

Ο ανωτέρω συνελήφθη και οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή με τη σε βάρος του δικογραφία, στην οποία γινόταν μνεία και για το προηγούμενο περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας.

Ο κατηγορούμενος αφέθηκε ελεύθερος με περιοριστικούς όρους, οι οποίοι αφορούσαν απαγόρευση προσέγγισης της οικίας και την επικοινωνία με τα ανήλικα τέκνα τους παρουσία συνηγόρου.

Η Ελληνική Αστυνομία αντιμετωπίζει κάθε αναφορά που σχετίζεται με ενδοοικογενειακή βία ως εξαιρετικά σοβαρή υπόθεση και ενεργεί σύμφωνα με τα προβλεπόμενα επιχειρησιακά πρωτόκολλα και το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, με σκοπό την ασφάλεια των πολιτών και την προστασία της ανθρώπινης ζωής».