Για τις δικαστικές εξελίξεις στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη αναφέρθηκε ο δικηγόρος της οικογένειας του τραγουδιστή, Χαράλαμπος Λυκούδης.

Μιλώντας στην εκπομπή «Χαμογέλα και πάλι» του Mega, ο κ. Λυκούδης υποστήριξε πως η υπερασπιστική γραμμή επιχειρεί να αποσύρει τις ευθύνες από τον 58χρονο γιατρό, Ηλία Θεοδωρόπουλο, και να τις επιρρίψει στη σύζυγό του, Ιωάννα Γάκα.

«Αυτή η αλλαγή και ο διαχωρισμός να έχουν ξεχωριστό δικηγόρο εξυπηρετούν σκοπούς, είναι υπερασπιστικές στρατηγικές, που αποσκοπούν στην υπεράσπιση του γιατρού και στην απόσυρση των ευθυνών του και στην ολική ή μερική απενοχοποίησή του», τόνισε.

Ο δικηγόρος της οικογένειας του Γιώργου Μαζωνάκη εκτίμησε ότι «τα στοιχεία αυτά που οδήγησαν τον γιατρό στη φυλακή δεν έχουν αποδυναμωθεί. Προφανώς, οι σκέψεις του κυρίου ανακριτή και η σύμφωνη γνώμη του κυρίου εισαγγελέα εμπεριέχουν τα στοιχεία, τα οποία οδήγησαν στην προσωρινή κράτηση. Δεν έβαλαν έναν άνθρωπο στη φυλακή χωρίς στοιχεία».

«Από τις δηλώσεις του κ. Αλεξανδρή εγώ το μόνο που αποκόμισα είναι ότι η γιατρός δεν έχει καμία ευθύνη και ότι κακώς είναι στη φυλακή. Διότι είπε ότι νόμιμα χειριζόταν τα μηχανήματα, δεν έκανε καμία παράνομη πράξη. Έκανε ακριβώς ό,τι προέβλεπε το ιατρικό πρωτόκολλο μετά την ανακοπή. Άρα διερωτώμαι, αν όλα αυτά έγιναν σωστά, γιατί είναι στη φυλακή;», σημείωσε ακόμα.

Όπως είπε ο κ. Λυκούδης, «τρία από τα τηλέφωνα έχουν ήδη οδηγηθεί στην άρση του απορρήτου. Θα δω τα αποτελέσματα της άρσης του απορρήτου, θα δω αν αυτά που λένε στις καταθέσεις τους συνάδουν με τα αποτελέσματα της άρσης του απορρήτου. Θα συναξιολογήσω και άλλα στοιχεία και θα προχωρήσω στις κινήσεις που πρέπει να προχωρήσω».

Σχετικά με το ενδεχόμενο να καλέσει για κατάθεση την 18χρονη κόρη των δύο προφυλακισμένων γιατρών, δήλωσε:

«Εγώ εκ φύσεως δεν στρέφομαι κατά παιδιών. Είναι ένα 18χρονο παιδί. Το έχω αφήσει μέχρι στιγμής εκτός πεδίου. Ακούω ότι θα ζητηθεί και είναι πολύτιμη η κατάθεσή της και θα ζητήσει ο πατέρας της, ο κατηγορούμενος γιατρός, να καταθέσει και να αποδείξει κάποια στοιχεία. Αν γίνει αυτό, που δεν είναι κακό ούτε παράνομο. Απλώς, είμαι και εγώ υποχρεωμένος μετά από αυτό να αναζητήσω τυχόν ευθύνες της σε σχέση με την εισαγωγή, την πιστοποίηση και τη διακίνηση του συγκεκριμένου μηχανήματος».

Τέλος, ο Χαράλαμπος Λυκούδης αναφέρθηκε στην κατάθεση της διασώστριας του ΕΚΑΒ: «Η διασώστρια είπε ότι της είπε ότι πήγε για μια επέμβαση που δεν έγινε. Δηλαδή, αυτό το αφήγημα, που έχει καταρρεύσει, το αρχικό, ήταν έμπνευσης του γιατρού. Το είπε στις 16:26 στη διασώστρια. Ένα αφήγημα που δεν μπορεί κανένας να πιστέψει. Άρα ποιος το εμπνεύστηκε το αφήγημα ότι ήρθε εδώ να κάνει μια ιατρική πράξη, που δεν έκανε τελικά και κατά τη διάρκεια αυτής ο Γιώργος κατέρρευσε; Ο γιατρός. Θα δούμε λοιπόν ποιος έκανε τον υπερασπιστικό τον σχεδιασμό».