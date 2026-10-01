Τις έρευνες για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη συνεχίζουν οι Αρχές με τον δικηγόρο της γιατρού που έχει προφυλακιστεί να διαβεβαιώνει ότι η κατηγορούμενη «έχει την πιστοποίηση για όσα κάνει».

Έχοντας διαχωρίσει την υπερασπιστική της γραμμή από τον σύζυγό της, η 56χρονη γιατρός επιμένει πως είπε την αλήθεια στον ανακριτή και πως σύντομα τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων και η άρση τηλεφωνικού απορρήτου θα ρίξουν φως στην υπόθεση.

Ο δικηγόρος της Νίκος Αλεξανδρής, μίλησε το πρωί της Πέμπτης 1/10 στην εκπομπή του Mega «Κοινωνία Ώρα MEGA» και επεσήμανε: «Το καταλυτικό σημείο αυτής της ιστορίας είναι το πότε δηλαδή έγινε το επεισόδιο, το συμβάν της πλασμαφαίρεσης. Έχει αποδειχθεί πια και δεν μπορεί να αμφισβητηθεί ότι το περιστατικό έγινε γύρω στις 16:10. Στις 16:15 εκλήθη το ΕΚΑΒ. Αυτό το 5λεπτο γίνονται αγωνιώδεις προσπάθειες από τους γιατρούς για να αντιμετωπιστεί η καρδιακή ανακοπή. Εκεί θα πρέπει να εστιάσουμε και να δούμε. Εκεί στην κρίσιμη στιγμή ενήργησαν σωστά; Στην κρίσιμη στιγμή έκαναν αυτά που έπρεπε να κάνουν; Και η απάντηση είναι καταφατική. Όλα τα υπόλοιπα που ακούγονται στις τηλεοράσεις, οι καταγγελίες, η παραφιλολογία δεν έχουν ιδιαίτερη σημασία σε επίπεδο ποινικής αξιολογήσεως».

«Την Παρασκευή θα πάρω την δικογραφία. Δεν μπορώ να απαντήσω στο τι λέει ο γιατρός χωρίς να αφήνω καμία μομφή, αιχμή ή οτιδήποτε άλλο. Πιθανό το άνθρωπος λέει την αλήθεια. Άλλωστε η εντολέας μου επιμένει ότι όταν εκλήθη από τον κύριο ανακριτή, εκεί δίνονται οι καταθέσεις, οι απολογίες, εκεί περιγράφει ο καθένας το τι ακριβώς έχει συμβεί. Η πελάτισσά μου λοιπόν διατείνεται, επιμένει και φωνάζει ότι αυτά τα οποία έχει πει στον κύριο ανακριτή, αυτή είναι και η πραγματικότητα. Υποθέτω όμως ότι τις πρώτες στιγμές που είναι κάποιος σε σοκ μπορεί να έχει κάποιες διαφοροποιήσεις, όχι στα βασικά σημεία. Λέτε όμως για τις καταθέσεις στην αρχή. Γιατί δε λέμε ότι έχουν καταθέσει άνθρωποι 2,3,4 φορές στην αρχή, αργότερα και μετά εμφανίζονται σήμερα να αλλάζουν τις καταθέσεις τους; Αυτό δεν πρέπει να ερευνηθεί;», υπογράμμισε ο δικηγόρος.

Γιατί η γιατρός δεν συνόδευσε τον Γιώργο Μαζωνάκη με το ΕΚΑΒ

«Όταν γίνεται ένα περιστατικό που παίρνουν έναν άνθρωπο και εξακολουθούν και του κάνουν ΚΑΡΠΑ μέσα στο ασθενοφόρο, δεν μπορούν να χωρέσουν 100 άνθρωποι. Μόνο τρεις μπορούν να χωρέσουν. Οι τραυματιοφορείς ήταν τέσσερις. Μέσα στη δικογραφία κατά δήλωση πάντα περιμένω να το δω, αλλά δεν νομίζω ότι κάνω λάθος. Μέσα στη δικογραφία υπάρχει κατάθεση νοσηλευτού, ο οποίος λέει ότι η γιατρός ήρθε με το ασθενοφόρο και έφυγε μετά. Πήγε να μπει, να επιβιβαστεί στο ασθενοφόρο» είπε ο δικηγόρος της κατηγορούμενης για τον θάνατο του τραγουδιστή και συμπλήρωσε: «Ο Μαζωνάκης δέχεται προσπάθειες ανάνηψης ΚΑΡΠΑ σε χειρουργικό κρεβάτι. Αυτό ας μην αμφισβητηθεί. Έχουμε ζητήσει από τον κύριο ανακριτή τα βίντεο. Είμαστε στο Κολωνάκι. Παντού υπάρχουν κάμερες. Θα φανεί λοιπόν αν η γιατρός κατέβηκε».

