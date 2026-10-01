Στη σύλληψη ενός 41χρονου μοτοσικλετιστή προχώρησαν αστυνομικοί της Άμεσης Δράσης λίγο μετά τις 23:30 το βράδυ της Τετάρτης, στην οδό Αχαρνών στο κέντρο της Αθήνας.

Ο οδηγός, όπως διαπιστώθηκε, είχε καταναλώσει αλκοόλ, δεν διέθετε δίπλωμα οδήγησης – καθώς του είχε αφαιρεθεί για παλαιότερη παράβαση – και εγκατέλειψε 12χρονο ποδηλάτη, με τον οποίο είχε συγκρουστεί λίγα λεπτά νωρίτερα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο ύψος της Αχαρνών 130, με κατεύθυνση προς Πατήσια, η μοτοσικλέτα συγκρούστηκε με το ποδήλατο του ανήλικου, που διέσχιζε κάθετα τον δρόμο, με αποτέλεσμα τον ελαφρύ τραυματισμό του.

Ο 41χρονος δεν σταμάτησε για να προσφέρει βοήθεια και προσπάθησε να διαφύγει, ωστόσο εντοπίστηκε και συνελήφθη λίγο πιο κάτω από αστυνομικούς της Άμεσης Δράσης. Στο αλκοτέστ που ακολούθησε, η ένδειξη «χτύπησε κόκκινο», με μέτρηση 0,55 mg ανά λίτρο εκπνεόμενου αέρα.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία στο πλαίσιο του αυτοφώρου για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ, στέρηση διπλώματος, επικίνδυνη οδήγηση, σωματικές βλάβες και εγκατάλειψη θύματος τροχαίου.