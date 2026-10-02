Σε κομβικό στάδιο βρίσκεται η ποι­νι­κή διε­ρεύ­νη­ση της υπό­θε­σης-θρίλερ στο Μόντε Σμιθ της Ρόδου, που είχε συνταράξει την κοινή γνώμη τον πε­ρα­σμέ­νο Απρί­λιο.

Τότε, ένας 45χρο­νος φέ­ρε­ται να επι­χεί­ρη­σε να ρίξει σε γκρε­μό το αυ­το­κί­νη­το, στο οποίο επέ­βαι­ναν η 33χρονη εν δια­στά­σει σύ­ζυ­γός του και το ανή­λι­κο παιδί τους. Λίγη ώρα αργότε­ρα κα­τέ­λη­ξε ο ίδιος, με το δικό του όχημα, σε χα­ρά­δρα, βά­θους πε­ρί­που 60 μέ­τρων.

Όπως αναφέρει η «Δημοκρατική» της Ρόδου, η προ­κα­ταρ­κτι­κή εξέ­τα­ση ολο­κλη­ρώ­θη­κε και ακολούθησε η άσκη­ση ποι­νι­κής δί­ω­ξης σε βάρος του για επτά αδι­κή­μα­τα.

Η πιο βαριά κατηγορία είναι αυτή της από­πει­ρας αν­θρω­πο­κτο­νί­ας σε ήρεμη ψυ­χι­κή κα­τά­στα­ση κατά συρ­ροή. Απο­δί­δε­ται στο πλαί­σιο του νόμου 3500/2006 για την αντι­με­τώ­πι­ση της εν­δο­οι­κο­γε­νεια­κής βίας. Η ανα­φο­ρά «κατά συρ­ροή» απο­κτά ιδιαί­τε­ρο βάρος, αν λη­φθεί υπόψιν ότι στο όχημα βρί­σκο­νταν τόσο η μη­τέ­ρα όσο και το παιδί.

Η συγκεκριμένη κα­τη­γο­ρία, σύμφωνα με το δημοσίευμα, συν­δέ­ε­ται με το πρώτο επει­σό­διο της βρα­διάς.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ο 45χρο­νος άρ­πα­ξε τότε το τι­μό­νι του αυ­το­κι­νή­του που οδηγούσε η εν δια­στά­σει σύ­ζυ­γός του και το έστρε­ψε με δύ­να­μη προς τον γκρε­μό. Στο πίσω κά­θι­σμα βρι­σκό­ταν, δε­μέ­νο στο παι­δι­κό κά­θι­σμα, το ανή­λι­κο παιδί τους, ηλι­κί­ας 3 ετών και 4 μηνών.

Ακο­λου­θούν δύο αδι­κή­μα­τα που αφο­ρούν στην οδή­γη­ση. Το πρώτο είναι η επι­κίν­δυ­νη οδή­γη­ση. Σύμ­φω­να με την κα­τη­γο­ρία, ο οδη­γός δεν ήταν σε θέση να οδη­γή­σει εξαι­τί­ας κα­τα­νά­λω­σης οι­νο­πνεύ­μα­τος ή χρή­σης ναρ­κω­τι­κών ου­σιών, και από την οδή­γη­ση προ­έ­κυ­ψε κίν­δυ­νος για άν­θρω­πο. Το δεύ­τε­ρο είναι η οδή­γη­ση υπό την επή­ρεια μέθης.

Ξε­χω­ρι­στό κε­φά­λαιο απο­τε­λούν οι πρά­ξεις με εν­δο­οι­κο­γε­νεια­κό χα­ρα­κτή­ρα. Ο 45χρο­νος διώκεται για εν­δο­οι­κο­γε­νεια­κή απει­λή κατ’ εξα­κο­λού­θη­ση ενώ­πιον ανη­λί­κου. Διώ­κε­ται, επίσης, για εν­δο­οι­κο­γε­νεια­κή προ­σβο­λή της γε­νε­τή­σιας αξιο­πρέ­πειας κατ’ εξα­κο­λού­θη­ση ενώ­πιον ανη­λί­κου. Σε αυτές τις κα­τη­γο­ρί­ες γί­νε­ται λόγος για πρά­ξεις που φέ­ρε­ται να επα­να­λή­φθη­καν σε βάθος χρό­νου και να τε­λέ­στη­καν μπρο­στά στο ανή­λι­κο παιδί.

Το κα­τη­γο­ρη­τή­ριο, όπως αναφέρει η «Δημοκρατική», κλεί­νει με την οπλο­φο­ρία μα­χαι­ριού και την προ­μή­θεια ναρ­κω­τι­κών ου­σιών για ίδια απο­κλει­στι­κή χρήση. Υπεν­θυ­μί­ζε­ται ότι, όταν ο 45χρο­νος εντο­πί­στη­κε στη χα­ρά­δρα, δίπλα του βρέ­θη­κε πο­λυ­ερ­γα­λείο με λάμα μή­κους 6,5 εκα­το­στών.

