Σε 12 ανέρχονται τα άτομα τα οποία συνελήφθησαν για κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας κατά τη διάρκεια ευρείας κλίμακας αστυνομικής επιχείρησης σε καταυλισμό Ρομά στον Ασπρόπυργο, το πρωί της Τρίτης 29/9.

Κατά την επιχείρηση διαπιστώθηκαν, μεταξύ άλλων, παράνομες συνδέσεις για την κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας, συνολικού μήκους 1.120 μέτρων, ενώ καταγράφηκαν και δεκάδες παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Οι αστυνομικοί πραγματοποίησαν εφόδους σε σπίτια στον καταυλισμό, όπου προχώρησαν στις 12 συλλήψεις για κλοπή ηλεκτρικής ενέργειας. Παράλληλα, σχηματίστηκαν δικογραφίες και για κλοπή νερού, καθώς και για αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος.

Οι Αρχές διαπίστωσαν επίσης παράνομες συνδέσεις στο εξωτερικό δίκτυο ύδρευσης, μέσω σωλήνων που είχαν συνδεθεί χωρίς νόμιμη παροχή, με αποτέλεσμα την υδροδότηση χωρίς την αντίστοιχη χρέωση.

Στην επιχείρηση συμμετείχαν αστυνομικοί της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δυτικής Αττικής, της ΟΠΚΕ, της ΔΙΑΣ και της Τροχαίας Αττικής. Στις έρευνες συνέδραμαν ειδικά εκπαιδευμένος σκύλος της Ελληνικής Αστυνομίας και drones της ΕΛ.ΑΣ.

Παράλληλα, αστυνομικοί της Τροχαίας βεβαίωσαν 36 παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, κυρίως για οδήγηση χωρίς άδεια ικανότητας οδήγησης, καθώς και για μη χρήση προστατευτικού κράνους και ζώνης ασφαλείας.

Στην επιχείρηση συμμετείχε και συνεργείο του ΔΕΔΔΗΕ, το οποίο προχώρησε στην αποξήλωση των παράνομων καλωδίων που χρησιμοποιούνταν για τη ρευματοκλοπή. Το συνολικό μήκος τους ανερχόταν σε 1.120 μέτρα.