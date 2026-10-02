Σε κομβικό στάδιο βρίσκεται η ποινική διερεύνηση της υπόθεσης-θρίλερ στο Μόντε Σμιθ της Ρόδου, που είχε συνταράξει την κοινή γνώμη τον περασμένο Απρίλιο.
Τότε, ένας 45χρονος φέρεται να επιχείρησε να ρίξει σε γκρεμό το αυτοκίνητο, στο οποίο επέβαιναν η 33χρονη εν διαστάσει σύζυγός του και το ανήλικο παιδί τους. Λίγη ώρα αργότερα κατέληξε ο ίδιος, με το δικό του όχημα, σε χαράδρα, βάθους περίπου 60 μέτρων.
Όπως αναφέρει η «Δημοκρατική» της Ρόδου, η προκαταρκτική εξέταση ολοκληρώθηκε και ακολούθησε η άσκηση ποινικής δίωξης σε βάρος του για επτά αδικήματα.
Η πιο βαριά κατηγορία είναι αυτή της απόπειρας ανθρωποκτονίας σε ήρεμη ψυχική κατάσταση κατά συρροή. Αποδίδεται στο πλαίσιο του νόμου 3500/2006 για την αντιμετώπιση της ενδοοικογενειακής βίας. Η αναφορά «κατά συρροή» αποκτά ιδιαίτερο βάρος, αν ληφθεί υπόψιν ότι στο όχημα βρίσκονταν τόσο η μητέρα όσο και το παιδί.
Η συγκεκριμένη κατηγορία, σύμφωνα με το δημοσίευμα, συνδέεται με το πρώτο επεισόδιο της βραδιάς.
Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, ο 45χρονος άρπαξε τότε το τιμόνι του αυτοκινήτου που οδηγούσε η εν διαστάσει σύζυγός του και το έστρεψε με δύναμη προς τον γκρεμό. Στο πίσω κάθισμα βρισκόταν, δεμένο στο παιδικό κάθισμα, το ανήλικο παιδί τους, ηλικίας 3 ετών και 4 μηνών.
Ακολουθούν δύο αδικήματα που αφορούν στην οδήγηση. Το πρώτο είναι η επικίνδυνη οδήγηση. Σύμφωνα με την κατηγορία, ο οδηγός δεν ήταν σε θέση να οδηγήσει εξαιτίας κατανάλωσης οινοπνεύματος ή χρήσης ναρκωτικών ουσιών, και από την οδήγηση προέκυψε κίνδυνος για άνθρωπο. Το δεύτερο είναι η οδήγηση υπό την επήρεια μέθης.
Ξεχωριστό κεφάλαιο αποτελούν οι πράξεις με ενδοοικογενειακό χαρακτήρα. Ο 45χρονος διώκεται για ενδοοικογενειακή απειλή κατ’ εξακολούθηση ενώπιον ανηλίκου. Διώκεται, επίσης, για ενδοοικογενειακή προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας κατ’ εξακολούθηση ενώπιον ανηλίκου. Σε αυτές τις κατηγορίες γίνεται λόγος για πράξεις που φέρεται να επαναλήφθηκαν σε βάθος χρόνου και να τελέστηκαν μπροστά στο ανήλικο παιδί.
Το κατηγορητήριο, όπως αναφέρει η «Δημοκρατική», κλείνει με την οπλοφορία μαχαιριού και την προμήθεια ναρκωτικών ουσιών για ίδια αποκλειστική χρήση. Υπενθυμίζεται ότι, όταν ο 45χρονος εντοπίστηκε στη χαράδρα, δίπλα του βρέθηκε πολυεργαλείο με λάμα μήκους 6,5 εκατοστών.
Η ανακρίτρια έκρινε ότι ο κατηγορούμενος είναι πιθανό να βρίσκεται σε κατάσταση ψυχικής ή διανοητικής διαταραχής. Κατά την κρίση της, για την ακριβή διάγνωση και την αξιολόγηση μιας ενδεχόμενης διαταραχής των πνευματικών λειτουργιών του απαιτείται ψυχιατρική πραγματογνωμοσύνη.
Τα ευρήματα της προκαταρκτικής και οι ισχυρισμοί του κατηγορουμένου
Υπενθυμίζεται ότι το ζήτημα της ψυχικής κατάστασης του 45χρονου τέθηκε από τις πρώτες ώρες. Μετά τη διακομιδή του από το ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο, οι θεράποντες ιατροί διαπίστωσαν ότι τόσο η σωματική όσο και η ψυχολογική του κατάσταση ήταν σοβαρή.
Κατά την προκαταρκτική εξέταση, εξετάστηκαν μάρτυρες και αξιολογήθηκαν τα ευρήματα της αυτοψίας στο σημείο της πτώσης στο Μόντε Σμιθ της Ρόδου. Συνεκτιμήθηκαν, επίσης, οι ισχυρισμοί όλων των πλευρών.
Ανάμεσα στις καταθέσεις βρίσκεται και εκείνη μιας οδηγού που περνούσε από το σημείο. Ο καθρέφτης του αυτοκινήτου της υπέστη φθορά, κατά το πρώτο επεισόδιο. Η ίδια κατέθεσε ότι μετά τη σύγκρουση των καθρεπτών σταμάτησε. Στο άλλο αυτοκίνητο είδε μια γυναίκα οδηγό, έναν άνδρα συνοδηγό και ένα μικρό παιδί που έκλαιγε.
Ξεχωριστή θέση είχε η πραγματογνωμοσύνη, που ανατέθηκε σε εκπαιδευτή σχολής οδηγών. Κλήθηκε να εξετάσει τεχνικά δεδομένα για την πορεία του αυτοκινήτου του 45χρονου και τον τρόπο με τον οποίο εξετράπη από το οδόστρωμα. Εξέτασε, ακόμα, αν τα υλικά ευρήματα συμβαδίζουν με τις εκδοχές που έχουν διατυπωθεί. Ζητούμενο ήταν να διαπιστωθεί αν η πτώση στη χαράδρα ήταν πραγματική απόπειρα αυτοκτονίας, αποτέλεσμα της κατάστασης στην οποία βρισκόταν ο οδηγός ή ενέργεια με στοιχεία σκηνοθεσίας.
Την εικόνα περιπλέκουν οι ισχυρισμοί του ίδιου του κατηγορουμένου, ο οποίος φέρεται να έχει υποστηρίξει ότι από την πτώση δεν τραυματίστηκε σοβαρά. Λέει ότι τα τραύματα στην κοιλιά, στο στήθος και στον λαιμό τα προκάλεσε ο ίδιος με το πολυεργαλείο. Δαιτείνεται ακόμη ότι, ενώ οδηγούσε, είχε καταναλώσει σχεδόν ολόκληρο το περιεχόμενο ενός μπουκαλιού κρασιού, καθώς και δύο χάπια συγκεκριμένου σκευάσματος.