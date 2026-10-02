Με αφορμή το περιστατικό στα Άνω Λιόσια με τη διευθύντρια νηπιαγωγείου, που έβριζε και απειλούσε μικρούς μαθητές και στη συνέχεια δέχτηκε άγρια επίθεση από γονέα, άνοιξε και πάλι η συζήτηση για τις προκλητικές ενεργείες εναντίον λεωφορείων και επιβατών στην ευρύτερη περιοχή.

Εκπαιδευτικός κατέγραψε σε βίντεο, που μετέδωσε η εκπομπή «Κοινωνία Ώρα Mega», την παραβατική συμπεριφορά ανήλικων παιδιών Ρομά στα Άνω Λιόσια.

Στο βίντεο έχουν καταγραφεί παιδιά να πετούν πέτρες σε πολίτες που επιχειρούν να επιβιβαστούν στο λεωφορείο.

Και εντός του οχήματος, όμως, προβαίνουν σε επιθετικές ενέργειες, φωνάζουν και καπνίζουν, δημιουργώντας ένα προβληματικό περιβάλλον για τους υπόλοιπους επιβάτες.

Σύμφωνα με το Mega, αντίστοιχα περιστατικά με επιθέσεις κατά λεωφορείων της γραμμής, αλλά και κατά πολιτών, σε περιοχές, που βρίσκονται κοντά σε καταυλισμούς είναι συχνό φαινόμενο, με τις καταγγελίες να είναι καθημερινές.