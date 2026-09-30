Τη δική του εκδοχή για όσα προηγήθηκαν της επίθεσης στη διευθύντρια του 1ου Νηπιαγωγείου Άνω Λιοσίων δίνει ο πατέρας της 4χρονης μαθήτριας. Ο ίδιος αναγνωρίζει ότι χτύπησε δύο φορές την εκπαιδευτικό και δηλώνει μετανιωμένος για την πράξη του, διευκρινίζοντας ωστόσο ότι δεν ζητά συγγνώμη από τη διευθύντρια.

Όπως υποστηρίζει, η αντίδρασή του ήρθε σε μια στιγμή μεγάλης έντασης, καθώς πίστευε ότι η κόρη του ήταν τρομοκρατημένη και ήθελε να την απομακρύνει άμεσα από το σχολείο.

Σε βίντεο που δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αλλά και μιλώντας στον Alpha, ο πατέρας αναφέρει ότι όταν έφτασε στο νηπιαγωγείο «θόλωσε», παραδεχόμενος ότι ο τρόπος με τον οποίο αντέδρασε ήταν λανθασμένος.

«Εγώ ζητάω συγγνώμη για την πράξη μου. Δεν ζητάω συγγνώμη από τη δασκάλα. Δεν έπρεπε να πράξω έτσι. Ήταν μεγάλο λάθος μου», δηλώνει χαρακτηριστικά.

Η εκδοχή του για όσα προηγήθηκαν στο νηπιαγωγείο

Ο πατέρας υποστηρίζει ότι πριν μεταβεί στη σχολική μονάδα είχε δει βίντεο που είχαν τραβήξει γείτονες και στα οποία, σύμφωνα με όσα λέει, καταγράφεται η διευθύντρια να φωνάζει στα παιδιά.

Όταν έφτασε στο νηπιαγωγείο, όπως περιγράφει, ζήτησε να του επιτραπεί να παραλάβει την 4χρονη κόρη του, θεωρώντας ότι το παιδί βρισκόταν σε κατάσταση έντονου φόβου. Κατά τους ισχυρισμούς του, όμως, η πόρτα δεν άνοιξε και του ζητήθηκε να περιμένει μέχρι τη λήξη του σχολικού ωραρίου.

«Να της λέω: “Άνοιξε την πόρτα, δώσε μας το παιδί μας” και αυτή να λέει: “Περιμένετε να σχολάσει για να το πάρετε”. Ενώ το παιδί μου έχει τρομοκρατηθεί στα χέρια της δασκάλας», υποστηρίζει.

Ο ίδιος περιγράφει την κόρη του εκείνη την ώρα να βρίσκεται σε εξαιρετικά φορτισμένη κατάσταση, λέγοντας ότι η 4χρονη «σπάραζε από τον φόβο, τον πολύ πόνο και το κλάμα». Ισχυρίζεται ακόμη ότι από την ένταση το παιδί είχε ουρήσει πάνω του.

Κατά τα λεγόμενά του, η οικογένεια ειδοποίησε την Αστυνομία, ωστόσο ο ίδιος εξοργίστηκε καθώς, όπως αναφέρει, δεν υπήρξε άμεση εξέλιξη και η είσοδος του σχολείου εξακολουθούσε να παραμένει κλειστή.

«Το παιδί μου ήθελε να το πάρουμε στα χέρια μας για να ηρεμήσει. Τι θα κάνατε;», αναφέρει στο βίντεό του.

«Θόλωσα» – Τι λέει για τη στιγμή της επίθεσης

Ο πατέρας δεν αρνείται ότι επιτέθηκε στη διευθύντρια. Μιλώντας στον Alpha, παραδέχθηκε ότι μπήκε στο νηπιαγωγείο και τη χτύπησε δύο φορές, αποδίδοντας την πράξη του στην έντονη συναισθηματική φόρτιση της στιγμής.

«Είχα θολώσει τόσο πολύ με τη δασκάλα που μπήκα μέσα και ναι, την χτύπησα, έριξα δύο χαστούκια», δήλωσε.

Παράλληλα, διατυπώνει καταγγελίες και για όσα, σύμφωνα με τον ίδιο, ακολούθησαν μετά την επέμβαση των Αρχών, υποστηρίζοντας ότι η 4χρονη οδηγήθηκε στο αστυνομικό τμήμα χωρίς να βρίσκεται μαζί της η μητέρα της.

«Οι αστυνομικοί πήραν το δικό μου κορίτσι 4 χρονών στο τμήμα χωρίς να είναι η μάνα παρούσα. Της πήραν κατάθεση χωρίς να είναι μπροστά κανένας», ανέφερε.

Τα βίντεο που έφεραν την υπόθεση στο προσκήνιο

Η υπόθεση πήρε ευρύτερες διαστάσεις μετά τη δημοσιοποίηση οπτικού υλικού από την επίθεση εναντίον της διευθύντριας. Το βίντεο φέρεται να καταγράφηκε από το κινητό τηλέφωνο της ίδιας της εκπαιδευτικού και αποτυπώνει μέρος του επεισοδίου.

