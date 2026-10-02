Σαρωτικοί είναι οι έλεγχοι που πραγματοποιούνται σε ιατρεία, κλινικές, κομμωτήρια και υπόγεια που κάνουν ιατρικές πράξεις και ξεκίνησαν με αφορμή τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη σε ιατρείο σε Κολωνάκι.

Σε κλινική στη Θεσσαλονίκη οι Αρχές προχώρησαν σε «λουκέτο» μετά από την αποκαλυπτική έρευνα της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας. Όπως αποκαλύφθηκε, στην κλινική λειτουργούσε επί χρόνια παράνομο ογκολογικό τμήμα, χωρίς καμία άδεια, χωρίς Μονάδα Εντατικής Θεραπείας και χωρίς τον απαιτούμενο αριθμό γιατρών και νοσηλευτών, ενώ πραγματοποιούνταν χημειοθεραπείες σε ανυποψίαστους ασθενείς.

Μάλιστα, στην εν λόγω κλινική απασχολούνταν γιατρός χωρίς σύμβαση και χωρίς την απαιτούμενη ειδικότητα του παθολόγου-ογκολόγου για τη διαχείριση και συνταγογράφηση ογκολογικών περιστατικών.

«Έχουμε επικοινωνήσει και με τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου, ο οποίος έχει ενεργοποιήσει όλες τις επιτροπές όσον αφορά τα ιατρεία, γιατί οι κλινικές για να το διαχωρίσουμε, ανήκουν στην περιφέρεια, επομένως ο έλεγχος γίνεται από τις επιτροπές της περιφέρειας» επεσήμανε η πρόεδρος του Πανελλήνιου Ιατρικού Συλλόγου Ματίνα Παγώνη την Παρασκευή 2/10 στο Mega και την εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA».

«Είχε γίνει ο έλεγχος το 2025 από την περιφέρεια και είχε δοθεί αρνητική εισήγηση να κλείσει. Ξαναπήγαν μετά, δεν είχε κλείσει και πήγε ομάδα από την Αρχή Διαφάνειας και είπαν και αυτοί με εισήγηση να κλείσει» συμπλήρωσε.

«Ο γιατρός δεν είχε καμία σύμβαση με την κλινική. Δηλαδή ο γιατρός πήγαινε εκεί, αλλά δεν ήταν στην, δεν ανήκε στην κλινική, δεν είχε καμία. Πήγαινε και έβλεπε τα ογκολογικά περιστατικά. Έδινε χημειοθεραπείες. Δεν γίνεται αυτό, έπρεπε να υπάρχει μια σύμβαση με την κλινική» επεσήμανε η Ματίνα Παγώνη.

Την ίδια στιγμή, υπήρξαν περιστατικά όπου ιατρεία και κλινικές υπόσχονταν «θαυματουργές» θεραπείες μέσω μη εγκεκριμένων μεθόδων και μηχανημάτων.

«Δυστυχώς, όλα αυτά ευαισθητοποιηθήκαμε όλοι μετά από ένα θλιβερό γεγονός, που νομίζω ότι αυτό το οποίο συνέβη ήταν ότι αιφνιδίασε και τους ελεγκτικούς μηχανισμούς, όχι η ύπαρξη, αλλά ενδεχομένως η έκταση του προβλήματος και η αναγκαιότητα να μπουν κάποιοι κανόνες και να τηρηθούν» δήλωσε ο Αριστοτέλης Μπάμιας, αντιπρόεδρος της Εταιρείας Ογκολόγων – Παθολόγων Ελλάδας.

«Όσον αφορά τους καρκινοπαθείς, υπάρχουν πολλά κενά. Όλο το concept της ευεξίας, της μακροβιότητας έχει περάσει και στον χειρισμό των καρκινοπαθών, όχι τόσο αυτών που νοσούν στη συγκεκριμένη χρονική στιγμή, αλλά αυτών που ονομάζουμε survivors – δηλαδή ανθρώπων που πήγαν καλά, ότι η πρόγνωση πια του καρκίνου διεθνώς αλλά και στη χώρα μας είναι πάρα πολύ καλή και σε πολλές περιπτώσεις υπάρχει ίαση ή μεταπίπτει σε ένα χρόνιο πρόβλημα το οποίο δεν απειλεί πάντα τη ζωή. Εκεί λοιπόν υπάρχει ένα κενό διεθνώς αλλά σίγουρα και στη χώρα μας. Πώς θα βοηθήσουμε αυτούς τους ανθρώπους, οι οποίοι μπορεί μεν να ιάθηκαν από το νόσημα, αλλά κουβαλάνε το τραύμα της εμπειρίας;» σημείωσε.

Ο κος Μπάμιας τόνισε πως «δεν υπάρχουν θαυματουργά μηχανήματα και θεραπείες, ούτε θαυματουργοί γιατροί», αναφέροντας πως η σύγχρονη ογκολογία, βασιζόμενη σε επιστημονικά δεδομένα, προσφέρει εξαιρετικά υψηλά ποσοστά ίασης ή παράτασης της ζωής.