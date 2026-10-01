Νεότερα στοιχεία έρχονται στο φως της δημοσιότητας για την υπόθεση με τη δημόσια διαπόμπευση 52χρονης στο Ηράκλειο της Κρήτης, με τοποθέτηση φακέλων με προσωπικά στοιχεία και φωτογραφίες της σε παρμπρίζ αυτοκινήτων στην περιοχή του Μασταμπά.

Οι αστυνομικές αρχές, όπως μεταδίδει το creta24.gr, κατάφεραν να ταυτοποιήσουν μια 36χρονη, η οποία φέρεται να εμπλέκεται στην υπόθεση που έχει προκαλέσει αναστάτωση στην Κρήτη. Ωστόσο, προς το παρόν δεν έχει γίνει γνωστό αν έχει συλληφθεί.

Την ίδια ώρα, εξετάζεται και ο ρόλος ενός άνδρα, ο οποίος φέρεται να συμμετείχε στην τοποθέτηση των επίμαχων σημειωμάτων.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η 36χρονη φέρεται να είναι γνωστή της 52χρονης. Μάλιστα, από τον περασμένο Ιούνιο φέρεται να είχαν προηγηθεί περιστατικά παρενόχλησης, με μηνύματα, επιστολές και τηλεφωνικές επικοινωνίες που, σύμφωνα με την καταγγελία, αφορούσαν τόσο την προσωπική όσο και την επαγγελματική ζωή της γυναίκας.

Από την πλευρά της, η 52χρονη, μετά το περιστατικό με τα φέιγ βολάν, προσέφυγε στη Δικαιοσύνη, καταθέτοντας μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση και παραβίαση προσωπικών δεδομένων, αποδίδοντας τα περιστατικά σε προσωπική διαφορά και ερωτική αντιζηλία.

Η έρευνα της Αστυνομίας βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και αναζητούνται επιπλέον στοιχεία για τον ακριβή βαθμό εμπλοκής της 36χρονης, αλλά και για την ταυτοποίηση και τον ρόλο του άνδρα, που φέρεται να συμμετείχε στην τοποθέτηση των σημειωμάτων.