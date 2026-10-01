Ένα συγκλονιστικό βίντεο ντοκουμέντο οδηγού ταξί κάνει τον γύρο του διαδικτύου, προκαλώντας ανησυχία τόσο για την ασφάλεια των υπόλοιπων οδηγών όσο και για τους πελάτες του συγκεκριμένου προσώπου.

Πιο συγκεκριμένα, πρόκειται για βίντεο που αναρτήθηκε από τον ίδιο στην πλατφόρμα του TikTok, με το κοντέρ του αυτοκινήτου που οδηγεί να αγγίζει τα 206 χλμ./ώρα. Όπως φαίνεται στο βίντεο που ακολουθεί, το ταξί κινείται με ιδιαίτερα υψηλή ταχύτητα στην Αττική Οδό.

Δείτε το βίντεο:

Το βίντεο, το οποίο τέθηκε υπόψη των Αρχών, καταγράφει το ταξί να κινείται στην Αττική Οδό, στο ύψος του Κορωπίου και στο ρεύμα προς το αεροδρόμιο, με την ταχύτητα να ξεπερνά τα 200 χλμ./ώρα. Μάλιστα, στο συγκεκριμένο σημείο, το όριο ταχύτητας ορίζεται αρχικά στα 100 χλμ./ώρα, ενώ στη συνέχεια μειώνεται στα 70 χλμ./ώρα.

Η ανάρτηση στα social media κινητοποίησε την Ειδική Ομάδα Ανάλυσης Πληροφοριών και Κοινωνικών Δικτύων της Ο.Ε.Π.Τ.Α., η οποία εντόπισε το σχετικό βίντεο στο πλαίσιο της έρευνας για παραβατικές οδηγικές συμπεριφορές που αναρτώνται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Οι αστυνομικοί διερεύνησαν το βιντεοληπτικό υλικό και κατάφεραν να ταυτοποιήσουν τον οδηγό του ταξί, έναν 46χρονο Έλληνα.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση, η οποία υποβλήθηκε στον αρμόδιο εισαγγελέα.