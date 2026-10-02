Ένας 18χρονος συνελήφθη στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης, καθώς φέρεται να απέκτησε με παράνομο τρόπο πρόσβαση σε κωδικούς ηλεκτρονικής συνταγογράφησης, προχωρώντας στην έκδοση άυλης συνταγής για οπιούχο φάρμακο.

Όπως έγινε γνωστό από την Αστυνομία, όταν ο νεαρός μετέβη χθες το απόγευμα σε φαρμακείο της περιοχής και εκτέλεσε τη συνταγή, ο πραγματικός ασθενής, στο όνομα του οποίου συνταγογραφήθηκε το σκεύασμα, έλαβε σχετική ειδοποίηση στο κινητό του τηλέφωνο, οπότε ενημέρωσε άμεσα τους υπαλλήλους του φαρμακείου.

Στην κατοχή του 18χρονου βρέθηκε και κατασχέθηκε μπουκάλι που περιείχε οξυκωδόνη, βάρους 32 γραμμαρίων. Σε βάρος του σχηματίστηκε η προβλεπόμενη δικογραφία, με την οποία αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα.