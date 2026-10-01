Λεπτομέρειες για την κατάθεση της διασώστριας του ΕΚΑΒ στον ανακριτή για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη έδωσε ο πρόεδρος των εργαζομένων, Γιώργος Μαθιόπουλος.

Μιλώντας στην κάμερα της εκπομπής «Χαμογέλα και πάλι» του Mega, ο κ. Μαθιόπουλος ανέφερε ότι η διασώστρια περιέγραψε στον ανακριτή όλο το χρονικό, από τη λήψη της κλήσης έως τη διακομιδή του τραγουδιστή στο νοσοκομείο, επιβεβαιώνοντας την αρχική της κατάθεση.

Το ασθενοφόρο, όπως κατέθεσε η διασώστρια, έφτασε στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου στο Κολωνάκι μέσα σε τρία λεπτά, όπου οι διασώστες εντόπισαν τον Γιώργο Μαζωνάκη, σε κατάσταση ανακοπής με μυδρίαση, γεγονός που υποδηλώνει ότι ο εγκέφαλός του είχε στερηθεί οξυγόνο για αρκετά λεπτά.

«Ήρθε η διασώστρια μαζί με τη δικηγόρο του σωματείου. Ήμασταν στον ανακριτή. Μπήκε η διασώστρια. Ήταν πάνω από μία ώρα στον ανακριτή. Κατέθεσε αυτά που έχουν συμβεί κατά τη διάρκεια, δηλαδή από τη στιγμή που πήρε την κλήση που ήταν στο ασθενοφόρο μέχρι τη διεκπεραίωση, δηλαδή μέχρι που τελείωσε στα ΤΕΠ του νοσοκομείου. Τι έχει συμβεί σε όλο αυτό το χρονικό διάστημα με τον Γιώργο Μαζωνάκη», είπε αρχικά ο πρόεδρος των εργαζομένων του ΕΚΑΒ και συνέχισε:

«Δεν άλλαξε τίποτα από την πρώτη κατάθεση της για ό,τι έγινε. Ό,τι ανέφερε στην πρώτη κατάθεση ανέφερε και τώρα. Δηλαδή, αν φτάσαμε αμέσως εμείς στο ιατρείο, σε τρία λεπτά έφτασε το ασθενοφόρο με τους δύο διασώστες, όπου ξεκίνησαν όλες αυτές τις ενέργειες που προβλέπει το πρωτόκολλο, έτσι ώστε αν υπήρχε περίπτωση να αναταχθεί, γιατί τον βρήκαν σε ανακοπή τον Γιώργο Μαζωνάκη. Δεν ξέρουμε βέβαια πόση ώρα ήταν. Μπορεί να ήταν και κάποια λεπτά ή μπορεί να ήταν και κάποια περισσότερα. Ήταν αρκετά λεπτά, γιατί είχε και μυδρίαση. Άρα, σημαίνει ότι ο εγκέφαλος είχε μείνει αρκετά λεπτά χωρίς οξυγόνο. Από εκεί και πέρα θα το κρίνουν και οι ιατροδικαστικές εξετάσεις. Πόση ώρα έμεινε χωρίς οξυγόνο και αν γινόταν η ΚΑΡΠΑ, όπως προβλέπεται. Η διαδικασία αυτή που προβλέπει το πρωτόκολλο και κυρίως όταν είναι σε ένα ιατρείο που πιστεύω ότι οι γιατροί γνωρίζουν κάτι περισσότερο».

Σχετκά με όσα συνέβησαν και με όσα ισχυρίστηκαν οι δύο προφυλακισμένοι γιατροί, ο Γιώργος Μαθιόπουλος υποστήριξε πως «εμείς σε δύο περιπτώσεις μπορούμε να κατεβάσουμε έναν που είναι σε ανακοπή. Αν χωράει το φορείο του ασθενοφόρου ή αν δεν χωράει η ειδική καρέκλα μεταφοράς ασθενών. Και με φορείο ή με καρέκλα η διαδικασία της ΚΑΡΠΑ γι αυτό το χρονικό διάστημα σταματάει. Απλά χορηγούμε οξυγόνο και προσπαθούμε να μεταφέρουμε γρήγορα τον ασθενή στο ασθενοφόρο, όπως και έγινε και σε όλες τις περιπτώσεις.

