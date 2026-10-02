Μία 36χρονη γυναίκα έχει ταυτοποιήθηκε για την υπόθεση με τη δημόσια διαπόμπευση γυναίκας στο Ηράκλειο με φέιγ βολάν.

Ως κίνητρο πίσω από αυτές τις ενέργειες φαίνεται, όπως μετέδωσε το πρωί της Παρασκευής 2/10 η εκπομπή του Mega «Κοινωνία Ώρα MEGA» φαίνεται πως είναι η ερωτική αντιζηλία, ενώ οι αστυνομικές αρχές συνεχίζουν να αναζητούν τον άνδρα που έκανε τη διανομή των φακέλων.

Σε βίντεο από κάμερα ασφαλείας έχει καταγραφεί ένας άγνωστο άνδρα να τοποθετεί φακέλους στα παρμπρίζ σταθμευμένων αυτοκινήτων. Οι φάκελοι αυτοί περιείχαν τα προσωπικά στοιχεία μιας 52χρονης γυναίκας, συνοδευόμενα από υβριστικά και σεξιστικά σχόλια.

Το θύμα προχώρησε σε μήνυση, με τις Αρχές να ταυτοποιούν και να συλλαμβάνουν μία 36χρονη γυναίκα ως ηθική αυτουργό της πράξης.

Η συλληφθείσα, η οποία κρατείται στο Αστυνομικό Μέγαρο Ηρακλείου, γνώριζε το θύμα και την παρενοχλούσε συστηματικά από τον περασμένο Ιούνιο με επιστολές και τηλεφωνήματα στον προσωπικό και επαγγελματικό της χώρο.