Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η ανακριτική διαδικασία για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη εν αναμονή των τοξικολογικών εξετάσεων και των αποτελεσμάτων από τις άρσεις απορρήτου των επικοινωνιών των εμπλεκόμενων προσώπων.

Το κατώφλι του ανακριτικού γραφείου πέρασε σήμερα η διασώστρια του ΕΚΑΒ, η οποία έφτασε πρώτη στο ιατρείο της Καρνεάδου μετά την κλήση των γιατρών.

Για περίπου μία ώρα η μάρτυρας απαντούσε στις ερωτήσεις του δικαστικού λειτουργού και, σύμφωνα με πληροφορίες, επιβεβαίωσε την προανακριτική της κατάθεση, στην οποία περιέγραφε τι αντίκρισε όταν μπήκε στο χώρο του ιατρείου.

«Πήγαμε στο δωμάτιο όπου βρισκόταν ο ασθενής και εκεί διαπιστώσαμε ένα άτομο, το οποίο μας δήλωσε ότι είναι παθολόγος του εκεί ιατρείου, να κάνει ΚΑΡΠΑ στον ασθενή, ο οποίος βρισκόταν ξαπλωμένος ανάσκελα σε ιατρικό κρεβάτι. Φορούσε ένα σλιπάκι και μία κοντομάνικη μπλούζα. Ο ασθενής, όπως διαπιστώσαμε, ήταν χωρίς αυτόματη αναπνοή, χωρίς σφυγμό και παρουσίαζε μυδρίαση», φέρεται να έχει καταθέσει η διασώστρια, η οποία επέμεινε ότι τηρήθηκαν απαρέγκλιτα τα πρωτόκολλα που προβλέπει το ΕΚΑΒ για τέτοιες περιπτώσεις, συνεχίζοντας ΚΑΡΠΑ μέχρι να φτάσουν στο νοσοκομείο, όπου διαπίστωσαν από την ταυτότητα του ασθενή ότι πρόκειται για τον Γιώργο Μαζωνάκη, καθώς οι γιατροί δεν τους είχαν ενημερώσει.

«Ο ιατρός μάς ενημέρωσε ότι προσήλθε ο ασθενής στο ιατρείο για μια θεραπεία, χωρίς να μας τη διευκρινίσει, και πριν την ξεκινήσει, αφού του τοποθέτησαν φλεβική γραμμή, υπέστη καρδιακή ανακοπή. Άμεσα αναλάβαμε εμείς να συνεχίσουμε την ΚΑΡΠΑ, ενώ του τοποθετήσαμε και απινιδωτή, ο οποίος “έδειξε” ότι βρίσκεται σε ασυστολία, δηλαδή ο ρυθμός καρδιάς είναι μη απινιδώσιμος. Στη συνέχεια τοποθετήσαμε λαρυγγική μάσκα και κάναμε χρήση αυτοδιατεινόμενου ασκού… Παραδώσαμε τον άντρα στους εφημερεύοντες ιατρούς και αναμείναμε στο νοσοκομείο για σύνταξη πρωτοκόλλου παράδοσης αντικειμένων. Κατά τη σύνταξη του εγγράφου, εντός μαύρου τσαντακίου, το οποίο μας παρέδωσε ο ιατρός του ιατρείου στην οδό Καρνεάδου αρ. 11 και ανήκε στον άντρα που μεταφέραμε, ανευρέθηκε ταυτότητα με στοιχεία Μαζωνάκης Γεώργιος. Τότε διαπιστώσαμε ότι πρόκειται για τον τραγουδιστή Μαζωνάκη Γεώργιο», κατέθεσε, μεταξύ άλλων, στους αστυνομικούς.

Πληροφορίες αναφέρουν ότι η διασώστρια κατέθεσε πως κανένας από τους κατηγορούμενους γιατρούς δεν ζήτησε από το πλήρωμα του ΕΚΑΒ να συνοδεύσει τον Γιώργο Μαζωνάκη στο νοσοκομείο, απαντώντας στις αιτιάσεις πως δεν υπήρχε διαθέσιμος χώρος στο ασθενοφόρο για άλλο άτομο.

Ο πρόεδρος των εργαζομένων του ΕΚΑΒ, Γιώργος Μαθιόπουλος, ο οποίος συνόδευε στα δικαστήρια τη μάρτυρα, σε δηλώσεις του ανέφερε ότι η εικόνα του Γιώργου Μαζωνάκη που είχαν οι διασώστες ήταν αυτή ενός ανθρώπου που έχει υποστεί ανακοπή καρδιάς αρκετά λεπτά νωρίτερα.