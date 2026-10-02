Τρόμος λίγο μετά τα μεσάνυχτα στο Λαύριο, όταν 32χρονος από τη Ρουμανία εισέβαλε σε μεζονέτα και μαχαίρωσε την 32χρονη πρώην σύζυγό του και τον 33χρονο νυν σύντροφό της.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το περιστατικό σημειώθηκε περίπου 10 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα, σε μεζονέτα πίσω από το Τεχνολογικό Πάρκο Λαυρίου. Ο 32χρονος φέρεται να έσπασε με βαριοπούλα τζάμι στο ισόγειο της οικίας, μπήκε στο εσωτερικό και με μαχαίρι επιτέθηκε στο ζευγάρι, που βρισκόταν στο σαλόνι.

Από την επίθεση, η 32χρονη τραυματίστηκε στην πλάτη και στα χέρια, ενώ ο 33χρονος στα πλευρά, στην κλείδα και στη γεννητική χώρα. Αρχικά μεταφέρθηκαν στο Κέντρο Υγείας Λαυρίου και στη συνέχεια στο Ασκληπιείο Βούλας. Και οι δύο πρόκειται να υποβληθούν σε χειρουργική επέμβαση, ενώ πληροφορίες αναφέρουν ότι η γυναίκα αναμένεται να διακομιστεί στον Ευαγγελισμό. Την ώρα της επίθεσης, στον πρώτο όροφο της μεζονέτας κοιμόντουσαν τα δύο αγόρια της 32χρονης, ηλικίας 2,5 και 1,5 ετών, τα οποία είχε αποκτήσει με τον δράστη.

Μετά την πράξη του, ο 32χρονος παραδόθηκε στο ΑΤ Λαυρεωτικής και συνελήφθη. Την προανάκριση διενεργεί το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λαυρεωτικής. Κατάθεση έδωσε ήδη στην ΕΛΑΣ μια 51χρονη, που είδε το περιστατικό και έχει συγγενική σχέση με την 32χρονη γυναίκα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, υπήρχε ιστορικό ενδοοικογενειακής βίας, με τρεις μηνύσεις σε βάρος του 32χρονου στις 13/8, 27/8 και 3/9.