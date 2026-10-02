Συγκλονίζει το νέο περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας που σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα στην περιοχή Καβοδόκανος στο Λαύριο. Πρωταγωνιστής ένας 32χρονος ρουμανικής καταγωγής, ο οποίος εισέβαλε βίαια στην κατοικία της 32χρονης πρώην συντρόφου του, χρησιμοποιώντας μια σκάλα προκειμένου να αναρριχηθεί στο μπαλκόνι του σπιτιού, όπου εκείνη την ώρα βρισκόταν η γυναίκα μαζί με τον νυν σύντροφό της. Αμέσως μετά, έσπασε τη τζαμαρία της μπαλκονόπορτας χρησιμοποιώντας βαριοπούλα, εισήλθε στο εσωτερικό και επιτέθηκε αδίστακτα στους δύο ενοίκους, τραυματίζοντάς τους με αιχμηρό αντικείμενο.

Από τη βίαιη επίθεση, η 32χρονη και ο σύντροφός της υπέστησαν σοβαρά τραύματα και διακομίστηκαν εσπευσμένα στο νοσοκομείο «Ασκληπιείο» Βούλας για νοσηλεία.

Η 32χρονη τραυματίστηκε στην πλάτη, στον πνεύμονα, καθώς και στα άνω άκρα, ενώ ο 33χρονος φέρει τραύματα στην περιοχή της κλείδας, των πλευρών και των γεννητικών οργάνων.

Σημειώνεται ότι κατά τη διάρκεια του άγριου επεισοδίου βρίσκονταν μέσα στο σπίτι τα δύο ανήλικα παιδιά (ηλικίας 2,5 και 1,5 ετών) της 32χρονης, η οποία είχε καταγγείλει πέντε φορές τον δράστη στην ΕΛ.ΑΣ., καθώς δεχόταν απειλές και της είχε χορηγηθεί panic button.

Σύμφωνα με πληροφορίες, από τις 27 Νοεμβρίου 2025 έως σήμερα η 32χρονη είχε καταγγείλει πέντε φορές τον πρώην σύντροφό της στο Αστυνομικό Τμήμα Λαυρεωτικής για ενδοοικογενειακή απειλή, παραβίαση υποχρέωσης διατροφής και παραβίαση προσωπικών δεδομένων. Στο κινητό της 32χρονης είχε εγκατασταθεί panic button και της είχε προταθεί από την Αστυνομία να μεταφερθεί σε δομή ωστόσο είχε αρνηθεί.

Τέλος, σημειώνεται ότι στις 3 Σεπτεμβρίου 2026 ο 32χρονος είχε συλληφθεί για υπόθεση ενδοοικογενειακής απειλής και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων, καθώς, σύμφωνα με την Αστυνομία, στην κατοχή του είχαν βρεθεί εργαλείο κοπής μήκους 22 εκατοστών και μία ράβδος.

Ο 32χρονος δράστης προσήχθη για το νέο περιστατικό στο Τμήμα Δίωξης Εγκλημάτων Λαυρεωτικής, τα στελέχη του οποίου διενεργούν την προανάκριση για το αιματηρό περιστατικό. Σε βάρος του σχηματίστηκε από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λαυρεωτικής δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η προανακριτική έρευνα για τις ακριβείς συνθήκες του περιστατικού.

«Θα σου λιώσω το κεφάλι»

Γείτονες της περιοχής περιέγραψαν στην ΕΡΤ μια κατάσταση έντασης που φέρεται να είχε διαρκέσει για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Όπως αναφέρεται, τον τελευταίο χρόνο, πριν ο 32χρονος φύγει από το σπίτι, οι γείτονες άκουγαν συχνά φωνές και καβγάδες.

Υπάρχουν επίσης μαρτυρίες σύμφωνα με τις οποίες ο άνδρας έβγαινε στο μπαλκόνι και απειλούσε την πρώην σύντροφό του, λέγοντάς της, μεταξύ άλλων, «θα σου λιώσω το κεφάλι».

Οι συγκεκριμένες αναφορές αποδίδονται σε μαρτυρίες και πληροφορίες και αναμένεται να διερευνηθούν από τις αρμόδιες αρχές.

Η υπόθεση βρίσκεται πλέον στα χέρια των αρχών, ενώ στο επίκεντρο αναμένεται να βρεθεί και το ιστορικό των προηγούμενων καταγγελιών της γυναίκας και των συλλήψεων του 32χρονου.