Αναβλήθηκε η εκδίκαση της υπόθεσης του 33χρονου TikToker, «Τέο Βασιλιά Τζουντάσιαν», ο οποίος συνελήφθη χθες το πρωί από αστυνομικούς της Διεύθυνσης Αλλοδαπών Θεσσαλονίκης, στην περιοχή της Σταυρούπολης.

Το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Θεσσαλονίκης, ενώπιον του οποίου παραπέμφθηκε, έκανε δεκτό σχετικό αίτημα του ιδίου, αίροντας την κράτησή του.

Νωρίτερα, είχε οδηγηθεί ενώπιον εισαγγελέα, ο οποίος και του απήγγειλε τις σχετικές κατηγορίες. Ειδικότερα, σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για επικίνδυνη οδήγηση και απείθεια.

Ο ίδιος, από την πρώτη στιγμή, αρνήθηκε τις κατηγορίες και κατήγγειλε ότι δύο αστυνομικοί έσπασαν τα τζάμια του αυτοκινήτου του, προκαλώντας τον τραυματισμό του.

Την ίδια ώρα, οι δύο αστυνομικοί, 37 και 34 ετών, σε βάρος των οποίων ο γνωστός TikToker υπέβαλε μήνυση, συνελήφθησαν και αφέθηκαν ελεύθεροι με εντολή εισαγγελέα.

Παράλληλα, κινήθηκε εναντίον τους πειθαρχική έρευνα (ΕΔΕ), ενώ οι εισαγγελικές αρχές ζήτησαν τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης, μέσω της οποίας θα διακριβωθεί αν διέπραξαν αδικήματα.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, της σύλληψης προηγήθηκε καταδίωξη, καθώς ο 33χρονος φέρεται να μην συμμορφώθηκε σε σήμα στάσης και κινείτο με μεγάλη ταχύτητα. Οι συνθήκες του περιστατικού διερευνώνται από το Αστυνομικό Τμήμα Παύλου Μελά.