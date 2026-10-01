Συναγερμός έχει σημάνει στην Κρήτη για τη διαπόμπευση κοπέλας με δεκάδες φέιγ βολάν με άσεμνες φωτογραφίες και υβριστικό περιεχόμενο που σημειώθηκε στο Ηράκλειο Κρήτης.

Όπως φαίνεται και στο βίντεο – ντοκουμέντο που είδε το «φως» της δημοσιότητας, ένα άτομο με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του καταγράφηκε από κάμερα ασφαλείας κατά τη διάρκεια της νύχτας να κινείται σε κεντρικό σημείο της πόλης και να αφήνει φακέλους στα παρμπρίζ πολλών αυτοκινήτων.

Οι εν λόγω φάκελοι περιείχαν προσωπικά δεδομένα της κοπέλας, όπως τη φωτογραφία της, τη διεύθυνση και το τηλέφωνό της, συνοδευόμενα από υβριστικό περιεχόμενο.

Το περιστατικό αποκαλύφθηκε όταν η ίδια η κοπέλα, η οποία διαμένει κοντά στην περιοχή, ενημερώθηκε για τη διανομή των φακέλων και προέβη αμέσως σε καταγγελία στην αστυνομία.

Οι αστυνομικές αρχές διεξάγουν εντατική έρευνα και αναλύουν το βιντεοληπτικό υλικό από τις κάμερες ασφαλείας της περιοχής προκειμένου να ταυτοποιήσουν και να συλλάβουν τον δράστη ή τους δράστες που εμπλέκονται στην υπόθεση.