Όσον αφορά στο θέμα της καρέκλας ο Νίκος Αλεξανδρής διευκρίνισε: «Ο συγκεκριμένος χώρος δεν επιτρέπει το ασανσέρ να μπει δεν το συζητάμε, ένα φορείο νοσοκομειακό. Οπότε θα έπρεπε να κατέβει από τις σκάλες. Για να κατέβει από τις σκάλες, δεν μπορεί να κατέβει σε χειρουργικό κρεβάτι. Οπότε μπήκε στην καρέκλα για να κατέβει κάτω. Ας σταματήσει η παραφιλολογία».

Για το ότι η γιατρός έκανε παράνομα πλασμαφαίρεση μέσα στο ιατρείο της επεσήμανε: «Και αυτό θα το δούμε στην πορεία, εάν έχει πιστοποίηση ή όχι για να κάνει αυτές τις πράξεις. Έχει νόμιμο ιατρείο με δύο μεταπτυχιακά πάνω στο συγκεκριμένο αντικείμενο από το ΕΚΠΑ και όχι από Χονολουλού ή Χαβάη ή όλα αυτά τα φαιδρά. Έχει την πιστοποίηση για αυτά που κάνει. Ασφαλώς και έχουν δηλωθεί στον ΙΣΑ. Έχει νόμιμη άδεια ιατρού γενικής ειδικότητας. Το δεύτερο μηχάνημα ήταν μόλις δύο μηνών, άρα δεν μπορεί να μιλάμε για δύο μηχανήματα. Δύο μήνες ήταν το δεύτερο μηχάνημα. Αλλά σε κάθε περίπτωση, επειδή ακριβώς αυτό που είπατε είναι και η ουσία. Τα μηχανήματα καταγράφουν πόσες ιατρικές πράξεις έχουν γίνει. Θα το δούμε. Μπορεί να είναι ήδη στη δικογραφία. Αν δεν είναι, θα φανεί τις επόμενες ημέρες».

«Υπάρχουν αρκετοί άνθρωποι γενικότερα εμπλεκόμενοι»

Ο δικηγόρος συνέχισε εστιάζοντας στον υπνοθεραπευτή και εξήγησε: «Όλη αυτή η συζήτηση δεν απαντά στην ουσία. Στην ουσία θα απαντήσουν οι τοξικολογικές. Αυτές θα δείξουν ποια ήταν η αιτία του θανάτου του λαοφιλούς καλλιτέχνη. Και οι άρσεις του απορρήτου των επικοινωνιών του υπνοθεραπευτή από τον Ιούλιο και μετά που πρόκειται να ζητήσω. Έχει σημασία ιδιαίτερα μεγάλη ο χρόνος από τον Ιούλιο και μετά, αλλά αυτό καταλαβαίνετε ότι δεν μπορώ να το αποκαλύψω. Υπάρχουν αρκετοί άνθρωποι γενικότερα εμπλεκόμενοι σε αυτή την ιστορία. Σιγά σιγά θα ξετυλιχτεί το κουβάρι. Ξέρετε, είναι από τις υποθέσεις που οπωσδήποτε θα διαλευκανθούν».

«Όλοι οι υπάλληλοι έχουν καταθέσει στην αρχή, στη μέση και στο τέλος. Εάν ταυτίζονται οι καταθέσεις τους ή όχι είναι αντικείμενο έρευνας. Άρα γιατί να θεωρήσουμε δεδομένο, εφόσον υπάρχει αυτή η κατάθεση, ότι τώρα λέει την αλήθεια ή πριν. Και αυτό είναι αντικείμενο έρευνας. Δεύτερον, η εντολέας μου δηλώνει κατηγορηματικά ότι δεν έχει χορηγηθεί μέθη» δήλωσε κλείνοντας.