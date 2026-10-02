Με τη δίκη της βουλευτού της Ν.Δ. Κατερίνας Παπακώστα άνοιξε η αυλαία της εκδίκασης των υποθέσεων συνολικά τεσσάρων βουλευτών οι οποίοι παραπέμφθηκαν στη δικαιοσύνη για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Η δίκη της κ. Παπακώστα είχε προσδιοριστεί για σήμερα, ωστόσο αναβλήθηκε για τις 20 Νοεμβρίου 2026, μετά από αιτήματα που υπέβαλαν συνήγοροι υπεράσπισης, λόγω κωλύματος που αφορά στην παρουσία τους σε άλλη δίκη.

Η βουλευτής Τρικάλων λόγω της δικηγορικής της ιδιότητας έχει ειδική δωσιδικία και για αυτό δικάζεται στο Εφετείο κατηγορούμενη ως ηθικός αυτουργός σε απιστία, παράνομη διαχείριση ευρωπαϊκών κονδυλίων, ψευδή βεβαίωση και απόπειρα απάτης με υπολογιστή.

Στο εδώλιο μαζί της ως φυσικοί αυτουργοί, κατά περίπτωση, σε πλημμελήματα ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ Δημήτρης Μελάς και άλλα πρόσωπα που φέρονται να εμπλέκονται σε πράξεις που συνδέονται με ενισχύσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, το έτος 2021.

Μετά την άρση της ασυλίας τους σε δίκη έχουν παραπεμφθεί, εκτός από την κ. Παπακώστα, και οι Κώστας Σκρέκας, Χρήστος Μπουκώρος και Μάξιμος Σενετάκης. Οι υποθέσεις οι οποίες θα εκδικαστούν ξεχωριστά αφορούν το 2021 και σχετίζονται με περιπτώσεις διευκολύνσεων που φέρονται να ζητούσαν οι βουλευτές. Στο πλαίσιο της έρευνας που προηγήθηκε από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία αξιολογήθηκαν μια σειρά στοιχείων μεταξύ των οποίων και τηλεφωνικές συνομιλίες που αποτελούν μέρος της δικογραφίας.

Οι δίκες των άλλων τριών βουλευτών έχουν προσδιοριστεί για τις 27 Οκτωβρίου του Χρήστου Μπουκώρου, στις 30 Οκτωβρίου του Μάξιμου Σενετάκη και στις 12 Νοεμβρίου του Κώστα Σκρέκα.

Όλοι οι κατηγορούμενοι αρνήθηκαν από την πρώτη στιγμή όσα τους αποδίδονται.