Στην εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης, τα μέλη της οποίας φέρονται να εμπλέκονται σε διαρρήξεις σπιτιών σε περιοχές της Θεσσαλονίκης, της Ημαθίας, της Πιερίας και της Χαλκιδικής, με λεία που προσεγγίζει τις 80.000 ευρώ, κυρίως σε κοσμήματα και τιμαλφή, προχώρησε η Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος Βορείου Ελλάδος.

Ύστερα από αστυνομική επιχείρηση που πραγματοποιήθηκε χθες το πρωί συνελήφθησαν στη Θεσσαλονίκη τέσσερα άτομα ως μέλη της εγκληματικής ομάδας, ενώ στη δικογραφία που σχηματίστηκε εις βάρος τους περιλαμβάνεται ένα ακόμα άτομο που αναζητείται. Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ., όλα τα εμπλεκόμενα πρόσωπα συνδέονται μεταξύ τους με άμεσες και στενές φιλικές σχέσεις, ενώ διαθέτουν ποινικό παρελθόν, καθώς περιλαμβάνονται σε συνολικά 88 δικογραφίες για παρόμοια αδικήματα και τους έχουν επιβληθεί και περιοριστικοί όροι.

Από την πολύμηνη έρευνα των Αρχών προέκυψε, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., η εμπλοκή των κατηγορουμένων σε 34 περιπτώσεις διαρρήξεων σπιτιών, εκ των οποίων 11 σε απόπειρα. Η δράση της ομάδας φέρεται να εκτεινόταν από τα τέλη Φεβρουαρίου του τρέχοντος έτους. Το συνολικό οικονομικό όφελος που φέρεται να αποκόμισαν υπολογίζεται σε τουλάχιστον 4.225 ευρώ, ενώ η αξία των αντικειμένων που φέρονται να αφαιρέθηκαν (κοσμήματα, χρυσαφικά, λίρες και άλλα τιμαλφή) υπολογίζεται σε 75.290 ευρώ.

Όπως έγινε γνωστό, οι κατηγορούμενοι μετέβαιναν κυρίως κατά τις απογευματινές ώρες της ημέρας με επιβατικά αυτοκίνητα διαφορετικού τύπου και χαρακτηριστικών σε περιοχές του ευρύτερου πολεοδομικού συγκροτήματος της Θεσσαλονίκης και σε περιοχές της Κ. Μακεδονίας, όπου εντόπιζαν σπίτια από τα οποία απουσίαζαν οι ένοικοι. Με τη χρήση διαρρηκτικών εργαλείων παραβίαζαν παράθυρα, πόρτες και μπαλκονόπορτες, εξασφαλίζοντας πρόσβαση στο εσωτερικό τους. Σε περίπτωση που το διαμέρισμα – «στόχος» βρισκόταν σε κάποιο όροφο οικοδομής, τα μέλη της εγκληματικής ομάδας αναρριχούνταν στο μπαλκόνι και έπειτα προέβαιναν στην παραβίασή του.

Από την αστυνομική έρευνα προέκυψε ότι τα μέλη της οργάνωσης διέθεταν ρόλους. Πιο συγκεκριμένα, δύο εξ αυτών, 39 και 33 ετών, ήταν επιφορτισμένοι με την εύρεση κατάλληλων οχημάτων που θα χρησιμοποιούνταν ως μέσα τέλεσης των διαρρήξεων, ενώ ο 33χρονος οδηγούσε επιπλέον τα «επιχειρησιακά» οχήματα.

Παράλληλα, τρεις 28χρονοι είχαν επιχειρησιακό ρόλο, καθώς ήταν επιφορτισμένοι με τη διάρρηξη εταιρειών και σπιτιών και την αφαίρεση των χρηματικών ποσών και των χρυσαφικών από το εσωτερικό τους, τους οποίους συνεπικουρούσαν κατά περίπτωση οι πρώτοι δύο.

Οι περιοχές όπου «χτύπησαν» ή αποπειράθηκα να «χτυπήσουν» είναι, σύμφωνα με την Αστυνομία, οι εξής: το ευρύτερο πολεοδομικό συγκρότημα της Θεσσαλονίκης και συγκεκριμένα το κέντρο της πόλης, οι Συκιές, το Ασβεστοχώρι, η Πυλαία, ο Χορτιάτης, τα Βασιλικά, η Καρδία, οι Ταγαράδες, ο Τρίλοφος, το Μεσημέρι, το Κάτω Σχολάρι και η Νέα Ραιδεστό, ενώ όσον αφορά τους όμορους νομούς πρόκειται για την Αγκαθιά Ημαθίας, την Κατερίνη, το Λιτόχωρο Πιερίας, τα Νέα Μουδανιά και τη Νέα Καλλικράτεια Χαλκιδικής.

Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε σπίτια στις περιοχές του Δενδροποτάμου, του Κορδελιού και της Νεάπολης Θεσσαλονίκης, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν πλήθος χρυσαφικών και ρολογιών, συσκευές κινητής τηλεφωνίας, ηλεκτρονικές συσκευές, είδη ρουχισμού, πιστόλι με 8 αβολίδωτα φυσίγγια, ποσότητα ακατέργαστης κάνναβης (26,68 γραμ.), ζυγαριά ακριβείας και τρίφτης, το χρηματικό ποσό των 6.000 ευρώ, καθώς και τέσσερα Ι.Χ. αυτοκίνητα ως μέσα τέλεσης αξιόποινων πράξεων.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης και εις βάρος τους ασκήθηκε κακουργηματική δίωξη. Θα απολογηθούν σε ανακριτή και μέχρι τότε παραμένουν υπό κράτηση.