Στις εικόνες η γυναίκα φαίνεται σκυμμένη στο έδαφος και να προσπαθεί να προφυλαχθεί, ενώ ένας άνδρας με λευκή μπλούζα εμφανίζεται να τη χτυπά στην περιοχή του κεφαλιού.

Κατά τη διάρκεια του επεισοδίου ακούγεται η διευθύντρια να φωνάζει «βοήθεια», ενώ σε άλλο σημείο του βίντεο απευθύνεται στον άνδρα λέγοντας: «Ναι, εσείς χτυπάτε».

Είχε προηγηθεί η κυκλοφορία διαφορετικού βίντεο από το ίδιο νηπιαγωγείο, το οποίο προκάλεσε αντιδράσεις για τον τρόπο με τον οποίο η διευθύντρια φέρεται να μιλούσε σε μικρούς μαθητές.

Στο συγκεκριμένο απόσπασμα ακούγεται να αντιδρά έντονα με αφορμή ζημιά που φέρεται να προκλήθηκε σε αντικείμενο του σχολείου, το οποίο είχε ανακαινιστεί πρόσφατα στο πλαίσιο του προγράμματος «Μαριέττα Γιαννάκου».

«Θα σας κόψω τα χέρια», ακούγεται να λέει μεταξύ άλλων η εκπαιδευτικός, με το συγκεκριμένο απόσπασμα να προκαλεί αντιδράσεις.

Μηνύσεις και ΕΔΕ για να διαπιστωθεί τι συνέβη

Η υπόθεση διερευνάται πλέον τόσο σε ποινικό όσο και σε διοικητικό επίπεδο.

Μετά από μήνυση που υπέβαλε η διευθύντρια του νηπιαγωγείου, οι Αρχές προχώρησαν στη σύλληψη της μητέρας της 4χρονης, ενώ μήνυση για σωματική βλάβη έχει υποβληθεί και εναντίον του πατέρα.

Την ίδια ώρα έχει διαταχθεί Ένορκη Διοικητική Εξέταση, με αντικείμενο τη διερεύνηση όχι μόνο της επίθεσης αλλά και των γεγονότων που προηγήθηκαν και ακολούθησαν.

Ο αναπληρωτής διευθυντής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής, Διονύσης Αναστασόπουλος, γνωστοποίησε ότι για την υπόθεση έχουν ενημερωθεί οι αρμόδιες εισαγγελικές και αστυνομικές Αρχές.

«Έχει δοθεί ήδη οδηγία για Ένορκη Διοικητική Εξέταση για να δούμε το πριν και το μετά. Είναι ενήμερος ο εισαγγελέας Πρωτοδικών Αθηνών, είναι ενήμερος ο εισαγγελέας Ανηλίκων και φυσικά οι αστυνομικές Αρχές. Περιμένουμε το αποτέλεσμα της ΕΔΕ και της προκαταρκτικής για να αποφανθούμε», δήλωσε.

Ο ίδιος επισήμανε ότι το βίντεο στο οποίο ακούγεται η διευθύντρια να απευθύνεται στα παιδιά δεν παρουσιάζει ολόκληρο το περιστατικό, σημειώνοντας ότι τα πραγματικά δεδομένα θα αποσαφηνιστούν μέσα από τις έρευνες που βρίσκονται σε εξέλιξη.

Στο νοσοκομείο η εκπαιδευτικός μετά την επίθεση

Σοβαρότερος από έναν επιφανειακό τραυματισμό είναι, σύμφωνα με τον Διονύση Αναστασόπουλο, ο τραυματισμός που υπέστη η διευθύντρια.

Μιλώντας στην ΕΡΤ, ανέφερε ότι η εκπαιδευτικός νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση. Πρόσθεσε ακόμη ότι την ώρα της επίθεσης ήταν παρόν το ανήλικο παιδί της, γεγονός που, όπως επισήμανε, προσθέτει μία ακόμη διάσταση στην υπόθεση.

«Η διευθύντρια νοσηλεύεται όχι με αμυχές αλλά σε σοβαρή κατάσταση και είναι μητέρα ανήλικου που ήταν παρών στον τραυματισμό της κι αυτό δίνει επιπλέον διάσταση», ανέφερε.

Από την πλευρά της, η διευθύντρια έχει καταγγείλει ότι δέχθηκε επίθεση από συγγενείς μαθητών. Μετά το περιστατικό χρειάστηκε να μεταφερθεί στο νοσοκομείο, έχοντας υποστεί τραύματα στο πρόσωπο και το κεφάλι.

Η ΕΔΕ και η προκαταρκτική έρευνα αναμένεται πλέον να εξετάσουν συνολικά όσα συνέβησαν στο νηπιαγωγείο, τόσο σε σχέση με την επίθεση στην εκπαιδευτικό όσο και με τα γεγονότα που είχαν προηγηθεί.