Ιδιαιτέρως σοβαρή είναι μία καταγγελία για τη λειτουργία ογκολογικού τμήματος στην κλινική της Θεσσαλονίκης που δεν διέθετε άδεια λειτουργίας, έρχεται στο φως μέσα από την υπόθεση του Ζήση Ναούμ, κατοίκου Καστοριάς.

Ο αδελφός του, ο οποίος έπασχε από καρκίνο του πνεύμονα, είχε λάβει σύσταση να απευθυνθεί στη συγκεκριμένη κλινική για να υποβληθεί σε χημειοθεραπείες. Η θεραπεία ξεκίνησε κανονικά, ενώ σε κάποια φάση χρειάστηκε να νοσηλευτεί για μερικές ημέρες στην κλινική.

Ο Ζήσης Ναούμ περιέγραψε στο ERTNews την εικόνα που αντίκρισε όταν επισκέφθηκε για πρώτη φορά τον αδελφό του. Όπως αναφέρει, οι συνθήκες νοσηλείας ήταν ιδιαίτερα κακές, ενώ το δωμάτιο στο οποίο νοσηλευόταν ο αδελφός του βρισκόταν, σύμφωνα με τον ίδιο, σε απαράδεκτη κατάσταση.

Ο αδελφός του τελικά έφυγε από τη ζωή. Όταν ο Ζήσης Ναούμ πληροφορήθηκε ότι το συγκεκριμένο ογκολογικό τμήμα δεν διέθετε άδεια λειτουργίας, όπως καταγγέλλεται, τα συναισθήματά του ήταν, όπως λέει, οργή, τύψεις και θυμός.

«Αντίκρισα πραγματικά άθλιες συνθήκες»

«Όταν λοιπόν πήγα εκεί, σε αυτές τις πρώτες φορές που πηγαίναμε στην κλινική, καθόμασταν στο ισόγειο και συζητούσαμε και τον ανεβάσανε σε θάλαμο. Εκεί αντίκρισα πραγματικά άθλιες συνθήκες. Το δωμάτιο νοσηλείας ήταν σε απαράδεκτη κατάσταση», περιέγραψε.

Ο ίδιος μίλησε για ένα αίσθημα δικαίωσης, αλλά και βαθιάς θλίψης, εξηγώντας ότι για μεγάλο χρονικό διάστημα δεν είχε αναφέρει όσα είχε δει, καθώς, όπως λέει, τότε βίωνε τον πόνο από την απώλεια του αδελφού του.