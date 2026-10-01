Ο χρόνος μετρά αντίστροφα και σε 15 ημέρες αναμένεται να τεθεί σε εφαρμογή η απόφαση για το σφράγισμα ιδιωτικής κλινικής στη Θεσσαλονίκη ενώ οι 46 ασθενείς που νοσηλεύονται στις εγκαταστάσεις της δεν έχουν ακόμη μετακινηθεί.

Η απόφαση που αφορά το κλείσιμο του θεραπευτηρίου έχει προκαλέσει σειρά καταγγελιών, με συγγενείς ασθενών να περιγράφουν, μεταξύ άλλων, άθλιες συνθήκες νοσηλείας και ιδιαίτερα υψηλές χρεώσεις για εξετάσεις και θεραπείες.

Σοκάρουν οι καταγγελίες

Ειδικότερα, συγγενείς ασθενών από τη Θεσσαλονίκη περιγράφουν, σύμφωνα με τις καταγγελίες τους, ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες νοσηλείας και κάνουν λόγο ακόμη και για κακομεταχείριση.

Συγκεκριμένα, μία από τις μαρτυρίες αφορά γυναίκα που, όπως καταγγέλλεται, από 72 κιλά έφτασε τα 27 κιλά μέσα σε έξι μήνες, με τον συγγενή της να υποστηρίζει ότι δεν λάμβανε επαρκή τροφή, νερό και την απαιτούμενη φαρμακευτική αγωγή.

Άλλος συγγενής περιγράφει την κατάσταση ασθενούς κατά την έξοδό της από την κλινική, κάνοντας λόγο για σοβαρή αφυδάτωση και πληγές. Οι συγκεκριμένες καταγγελίες διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.

Παράλληλα, όπως μεταδίδει το ERTNews καταγράφονται και καταγγελίες συγγενών για το κόστος της νοσηλείας και των εξετάσεων.

Σύμφωνα με μία από τις μαρτυρίες, αρχικά είχε συμφωνηθεί ένα συγκεκριμένο μηνιαίο ποσό, με την ενημέρωση ότι περιλαμβάνονταν οι απαιτούμενες υπηρεσίες. Στη συνέχεια, όπως καταγγέλλεται, ζητήθηκαν επιπλέον χρήματα για εξετάσεις και άλλες πράξεις, με αποτέλεσμα ο τελικός λογαριασμός να είναι πολλαπλάσιος του αρχικά συμφωνημένου.

Αγωνία για τους 46 ασθενείς

Αρκετοί συγγενείς τους δεν είχαν ενημερωθεί μέχρι σήμερα για το ενδεχόμενο κλεισίματος της δομής και αναζητούν απαντήσεις για το τι θα συμβεί με τη νοσηλεία των ανθρώπων τους.

Η απόφαση για τη σφράγιση προβλέπει προθεσμία 14 ημερών, μέσα στην οποία η κλινική μπορεί να καταθέσει τις αιτιάσεις και τα επιχειρήματά της προκειμένου να αντικρούσει την απόφαση.

Παράλληλα με τη λειτουργία της κλινικής, εξετάζονται και οι έλεγχοι που είχαν πραγματοποιηθεί από την αρμόδια τριμελή επιτροπή της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Η επιτροπή αποτελείται από γιατρό της Διεύθυνσης Υγείας της Περιφέρειας, μηχανολόγο μηχανικό και ιδιώτη γιατρό, μέλος του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης.

Το ζήτημα των ευθυνών που ενδεχομένως προκύπτουν από τους ελέγχους βρίσκεται πλέον στο πλαίσιο της εισαγγελικής έρευνας, μαζί με τα υπόλοιπα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί για τη λειτουργία της κλινικής.

Επίσης, ερωτήματα έχουν τεθεί για τους ελέγχους που είχαν προηγηθεί, καθώς και για το πόρισμα της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας.

Στο «μικροσκόπιο» το ογκολογικό τμήμα

Στο «μικροσκόπιο» έχει μπει η λειτουργία του ογκολογικού τμήματος, το οποίο, σύμφωνα με το πόρισμα της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας, λειτουργούσε χωρίς την απαιτούμενη άδεια.

Πρόκειται για πλήρως εξοπλισμένο χώρο, που διαθέτει χώρο παρασκευής φαρμάκων και χημειοθεραπειών, καθώς και χώρο όπου πραγματοποιούνταν οι θεραπείες στους ασθενείς.

Σύμφωνα με όσα μετέδωσε το ERTNews, η ογκολογική μονάδα λειτουργούσε από το 2022, ενώ στο μικροσκόπιο βρίσκεται και ο πνευμονολόγος-ογκολόγος που εμφανίζεται ως υπεύθυνος του τμήματος.

Συγγενείς ασθενών περιγράφουν περιπτώσεις στις οποίες, όπως υποστηρίζουν, τους δόθηκε η επιλογή να προχωρήσουν σε θεραπείες στην κλινική, ακόμη και όταν σε δημόσιο νοσοκομείο είχαν ενημερωθεί ότι δεν μπορούσε να πραγματοποιηθεί θεραπεία λόγω της κατάστασης του ασθενούς.

Παράλληλα, εξετάζεται αν είχαν συνταγογραφηθεί φάρμακα για την αντιμετώπιση του καρκίνου σε ΑΜΚΑ ασθενών που δεν έπασχαν από κακοήθεια ή σε ΑΜΚΑ που δεν αντιστοιχούσαν στους συγκεκριμένους ασθενείς.

Στο πόρισμα της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας αναφέρεται, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ότι εντοπίστηκε χώρος που δεν είχε ελεγχθεί από την τριμελή επιτροπή της Περιφέρειας και ο οποίος στη συνέχεια ελέγχθηκε από τα στελέχη της Αρχής.

Παράλληλα, τίθενται ερωτήματα για τους ελέγχους που είχαν προηγηθεί και για το κατά πόσο είχαν εντοπιστεί εγκαίρως οι παραβάσεις που καταγράφονται.