«Η ΚΑΡΠΑ, ο κύκλος της καρδιοπνευμονικής είχε ξεκινήσει στο σημείο γιατί αυτό προβλέπει το πρωτόκολλο. Οι διασώστες είναι εκπαιδευμένοι, όχι να πάνε απλά να μεταφέρουν έναν, ένα περιστατικό. Είναι εκπαιδευμένοι όταν δουν ένα άτομο που είναι σε ανακοπή, να τηρήσουν το πρωτόκολλο που προβλέπεται, να κάνουν όλους τους κύκλους καρδιοπνευμονικής αναζωογόνησης, γιατί εκείνη τη στιγμή, αν έχει μια πιθανότητα να επανέλθει ο ασθενής, θα μπορούσε να επανέλθει. Αλλά σας λέω πάλι, αν έχουν γίνει όλες αυτές οι ενέργειες από πριν, δηλαδή από τη στιγμή που έπαθε την ανακοπή που ενημέρωσαν το ΕΚΑΒ μέχρι που έφτασε το ασθενοφόρο, εκεί μπορούσαμε εμείς με τον εξοπλισμό μας που είχαμε ανεβάσει στο ιατρείο, θα μπορούσε, όπως έχει συμβεί σε αρκετές περιπτώσεις, να έχει γίνει ανάκτηση ενός ασθενούς σε ανακοπή», συμπλήρωσε ακόμα.

Τι έκανε η γιατρός μόλις άκουσε για το νοσοκομείο «Ελπίς»

Στη συνέχεια, μίλησε για τις αντιδράσεις της γιατρού, όπως τα μετέφερε η διασώστρια:

«Ακούγεται τώρα ότι ζήτησε να μπει στο ασθενοφόρο. Οι γιατροί έρχονται από μόνοι τους και μπαίνουν μέσα στο ασθενοφόρο. Ό,τι και να συμβεί και στο δρόμο να γίνει ένα περιστατικό ή ανακοπή ή ένα τροχαίο και υπάρχει γιατρός στο σημείο, σχεδόν σε όλες τις φορές ακολουθούν μαζί με τον διασώστη πίσω στην καμπίνα, έτσι ώστε αν υπάρχει περίπτωση να σωθεί ένας ασθενής, να σωθεί, να υπάρχει μία επιπλέον βοήθεια. Εκεί, εμείς μόλις κατεβάσαμε τον Γιώργο Μαζωνάκη, κατεβαίναμε και ενημερώθηκε ο διασώστης της μοτοσικλέτας μέσω ασυρμάτου ότι ο “Ευαγγελισμός” είναι κλειστός, άρα θα πάμε στο “Ελπίς”, και ακούσανε το “Ελπίς”, απλά ήρθε κάτω μια κυρία, έφερε μια τσάντα δεν ξέρουμε και ένα του Γιώργου Μαζωνάκη τι ήτανε και καταγράφηκε και αυτό το περιεχόμενο που είχε το τσαντάκι του και τίποτα άλλο και έφυγε. Αυτό, τίποτα άλλο. Δεν ξέρουμε».

Όπως ανέφερε ο ίδιος, «όχι, δεν ζήτησε να μπει στο ασθενοφόρο η γιατρός. Χωρούσε να μπει στο ασθενοφόρο. Αν ζητούσε μπορούσε να μπει γιατί στο ασθενοφόρο ήταν μόνο η διασώστρια και μία εκπαιδευόμενη πρακτική που εκπαιδεύεται ως νέα διασώστρια. Άρα εύκολα θα μπορούσε να μπει και ένας γιατρός και δύο γιατροί μέσα στην καμπίνα του ασθενοφόρου. Μπορεί ίσως στον “Ευαγγελισμό”, επειδή ήταν όντως δίπλα από το ιατρείο να έρχονταν. Τώρα στο “Ελπίς” δεν ήρθαν»,

Σχετικά με το αν θα μπορούσε να ζήσει ο δημοφιλής καλλιτέχνης, απάντησε: «Μπορεί αν έκαναν ΚΑΡΠΑ και μισή ώρα υπάρχει περίπτωση. Αλλά το θέμα τι είχαν; Δίνανε οξυγόνο; Είχαν; Αν υπήρχε απινιδωτής θα γινόταν και υπήρχε περίπτωση να γινόταν και απινίδωση κατά τη διάρκεια. Η ενημέρωση ήταν ότι είχε χαλάσει. Ο Γιώργος Μαζωνάκης ήταν όπως είπα σε μυδρίαση. Ήταν σε ανακοπή. Το πόση ώρα δεν ξέρουμε πόση ώρα ήταν. Όταν βάλαμε τον απινιδωτή εμείς ήταν σε παύση», κατέληξε.