Η ανα­κρί­τρια έκρι­νε ότι ο κα­τη­γο­ρού­με­νος είναι πι­θα­νό να βρί­σκε­ται σε κα­τά­στα­ση ψυ­χι­κής ή δια­νοη­τι­κής δια­τα­ρα­χής. Κατά την κρίση της, για την ακρι­βή διά­γνω­ση και την αξιο­λό­γη­ση μιας εν­δε­χό­με­νης δια­τα­ρα­χής των πνευ­μα­τι­κών λει­τουρ­γιών του απαι­τεί­ται ψυ­χια­τρι­κή πραγ­μα­το­γνω­μο­σύ­νη.

Τα ευ­ρή­μα­τα της προ­κα­ταρ­κτι­κής και οι ισχυ­ρι­σμοί του κα­τη­γο­ρου­μέ­νου

Υπενθυμίζεται ότι το ζή­τη­μα της ψυ­χι­κής κα­τά­στα­σης του 45χρο­νου τέ­θη­κε από τις πρώ­τες ώρες. Μετά τη δια­κο­μι­δή του από το ΕΚΑΒ στο νο­σο­κο­μείο, οι θε­ρά­πο­ντες ια­τροί δια­πί­στω­σαν ότι τόσο η σω­μα­τι­κή όσο και η ψυ­χο­λο­γι­κή του κα­τά­στα­ση ήταν σο­βα­ρή.

Κατά την προ­κα­ταρ­κτι­κή εξέ­τα­ση, εξε­τά­στη­καν μάρ­τυ­ρες και αξιο­λο­γή­θη­καν τα ευ­ρή­μα­τα της αυτοψίας στο ση­μείο της πτώ­σης στο Μόντε Σμιθ της Ρόδου. Συ­νε­κτι­μή­θη­καν, επί­σης, οι ισχυ­ρι­σμοί όλων των πλευ­ρών.

Ανά­με­σα στις κα­τα­θέ­σεις βρί­σκε­ται και εκεί­νη μιας οδη­γού που περ­νού­σε από το ση­μείο. Ο κα­θρέ­φτης του αυ­το­κι­νή­του της υπέ­στη φθορά, κατά το πρώτο επει­σό­διο. Η ίδια κα­τέ­θε­σε ότι μετά τη σύ­γκρου­ση των κα­θρε­πτών στα­μά­τη­σε. Στο άλλο αυ­το­κί­νη­το είδε μια γυ­ναί­κα οδηγό, έναν άνδρα συ­νο­δη­γό και ένα μικρό παιδί που έκλαι­γε.

Ξε­χω­ρι­στή θέση είχε η πραγ­μα­το­γνω­μο­σύ­νη, που ανα­τέ­θη­κε σε εκ­παι­δευ­τή σχο­λής οδη­γών. Κλή­θη­κε να εξε­τά­σει τε­χνι­κά δε­δο­μέ­να για την πο­ρεία του αυ­το­κι­νή­του του 45χρο­νου και τον τρόπο με τον οποίο εξε­τρά­πη από το οδό­στρω­μα. Εξέ­τα­σε, ακόμα, αν τα υλικά ευ­ρή­μα­τα συμ­βα­δί­ζουν με τις εκ­δο­χές που έχουν δια­τυ­πω­θεί. Ζη­τού­με­νο ήταν να δια­πι­στω­θεί αν η πτώση στη χα­ρά­δρα ήταν πραγ­μα­τι­κή από­πει­ρα αυ­το­κτο­νί­ας, απο­τέ­λε­σμα της κα­τά­στα­σης στην οποία βρι­σκό­ταν ο οδη­γός ή ενέρ­γεια με στοι­χεία σκη­νο­θε­σί­ας.

Την ει­κό­να πε­ρι­πλέ­κουν οι ισχυ­ρι­σμοί του ίδιου του κα­τη­γο­ρου­μέ­νου, ο οποίος φέρεται ­ να έχει υπο­στη­ρί­ξει ότι από την πτώση δεν τραυ­μα­τί­στη­κε σο­βα­ρά. Λέει ότι τα τραύ­μα­τα στην κοι­λιά, στο στή­θος και στον λαιμό τα προ­κά­λε­σε ο ίδιος με το πο­λυ­ερ­γα­λείο. Δαιτείνεται ακόμη ότι, ενώ οδη­γού­σε, είχε κα­τα­να­λώ­σει σχε­δόν ολό­κλη­ρο το πε­ριε­χό­με­νο ενός μπου­κα­λιού κρα­σιού, καθώς και δύο χάπια συ­γκε­κρι­μέ­νου σκευά­σμα­τος.