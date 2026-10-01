Σκηνές που θύμιζαν ταινία δράσης εκτυλίχθηκαν χθες, Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου, στη Θεσσαλονίκη, με τον γνωστό TikToker, με το ψευδώνυμο, «Τέο Βασιλιά Τζουντάσιαν» να συλλαμβάνεται, ύστερα από καταδίωξη.

Η υπόθεση έγινε γνωστή χθες, όταν ο «Τέο» ανέβασε το πρώτο από μια σειρά βίντεο στο TikTok, λέγοντας πως αστυνομικοί, που επέβαιναν σε συμβατικό όχημα της αστυνομίας, έσπασαν το αυτοκίνητό του με λοστό. Παράλληλα, έδειξε στην κάμερα το αυτοκίνητό του με σπασμένα τζάμια.

Συγκεκριμένα, όπως κατήγγειλε, το αυτοκίνητο τον καταδίωξε, ο ίδιος δεν κατάλαβε ότι είναι αστυνομικοί, ότι δεν του έκαναν σήμα και ότι δεν άναψαν το φάρο.

Στη συνέχεια, σύμφωνα με όσα υποστηρίζει ο TikToker, έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου του στην περιοχή του Λαγκαδά, έπεσε σε όχημα και τότε -όπως λέει- κατέβηκαν οι αστυνομικοί, φόρεσαν γάντια και με λοστό του έσπασαν το ΙΧ.

Ο γνωστός TikToker συνελήφθη για απείθεια αλλά και για επικίνδυνη οδήγηση, ενώ ο ίδιος μήνυσε τους αστυνομικούς για φθορά ξένης ιδιοκτησίας, απειλή, επικίνδυνη σωματική βλάβη, παράβαση καθήκοντος, ψευδή καταμήνυση, ψευδή κατάθεση.

Τι υποστηρίζουν οι δύο πλευρές

Τόσο ο «Τέο Βασιλιά Τζουντάσιαν» όσο και ο δικηγόρος του, Όθωνας Παπαδόπουλος, ισχυρίζονται πως μόλις κατάλαβαν το λάθος τού ζήτησαν συγγνώμη, γιατί οι αστυνομικοί ήταν από τη Διεύθυνση Αλλοδαπών και έψαχναν διακινητές από την είσοδο της πόλης, όπως μετέδωσε η εκπομπή «Κοινωνία Ώρα Mega».

Πάντως, και ο «influencer» και οι αστυνομικοί οδηγήθηκαν στο αστυνομικό τμήμα και σήμερα αναμένεται να βρεθούν ενώπιον του εισαγγελέα.

Την ίδια ώρα, πηγές της ΕΛ.ΑΣ. σημειώνουν ότι οι αστυνομικοί άναψαν κανονικά τον φάρο, ότι έκαναν σήματα στον «Τέο», κατά τη διάρκεια της καταδίωξης για να σταματήσει, και ότι ο ίδιος ανέπτυξε ταχύτητα.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η καταδίωξη ξεκίνησε από τα διόδια της Ανάληψης, στο πλαίσιο ελέγχων για τη διακίνηση παράτυπων μεταναστών.

Οι αστυνομικοί, όπως ισχυρίζονται, εντόπισαν ένα αυτοκίνητο να κινείται με ιδιαίτερα μεγάλη ταχύτητα και έκαναν σήμα στον οδηγό να σταματήσει. Ο οδηγός, σύμφωνα με την εκδοχή της Αστυνομίας, δεν συμμορφώθηκε και ακολούθησε καταδίωξη.

Οι αστυνομικές πηγές υποστηρίζουν ότι το όχημα κινήθηκε με μεγάλη ταχύτητα και, στην προσπάθειά του να διαφύγει, προσέκρουσε σε σταθμευμένα αυτοκίνητα.

Όσον αφορά τις ζημιές στο όχημα, οι αστυνομικοί αναφέρουν ότι έσπασαν το τζάμι του συνοδηγού και το πίσω δεξιά παράθυρο, καθώς ο οδηγός είχε κλειδωθεί μέσα στο αυτοκίνητο.

Πάντως, το περιστατικό συνεχίζει να διερευνάται, καθώς υπάρχουν αντικρουόμενες καταθέσεις για τις συνθήκες της καταδίωξης και της σύλληψης.