«Κόκκινη κάρτα» έδειξε το Συμβούλιο της Επικρατείας στην πρόβλεψη της 20ετούς παραγραφής του δικαιώματος του Δημοσίου για επιβολή φορολογικών επιβαρύνσεων, λόγω φοροδιαφυγής.

Η επταμελής σύνθεσης του Β΄ Τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας με την υπ΄ αριθμ. 1246/2026 απόφασή της έκρινε αντισυνταγματικές τις συγκεκριμένες προβλέψεις, σημειώνοντας πως ισχύει η 5ετής παραγραφή.

Οι σύμβουλοι Επικρατείας, σύμφωνα με πληροφορίες, έκριναν πως αντίκειται στη συνταγματική αρχή της αναλογικότητας η πρόβλεψη 20ετούς παραγραφής του δικαιώματος του Δημοσίου προς επιβολή φορολογικών επιβαρύνσεων λόγω φοροδιαφυγής (άρθρο 36 παρ. 3 του ν. 4174/2013).

Επιπλέον, από το Ανώτατο Δικαστήριο κρίθηκε ότι είναι αντίθετη στο άρθρο 78 παρ. 1 και 2 του Συντάγματος η μεταβατική διάταξη του άρθρου 66 παρ. 27α εδ. β΄ του ν. 4646/2019 περί 10ετούς παραγραφής του δικαιώματος του Δημοσίου προς επιβολή φορολογικών επιβαρύνσεων λόγω φοροδιαφυγής, διότι καταλαμβάνει εν προκειμένω έτος (2013) προγενέστερο του προηγούμενου έτους της δημοσίευσης του νόμου.