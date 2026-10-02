Ένα τεράστιο κύκλωμα οικονομικής απάτης, που κατάφερε να αποσπάσει περισσότερα από 8 εκατομμύρια ευρώ από χιλιάδες ανυποψίαστους πολίτες, έφερε στο φως η υποδιεύθυνση Ασφάλειας Κατερίνης. Οι Αρχές προχώρησαν στη σύλληψη 17 ατόμων, ανάμεσα στους οποίους βρίσκονται και 9 εν ενεργεία στρατιωτικοί.

Πιο συγκεκριμένα, το κύκλωμα είχε στήσει ένα κλασικό σχήμα Πόντσι («πυραμίδα»), εκμεταλλευόμενο την άγνοια, αλλά και το ενδιαφέρον του κοινού για τα κρυπτονομίσματα. Οι δράστες προσέγγιζαν τα θύματά τους υποσχόμενοι γρήγορες και μεγάλες αποδόσεις. Για να κάνουν μάλιστα ακόμα πιο ελκυστική την πρόταση, υποσχόντουσαν επιπλέον κέρδη σε όποιον κατάφερνε να «στρατολογήσει» ακόμα πέντε νέα μέλη. Η δράση τους μετρά αρκετούς μήνες, ενώ για να ενισχύσουν την εικόνα επαγγελματισμού και αξιοπιστίας, είχαν φτάσει στο σημείο να ανοίξουν φυσικά γραφεία σε διάφορες πόλεις της χώρας.

Από τις μέχρι τώρα έρευνες εκτιμάται ότι στην παγίδα έπεσαν περίπου 10.000 άτομα, με τη μέση επένδυση να κυμαίνεται στα 800 ευρώ. Όταν το σύστημα άρχισε να καταρρέει, τα μέλη της οργάνωσης «κλείδωσαν» την πλατφόρμα, εμποδίζοντας τους επενδυτές να σηκώσουν τα χρήματά τους. Για να κερδίσουν χρόνο και να αποσπάσουν ακόμα περισσότερα, υποστήριζαν ψευδώς πως, αν οι χρήστες διπλασίαζαν το κεφάλαιό τους, θα μπορούσαν να εισπράξουν το διπλάσιο ποσό πίσω σε διάστημα 50 ημερών.

Η αντίστροφη μέτρηση για την αποδιοργάνωση του κυκλώματος ξεκίνησε μετά από αξιοποίηση πληροφοριών που έφτασαν στην ΕΛ.ΑΣ. Κατά τις συντονισμένες επιχειρήσεις που πραγματοποιήθηκαν σε διάφορες περιοχές, κατασχέθηκαν 280.000 ευρώ σε μετρητά μαζί με πλήθος άλλων ευρημάτων.

Οι 17 συλληφθέντες έχουν ήδη οδηγηθεί στον εισαγγελέα Κατερίνης, ενώ από αύριο αναμένεται να περάσουν το κατώφλι του ανακριτή για να απολογηθούν.

Οι επίσημες ανακοινώσεις της Αστυνομίας για τις λεπτομέρειες της υπόθεσης αναμένονται εντός της ημέρας