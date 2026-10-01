Για την επίθεση στη διευθύντρια του 1ου Νηπιαγωγείου Άνω Λιοσίων αλλά και για τα όσα προηγήθηκαν αυτής μίλησε το πρωί της Πέμπτης 1/10 ο πατέρας της 4χρονης μαθήτριας. Όπως τόνισε είναι μετανιωμένος που χτύπησε την εκπαιδευτικό και επεσήμανε ότι ένιωσε να συμπεριφέρεται ρατσιστικά στο παιδί του.

«Μπήκα μέσα ζήταγα το παιδί μου και δεν μου το έδινε. Ένιωθα φόβο, ήθελα να προστατεύσω το παιδί μου από επικίνδυνα χέρια. Αναγκάστηκα να μπω μέσα. Της έδειχνα κάτι βιντεάκια και δεν καταλάβαινε ότι ήταν αυτή, με κορόιδευε» δήλωσε ο πατέρας μιλώντας στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Το Πρωινό».

«Έχω μετανιώσει για την πράξη μου ζητάω συγγνώμη»

«Ένιωσα να συμπεριφέρεται ρατσιστικά απέναντι στο παιδί μου» υπογράμμισε και είπε: «Έπραξα αδίκημα. Ζητώ συγγνώμη. Δύο φορές χτύπησα τη δασκάλα, μία στο πρόσωπο και μία στα μαλλιά. Αυτά τα δύο χαστούκια. Δεν υπάρχει κάτι άλλο» επεσήμανε.

«Έχω μετανιώσει για την πράξη μου, ζητάω συγγνώμη. Θέλω να μου ζητήσει και αυτή στιγμή για το πως φερόταν στα παιδιά.

Το παιδί δεν θέλει να πάει σχολείο. Φοβάται. Να πάει σε άλλο σχολείο να κάνει τα ίδια, να τραμπουκίζει τα παιδιά. Κλαίνε όταν ακούνε για σχολείο τα παιδιά. Δεν θέλουν να πάνε» δήλωσε ο πατέρας της 4χρονης.

«Μιλάμε για ποινικά κολάσιμες πράξεις, για απειλές, για ύβρεις»

Για το περιστατικό στο νηπιαγωγείο στα Άνω Λιόσια μίλησε επίσης στην εκπομπή «Το Πρωινό» και η δικηγόρος των γονιών 4χρονης η οποία εκπροσωπεί και άλλους κηδεμόνες παιδιών του σχολείου, Θεωνώ Νάκου.

«Εδώ δεν μιλάμε για ένα περαστικό που εμπίπτει στο πλαίσιο της επίπληξης. Μιλάμε για ποινικά κολάσιμες πράξεις, για απειλές, για ύβρεις.

Ο πατέρας παραδέχεται ότι τη χτύπησε, αλλά επιμένει πως αντέδρασε επειδή φοβήθηκε για το παιδί» δήλωσε.

Η δικηγόρος εξέφρασε τη συγγνώμη των γονέων προς την εκπαιδευτικό για τη σωματική βλάβη που έχει υποστεί και τόνισε «σε μία εποχή με έξαρση βίας στους ανηλίκους είναι αδιανόητο να κάνουμε λόγο για περιστατικά βίας που εκπορεύονται από τον εκπαιδευτικό στα παιδιά».

Τα βίντεο που δείχνουν την εκπαιδευτικό και τα όσα είχαν γίνει πριν την επίθεση του πατέρα

Η υπόθεση πήρε ευρύτερες διαστάσεις μετά τη δημοσιοποίηση οπτικού υλικού από την επίθεση εναντίον της διευθύντριας. Το βίντεο φέρεται να καταγράφηκε από το κινητό τηλέφωνο της ίδιας της εκπαιδευτικού και αποτυπώνει μέρος του επεισοδίου.

Στις εικόνες η γυναίκα φαίνεται σκυμμένη στο έδαφος και να προσπαθεί να προφυλαχθεί, ενώ ένας άνδρας με λευκή μπλούζα εμφανίζεται να τη χτυπά στην περιοχή του κεφαλιού.

Κατά τη διάρκεια του επεισοδίου ακούγεται η διευθύντρια να φωνάζει «βοήθεια», ενώ σε άλλο σημείο του βίντεο απευθύνεται στον άνδρα λέγοντας: «Ναι, εσείς χτυπάτε».

Είχε προηγηθεί η κυκλοφορία διαφορετικού βίντεο από το ίδιο νηπιαγωγείο, το οποίο προκάλεσε αντιδράσεις για τον τρόπο με τον οποίο η διευθύντρια φέρεται να μιλούσε σε μικρούς μαθητές.