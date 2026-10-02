Ανατριχίλα έχει προκαλέσει το αιματηρό ενδοοικογενειακό επεισόδιο που σημειώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα στην περιοχή Καβοδόκανος Λαυρίου, όταν 32χρονος με καταγωγή από τη Ρουμανία επιτέθηκε με μαχαίρι στην πρώην σύντροφό του και στον νυν σύντροφό της, τραυματίζοντάς τους σοβαρά.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την Αστυνομία, ο 32χρονος αναρριχήθηκε στο μπαλκόνι της κατοικίας της πρώην συντρόφου του και, αφού έσπασε με βαριοπούλα ένα παράθυρο, εισήλθε στο εσωτερικό του σπιτιού. Στη συνέχεια, επιτέθηκε με μαχαίρι στην 32χρονη και τον 33χρονο σύντροφό της, προκαλώντας τους πολλαπλά τραύματα.

Οι καταγγελίες, το panic button και η σύλληψη

Από τις 27 Νοεμβρίου 2025 έως σήμερα η 32χρονη που διαμένει στο Λαύριο είχε καταγγείλει πέντε φορές τον πρώην σύντροφό της στο Αστυνομικό Τμήμα Λαυρεωτικής για ενδοοικογενειακή απειλή, παραβίαση υποχρέωσης διατροφής και παραβίαση προσωπικών δεδομένων.

Στο κινητό της 32χρονης είχε εγκατασταθεί panic button και της είχε προταθεί από την Αστυνομία να μεταφερθεί σε δομή, ωστόσο είχε αρνηθεί.

Στις 3 Σεπτεμβρίου 2026 ο 32χρονος είχε συλληφθεί για υπόθεση ενδοοικογενειακής απειλής και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων, καθώς, σύμφωνα με την Αστυνομία, στην κατοχή του είχαν βρεθεί εργαλείο κοπής μήκους 22 εκατοστών και μία ράβδος.

Με σοβαρά τραύματα η 32χρονη και ο 33χρονος σύντροφός της

Η 32χρονη τραυματίστηκε στην πλάτη, στον πνεύμονα, καθώς και στα άνω άκρα, ενώ ο 33χρονος φέρει τραύματα στην περιοχή της κλείδας, των πλευρών και των γεννητικών οργάνων.

Οι δύο τραυματίες διακομίστηκαν στο Ασκληπιείο Βούλας, ενώ στη συνέχεια η 32χρονη, λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής της, μεταφέρθηκε στον «Ευαγγελισμό». Η κατάσταση της υγείας και των δύο χαρακτηρίζεται σοβαρή.

Κατά τη διάρκεια του περιστατικού στην οικία βρίσκονταν τα δύο ανήλικα αγόρια της 32χρονης και του 32χρονου, ηλικίας 2,5 και 1,5 ετών.

Μετά το περιστατικό, ο 32χρονος μετέβη αυτοβούλως στο Αστυνομικό Τμήμα Λαυρεωτικής, όπου παραδόθηκε στις αστυνομικές αρχές.

Σε βάρος του σχηματίστηκε από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λαυρεωτικής δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη η προανακριτική έρευνα για τις ακριβείς συνθήκες του περιστατικού.